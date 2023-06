Kolo Muani habló de la última jugada de la final del Mundial, explicó por qué no se la pasó a Kylian Mbappé y contradijo a Dibu Martínez

escuchar

Ocurrió el 18 de diciembre de 2022 en el estadio Lusail y fue la acción que paralizó por un instante los corazones de millones de argentinos, franceses y cualquier otro fanático de fútbol. A los 123 minutos de la final del Mundial Qatar 2022, Randal Kolo Muani tuvo la gran ocasión de sentenciar el partido 4-3 en favor de los galos. Sin embargo, una tapada magistral de Emiliano Dibu Martínez impidió ese desenlace y permitió que la selección albiceleste se consagrase después de una definición por penales dramática.

Pero la cara de esa moneda es diferente del lado francés. De hecho, el protagonista de esa última acción la recuerda con frecuencia. E hizo público su sentimiento. “Cuando tenés la pelota te decís a vos mismo que es la tercera estrella, que podrías liberar a todo un pueblo, a toda una nación”, compartió en una entrevista con el canal +Foot.

Serio, el delantero de 24 años continuó: “Después de ver los videos, ves a Kylian a mi izquierda y pensás que podía habérsela pasado. Pero en el momento todo va demasiado rápido. El balón baja, es ‘uno, dos y tiro’”.

El gol de Kolo Muani que no fue

A casi seis meses de aquello, el delantero del Frankfurt amplió: “No quiero decir que siempre estoy triste y que siempre voy a llorar. Fallé, y eso es irreversible. Pero si caes en este destino, no hace bien. Así que me levanto y me digo que la próxima vez sí la voy a meter hasta el fondo de la red”.

En marzo de este año, luego de ser citado por Didier Deschamps al seleccionado francés para disputar ante Países Bajos e Irlanda dos partidos de las Eliminatorias rumbo a Euro 2024, el galo contradijo a Dibu Martínez.

“No es cierto que me haya obligado a patear ahí. Eso es lo que yo decidí. Después, es cierto que se estiró bien, porque hizo una muy buena parada”, aseveró entonces. La respuesta se debe a que el arquero marplatense había dicho en una charla con TyC Sports que en esa jugada había utilizado un truco para tapar ese disparo.

“La pelota tuvo un efecto extraño después de rebotar e intuí que podía pegarle de volea. Salí en diagonal, dejándole intencionalmente un pequeño espacio a mi izquierda, en el palo cercano. Como para decirle ‘Ponela ahí’. Lo llevé a patear ahí”, comentó Dibu. Y agregó: “Luego, cuando remató, abrí mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda para cerrarle el ángulo. Es algo en lo que había trabajado, por supuesto. El hecho de haber entrenado durante años con grandes atacantes me ayudó en esta jugada. Inmediatamente después, cuando terminó el partido, dije: ‘¡Qué final!’”.

Una jugada bisagra

En aquella reacción magnífica, Martínez mostró por qué ganó el premio al mejor arquero del Mundial. Lo hizo después también, claro, atajando uno de los penales en la definición. El partido estaba en tiempo adicional. Después de ese rebote en la pierna de Martínez, la selección tuvo una situación más, pero el árbitro pitó el final y la definición pasó a los penales. La Argentina sufrió más de la cuenta, después de haberse impuesto en el primer tiempo con mucha comodidad, gracias a los goles de Lionel Messi y Ángel Di María. El segundo tiempo parecía bajo control, pero Francia lo emparejó con un Mbappé de otro planeta. El jugador del PSG hizo los tres goles que alargaron la definición de la final. La Argentina logró su tercer gol de la mano de Messi, cuando la selección parecía apagada por la remontada francesa. En los penales fue clave la atajada de Dibu a Coman.

En la selección de Francia, Kolo Muani tenía apenas dos partidos jugados antes del inicio de Qatar 2022. Fueron en la Liga de Naciones, en septiembre pasado. “Me lo imaginaba más para 2023. Me veía actuando en mi club y creciendo allí. No esperaba que me llamaran inmediatamente después de mi llegada a Frankfurt”, confesó por entonces, en un vuelco enorme a su vida profesional.

Kolo Muani, inicialmente, no había sido considerado en la lista de 26, motivo por el que viajó a Japón para la pretemporada de su club, a mediados de noviembre, pero se convirtió en una rueda de auxilio en un plantel que acumulaba lesionados al reemplazar al desafectado Christopher Nkunku. El destino, finalmente, le tenía guardada una función ingrata que nunca olvidará.

