Kolo Muani recordó la atajada que le hizo Dibu Martínez en la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Argentina y Francia: “Lo odio”

La heroica atajada de Emiliano “Dibu” Martínez en tiempo de descuento durante la final de Qatar 2022 entre la Argentina y Francia quedará, eternamente, señalada como una de las intervenciones individuales más valiosas de todos los tiempos de los Mundiales. Un remate de Randal Kolo Muani en el área chica no terminó en gol sólo porque el arquero lo evitó a puro reflejo, con la pierna izquierda. Hubiera sido el final para el seleccionado albiceleste, que empataba 3 a 3; un gol en ese momento dejaba a la selección sin tiempo de reaccionar. Luego, en los penales, los conducidos por Lionel Scaloni terminaron de escribir la obra soñada..., o la pesadilla para el atacante francés, depende con qué prisma se lo vea.

Tres meses después de aquella jornada inolvidable para el fútbol argentino, Kolo Mauni, jugador de Eintracht Frankfurt de Alemania, sigue perturbado por el (ingrato) recuerdo . En un reportaje con el diario L’Equipe reconoció estar “ligeramente” cansado de hablar sobre el tema, pero volvió a referirse sobre la acción e, incluso, fue más allá. “Podría haber cambiado mi vida” , reconoció el futbolista. Y amplió: “Hubiera preferido dejarlo en un segundo plano, como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida. Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo va todo demasiado rápido”.

Nicolás Otamendi y Randal Kolo Muani peleando por la pelota durante la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 NurPhoto - NurPhoto

Hace un tiempo, el mismo futbolista francés había dicho sobre la jugada: “Creo que podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian (Mbappé) porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo, porque la pelota llega y yo voy enfocado en el arco, no lo veo a Kylian. Es después, al ver la jugada, que te das cuenta de las otras opciones. Pero ya es tarde, no puedes hacer nada”.

Pese a la frustración, Kolo Muani dijo haber aprendido y explicó: “Quiero seguir adelante porque es parte de mi trabajo. No es que esté triste, pero no lo voy a olvidar, nunca… Estuvimos muy cerca de traer de vuelta la tercera estrella. No voy a mentir, lo odio”.

La histórica atajada de Dibu Martínez en la final de Qatar

En aquella reacción magnífica, Martínez mostró por qué ganó el premio al mejor arquero del Mundial. Lo hizo después también, claro, atajando uno de los penales en la definición. El partido estaba en tiempo adicional. Después de ese rebote en la pierna de Martínez, la selección tuvo una situación más, pero el árbitro pitó el final y la definición pasó a los penales. La Argentina sufrió más de la cuenta, después de haberse impuesto en el primer tiempo con mucha comodidad, gracias a los goles de Lionel Messi y Ángel Di María. El segundo tiempo parecía bajo control, pero Francia lo emparejó con un Mbappé de otro planeta. El jugador del PSG hizo los tres goles que alargaron la definición de la final. La Argentina logró su tercer gol de la mano de Messi, cuando la selección parecía apagada por la remontada francesa. En los penales fue clave la atajada de Dibu a Coman.

La atajada de Dibu Martínez se convirtió en motivo de tatuajes; Alejandro "Papu" Gómez fue uno de los que se lo hicieron

En la selección de Francia, Kolo Muani tenía apenas dos partidos jugados antes del inicio de Qatar 2022. Fueron en la Liga de Naciones, en septiembre pasado. “Me lo imaginaba más para 2023. Me veía actuando en mi club y creciendo allí. No esperaba que me llamaran inmediatamente después de mi llegada a Frankfurt”, confesó por entonces, en un vuelco enorme a su vida profesional.

Kolo Muani, inicialmente, no había sido considerado en la lista de 26, motivo por el que viajó a Japón para la pretemporada de su club, a mediados de noviembre, pero se convirtió en una rueda de auxilio en un plantel que acumulaba lesionados al reemplazar al desafectado Christopher Nkunku. El destino, finalmente, le tenía guardada una función ingrata que nunca olvidará.

