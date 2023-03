Philipp Lahm hizo un duro diagnóstico de PSG y habló de un Messi “impotente y desesperado”

escuchar

La dura eliminación de PSG en la Champions League, a manos de Bayern Munich, terminó de impactar sobre un plantel que era mirado de reojo y que tiene por delante unos meses de incertidumbre mientras espera que la conquista de la Ligue 1 -que parece un hecho, más allá de los vaivenes futbolísticos- sea un consuelo que aplaque algo los ánimos. Salvo Kylian Mbappé, al que los aficionados parisinos adoran, el resto es cuestionado. También el entrenador, Christophe Galtier, camina por la cuerda floja y hasta los propietarios del club sufren los embates con pintadas y enojo en las redes.

Las voces de exfutbolistas se acumulan para criticar sobre todo a los hombres de los que más se esperaba. Neymar y Lionel Messi son blanco diario de los dardos de jugadores retirados con acceso a micrófonos. Una gloria de fútbol alemán se sumó a esta tendencia, aunque en forma más reflexiva y respetuosa, tal vez buscando en la psicología grupal los padeceres de un equipo que parece a la deriva. Philipp Lahm, capitán de la selección de Alemania durante muchos años -lapso que incluye la conquista de la Copa del Mundo en Brasil 2014-, realizó un sesudo análisis del momento que vive PSG en una columna del diario inglés The Guardian. “El París Saint-Germain puede dar pena. En la reciente derrota ante el Bayern de Múnich no vimos nada de la clase que este equipo debería exhibir dados los jugadores que tiene. Por un lado, fue una decepción; por otro, no fue una sorpresa, porque la salida prematura del PSG de la Liga de Campeones sucede todo el tiempo. (...) El PSG tiene un problema de fondo. El equipo juega un fútbol poco inspirado”, opina el exlateral de la Mannschaft en su texto.

Saludo de capitanes entre Lionel Messi y Philipp Lahm, en la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014 Nick Potts - EMPICS - PA Images

Lahm puso la lupa en algunos nombres rutilantes del equipo, como por ejemplo el italiano Marco Verratti: “Es un buen futbolista, seguro con el balón. En la selección italiana que ganó la Eurocopa era uno de los jugadores más fuertes. Con la camiseta del PSG, sin embargo, se sobrevalora y no ha interiorizado el papel de centrocampista defensivo. Como consecuencia, le falta conexión con sus compañeros. (...) Verratti es un símbolo del PSG moderno. Ni la defensa, ni el centro del campo, ni el ataque han desarrollado un sentido del conjunto y un sentido de la responsabilidad por el resultado”.

Y luego les tocó el turno a Mbappé y a Messi, sobre quienes llevó a un paralelismo con sus funciones en sus respectivos seleccionados. “Mbappé está integrado en el equipo de Francia como Lionel Messi lo está en el de Argentina, donde el seleccionador, Lionel Scaloni, cuida su genialidad. Uno para todos, todos para uno. Messi también mostró su clase extra en algunos momentos en Múnich, pero sus habilidades se utilizan sin propósito ni dirección. Las individualidades del PSG simplemente no saben cómo marcar colectivamente un gol y, en general, cómo contribuir. Messi se mostró impotente y desesperado en el Allianz Arena”, opinó Lahm.

En el final, el analista alemán reflexiona sobre cómo la acumulación de estrellas no necesariamente garantiza el éxito, y deja una interesante moraleja sobre Messi: “Los grandes equipos con los que la gente se identifica se desarrollan en un proceso. Esto sólo puede tener éxito con cooperación, solidaridad y comunidad. Estos son los valores de Europa, pero no del PSG. Y por eso el club sigue siendo una experiencia anodina. Messi dijo que, en retrospectiva, lamentaba no haber disfrutado de sus primeros años en el Barcelona de Guardiola, cuando él y sus compañeros se ganaron el corazón de muchos aficionados. En París se dio cuenta de ello con nostalgia”.

