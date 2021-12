Kun Agüero anunció su retiro: las perlitas de una conferencia de prensa entre risas y lágrimas

Una botella de agua para que pudieran brotar las palabras y un pañuelo como tabique para las lágrimas. Son los dos últimos accesorios de Sergio “Kun” Agüero como futbolista profesional. La pelota, lejos. Así lo quiso una arritmia maligna de su corazón. Sin embargo, en la conferencia de prensa en la que anunció su retiro hubo momentos puros del Kun. Risas, a pesar del momento. Complicidades con quienes fueron a verlo en su despedida. Agüero en estado puro.

El (ex) delantero de 33 años casi no pudo empezar a hablar. Estaba encorvado, conmovido. El presidente de Barcelona, Joan Laporta, intentó darle ánimo con unas palmadas en la espalda, de ésas que tantas veces el Kun habrá recibido antes de salir a una cancha. Tomo aire. Respiró hondo. Otra vez, Laporta y el ánimo. Hubo aplausos de una tribuna en la que estaba su familia, su último entrenador (Xavi) y el técnico que más jugo le sacó a su fútbol: Pep Guardiola, llegado desde Manchester para la ocasión. Esa inyección anímica fue la plataforma para que el Kun pudiera hablar.

Los ojos enrojecidos del Kun Agüero durante la conferencia de prensa realizada hoy en el Camp Nou en la que anunció su retiro como futbolista profesional.

Otra vez, un suspiro, sinónimo de la incredulidad que todavía le duraba. Acostumbrado a hablar de fútbol, de goles, de triunfos y de cómo le fue en los partidos, Agüero ahora tenía que hablar de su retiro forzoso. “Ya va, eh”, atinó a decir el Kun. Fue casi un pedido de clemencia, entre sonrisas. Un dejo de picardía. “Voy a respirar un poco más”, musitó, casi inaudible. Hablar ante ese auditorio y hacerlo por última vez como futbolista profesional era todo un desafío.

“Bueno”, se dijo a sí mismo. Volvió a inhalar todo el aire que pudo y las palabras comenzaron a brotarle, los ojos enrojecidos y las lágrimas a punto de salir. “Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol”, soltó, a regañadientes, y sin poder hablar de corrido. Se agarró la cabeza. “Ay... ¡c... de su madre!”, insultó al aire. Nada del fútbol debió haberle costado tanto como el adiós. Movió la cabeza para un lado y para el otro, como intentando negar la situación. Era imposible. Hizo un esfuerzo por continuar y explicó todo lo que le pasó. Habló de la arritmia, sin nombrarla. “Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé”, declaró entre soplidos. Con el aire escaso. “Primero es mi salud”, recalcó.

Le costó arrancar a hablar, pero una vez que puso primera, ya no paró. Ya no necesitó a Laporta para de acompañante. Incluso disfrutó al ver el video alusivo a su carrera que le hizo Barcelona. Y hubo momentos en los que se permitió una sonrisa. “Les agradezco a los periodistas que han venido. A los que me trataron bien y a los que me trataron mal a veces, algunos. ¡Pero no pasa nada! Es el trabajo”. Hubo risas, casi como un mecanismo catártico para superar la emoción. Ese subibaja emocional estuvo presente en sus respuestas a las consultas de los medios de prensa.

Lo mejor de la conferencia de Agüero

Hubo un recuerdo a Independiente y una sonrisa con Racing, festejada por quienes acompañaron al Kun. Lo consultaron por los momentos que recordaba de su carrera, por sus goles. “Un gol muy lindo que hice en Independiente. Fue un momento muy lindo: contra Racing. No tengo nada en contra de Racing, pero tenía 17 años y fue el primer gol más lindo que tuve”, evocó el Kun. Y hubo risas en algún lugar de la platea, tal vez poblada por hinchas de Independiente.

“Fui muy feliz. Me voy con el último gol que le hice al Madrid”, respondió Agüero. La platea preferencial del Camp Nou en el que estaban los afectos del Kun aplaudió. El ya ex delantero redobló la apuesta: “¿No está mal para el último gol, no? Cuando me pregunten...”. Más risas. “Está mal que yo diga que soy un crack. Nada que ver. Que lo digan los demás”, fue su última respuesta, ya más alegre, pero todavía acompañado por la botella de agua mineral y antes de hacer sus últimas fotos con el estadio que fue su casa estos meses de fondo. “Las cosas pasan por algo”, repitió un par de veces, sin llamar a la arritmia por su nombre. Esa dolencia que lo forzó a dejar el fútbol. Y pasara a disfrutar de la vida. Agüero sabe que tuvo suerte. Y por eso se permitió sonreír, aún en el peor momento de su carrera: el último.

El último mensaje del Kun a los hinchas de Barcelona