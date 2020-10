El Kun se sumergió en el mundo de los eSports con su propio equipo Crédito: @TwitchLatam

Tras su explosión como gamer y streamer durante la pandemia, que lo llevó a superar los dos millones de seguidores en la plataforma Twitch, llegó el momento del salto para Sergio "Kun" Agüero. El delantero argentino de 32 años irrumpió por completo en la escena de los eSports y decidió presentar su propio equipo: lanzó Krü eSports, fundado "el objetivo de traer su experiencia en el mundo del deporte tradicional profesional al universo de los deportes electrónicos y nuevos medios digitales". La organización formará parte de las competencias de los juegos competitivos, creará contenido audiovisual y organizará eventos.

La experiencia del atacante de Manchester City con el mundo del stream comenzó en abril y rápidamente pasó de 400 personas en vivo a miles y miles de personas cada vez que decide prender la cámara para jugar o charlar con su fiel público en Twitch. Ahora, con la desfachatez, la simpleza y el carisma que lo caracteriza y que le permitió crecer a pasos agigantados en la plataforma, el Kun apuesta fuerte con una gran inversión y un proyecto ambicioso que busca hacer crecer el relegado panorama sudamericano. Y se une a otros deportistas argentinos: el exbasquetbolista Fabricio Oberto (New Indians GG) y el extenista Guillermo Coria (New Pampas) crearon en el último tiempo sus equipos.

El nombre Krü deriva de la palabra "crew", que en inglés significa "equipo", y el camino de la organización comenzará únicamente con el videojuego FIFA, para luego ir creciendo en otras variantes más populares como League of Legends y Counter-Strike. "Con KRÜ aspiramos a formar una familia de trabajo apasionada por los videojuegos, no solo con nuestros jugadores y creadores de contenidos, sino con todo el staff y la comunidad que construiremos. Queremos sumar en la escena de los eSports con nuestra impronta. No sólo desde lo profesional, deportivo y comercial sino también en desestigmatizar la visión socio-cultural que se suele tener en relación a los videojuegos", se explica en el sitio web oficial.

Hay una realidad muy concreta: el mundo de los eSports no para de crecer. Según Newzoo, consultora holandesa especializada en el mercado tecnológico, el sector generará ingresos por 973,9 millones de dólares en todo el mundo durante 2020 y que para 2023 el número llegará a 1.600 millones de dólares. Por otro lado, la audiencia de los deportes electrónicos se elevará hasta 92 millones de personas a finales de 2020, lo que significa una suba cercana a un 7% respecto a los 86 millones de 2019. De ellas, 33 millones (un 35%) consume eSports más de una vez al mes, mientras que las otras 59 millones lo hacen menos de una vez.

"Yo no estaba enterado de todo esto y no entendía nada. Me llegaron varias invitaciones para unirme a otros equipos. Entonces empecé a investigar un poco más sobre el tema, me cuadró todo y pensé: ¿Por qué voy a darle mi imagen a un club que no conozco? Si pasa algo, ¿quién queda mal? Yo'. Entonces dije: 'prefiero que, si quedo mal, lo hago yo'. Empecé a hablarlo con mi hermano y se lo propuse a Mariel, que es una chica que me ayuda mucho para el canal. Primero me dijo que estaba loco y después nos pusimos a coordinar todo para armarlo", contó Agüero en el canal de Twitch del equipo en una charla con el periodista Juan Pablo Varsky.

"Yo quería hacer lo mismo que hace el Manchester City, especialmente con el trato, con cómo me tratan a mí. Vamos a empezar por FIFA, cada jugador tiene un entrenador que debe llevarlos y ayudarlos a ser profesionales y hay un team manager. Hay que estar las 24 horas para los chicos, esto es como un club y cada persona debe cumplir su rol. A mí me interesa que estén tranquilos, cómodos y que disfruten. Para mí, esto ya es un deporte, aunque no lo consideren. Hay muchos clubes que compiten con profesionales", agregó el Kun.

En el caso de Krü, la sociedad estará constituida entre la Argentina y España (Barcelona) y se buscará especialmente comenzar a crear uniones entre las regiones sudamericanas y europeas, ya que hoy la diferencia, potenciada por las dificultades económicas, son muy notorias. El equipo contará con jugadores, entrenadores, analistas, managers y streamers y ya tiene el apoyo de diversas empresas y de la plataforma Twitch.

"Hoy lo que veo es que un pibe que sea bueno, se va, se lo lleva un club de Estados Unidos o de Europa. Y al final estas formando a los chicos de Latinoamérica y se van. Entonces dije: 'listo, no me roban más un jugador'. Siempre la última palabra la tiene el jugador, obviamente, pero acá vamos a tener el mismo nivel y le ofreceremos el peunte si quieren ir. Los torneos en Latinoamérica no tienen nada que ver con los europeos, pero ojalá que vengan más sponsors, se hagan torneos con más premios y eso va a traer equipos europeos hacia acá para que la competencia sea más fuerte", cerró el futbolista de la selección argentina.

De Piqué a Ronaldinho: los otros casos

Agüero no es el primer jugador de fútbol que decide invertir en los deportes electrónicos, sino que ya son muchos los casos. Gerard Piqué fue un incursor hace más de tres años y hoy tiene su liga de Pro Evolution Soccer, la PES eFootball.Pro y una empresa organizadora de torneos llamada eSports Media Rights. Pero la lista es más que completa.

Ronaldo Nazario desde 2017 posee el 50% de CNB e-Sports de Brasil; Sergio Reguilón es accionista de Team Heretics, fundado por The Grefg y Goorgo, dos youtubers españoles; Antoine Griezmann fundó Grizi Esports en 2020 con su hermano Theo; André Gomes es inversor de G2 Esports, una de las organizaciones españolas más importantes; Casemiro recientemente creó Casemiro Sports Brasil; Gareth Bale posee su equipo Elleven Esports; David Villa creó el DV7 E-Soccer; Ronaldinho es dueño de la liga de PES, eLiga Sul: y Zlatan Ibrahimovic es propietario de la plataforma Challengermode, que organiza torneos electrónicos.

Los premios de FIFA: 4,35 millones de dólares

FIFA distribuirá 3,7 millones de euros (4,35 millones de dólares) en los premios de sus diferentes competiciones de eSports para jugadores individuales, clubes y selecciones nacionales que se disputarán bajo el videojuego de fútbol FIFA, de la empresa estadounidense EA Sports. La temporada incluirá un nivel para jugadores individuales ('FIFA eWorld Cup', con sus clasificatorios 'Global Series'), otro para clubes ('FIFAe Club Series') y otro con selecciones nacionales ('FIFAe Nations Series').

¿Cómo se dividen los premios? Los torneos mundiales de jugadores individuales y selecciones nacionales reparten 425.500 euros (500.000 dólares), mientras que el de clubes tiene 297.900 euros (350.000 dólares). El resto, unos 2,5 millones de euros (3 millones), se distribuyen entre clasificatorios, eliminatorias regionales y otras competiciones, como la eChampions League o la Conmebol eLibertadores

