La temporada 2025/26 marcará un momento sin precedentes: los equipos de la Academia de Inter Miami lucirán por primera vez el logo oficial de Lionel Messi. Los juveniles lucirán el símbolo con orgullo en el uniforme rosa, de local, y también en el negro, de visitante, simbolizando excelencia, inspiración y legado. En 2024/25, la Academia ya había dado un salto al vestir de rosa, el mismo color que identifica al primer equipo, consolidando su papel como base del club. Ahora, con el logo de Messi, la indumentaria adquirirá un nuevo significado: recordarle a cada jugador joven la excelencia a la que aspira.

Inter Miami ha revolucionado la estética del fútbol con un estilo vanguardista. El rosa, convertido en una seña de identidad, ya rompió con los códigos tradicionales del fútbol y ha posicionado al club como una referencia visual a nivel mundial. Sus camisetas se convirtieron en piezas de moda: en 2025, las de Messi y Luis Suárez lideran el Top 25 de ventas de la MLS, acompañadas por las de Sergio Busquets (en el puesto 16) y Benjamín Cremaschi (en el número 23).

La Academia de Inter Miami será la primera en el mundo en llevar el logo de Lionel Messi Academia de Inter Miami

Una mezcla de fútbol, moda y lifestyle. Así, Inter Miami ha elevado el estándar estético de la MLS también con sus terceras camisetas innovadoras. Inter Miami, además de un equipo con aspiraciones deportivas, también se ha propuesto convertirse en un fenómeno cultural, punto de encuentro entre deporte y entretenimiento. Ya se ha visto que el Chase Stadium se volvió un hotspot global, un punto de encuentro para celebridades como LeBron James, Kim Kardashian, Serena Williams, Ronaldinho, Tom Brady, Will Smith, Bizarrap o Camila Cabello.

Esta relación con figuras del deporte, la música, la moda y el entretenimiento refuerza a Inter Miami como una marca cultural global. Con un crecimiento acelerado desde su debut en 2020, viviendo todas las situaciones: del último puesto a conquistar títulos como la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024. Y actualmente se ilusiona con disputar el título desde los próximos playoffs. La progresión del club queda en evidencia también desde los números: ya es la segunda franquicia más valiosa de la MLS, con ingresos que crecieron un 263% (de 55 millones de dólares en 2022 a US$200 millones en 2024) y abonos agotados antes del inicio de la temporada.