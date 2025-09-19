La acefalía de San Lorenzo: la mesa directiva de la Asamblea de Representantes ya comunicó la fecha en la que conformará la CD transitoria

El martes por la tarde se produjo lo que el Mundo San Lorenzo exclamaba, lo que por mucho tiempo la comisión directiva se negó a realizar por temor a que intervinieran el club y, mucho menos, lo que pretendía Marcelo Moretti en medio de sus intenciones claras de retorno a la presidencia tras la escandalosa cámara oculta que hizo detonar cada pasillo, en cada día. Fue la acefalía. Las renuncias, finalmente, cayeron todas juntas, comunicadas por el secretario Martín Cigna en conferencia de prensa, y el mando quedó en las manos de la Asamblea de Representantes. Su mesa directiva ya tomó la primera decisión, 48 horas después: este jueves dio a conocer la fecha para que se forme la nueva y provisoria CD.

La misma será inmediata. El próximo lunes, desde las 18.30 y en el Nuevo Gasómetro, se realizará la Asamblea Extraordinaria para que los Representantes de los socios de la institución se reúnan y decidan quiénes serán las 20 personas que se pongan a cargo del día a día de San Lorenzo, en condición de comisión directiva transitoria. Según expone el comunicado del club, con los papeles firmados y adjuntados, la mesa directiva se reunió a las 17 de este jueves en la sede de Avenida La Plata con las presencias de Daniel Roberto Matos, Ulises Darío Morales, Valeria Carta Moglietta, Christian Fabián López, Patricio Ariel León,Nicolás Pellegrini y Alberto Martín Coello.

La Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes de Socios/as de San Lorenzo resolvió que la Asamblea Extraordinaria para elegir a los 20 miembros de la nueva Comisión Directiva se realizará este lunes 22 de septiembre, a las 18.30 horas, en el estadio Pedro Bidegain.



Matos, como presidente de la mesa, ordenó dicha Asamblea tras las renuncias y la acefalía “debidamente notificada”. Y aquellos integrantes mencionados aprobaron por unanimidad la propuesta. Se describe que el primer horario corresponde a la primera convocatoria, que deberá tener la presencia de más de la mitad del total de sus componentes (90 asambleístas), mientras que la segunda corresponderá a las 19.30 y deberá contener un tercio de ese total.

El informe, asimismo, ya detalló qué se tratará y su orden. En primer lugar, la Asamblea designará a tres asambleístas que representen a la misma para considerar, aprobar y suscribir el acta respectiva (art.54 Título del Estatuto Social). Una vez dado ese paso, se continuará con el tratamiento y aprobación de las renuncias presentadas por los integrantes de la ahora excomisión directiva que hicieron que el club entre en condición acéfala, donde detallan que se aplicará el artículo 45. Y, por último, el tratamiento y la consideración del llamado a elecciones extraordinarias y la elección de esos 20 miembros que integrarán la nueva comisión directiva.

La comisión directiva, encabezada por Julio Lopardo hasta que Marcelo Moretti volvió hace pocos días: (casi) todos renunciaron para llegar a la acefalía y que su mandato finalizara. Web CASLA

Esto no quiere decir que el lunes ya habrá una fecha para decidir nuevas autoridades a través de comicios anticipados. Es que cabe la posibilidad, asimismo, de que esta CD que se formará a partir de la Asamblea Extraordinaria continúe en el timón hasta que finalice lo que era el mandato de Moretti, hasta diciembre de 2027. Y si llama a elecciones, como desean los socios desde hace muchos meses, será a 90 días. 50 minutos duró la reunión de esta tarde en la sede administrativa.

“Me toca como secretario del club hasta hoy anunciar que en San Lorenzo de Almagro se dio la acefalía”, fue el anuncio de Cigna, el renunciado secretario general, el pasado martes. Fue contundente con su diagnóstico: “La acefalía es el resultado del fracaso de la gestión”. Además, fustigó a Moretti: “A esta situación llegamos porque el que tuvo que conducir el barco no lo hizo como debía”. “No era fácil, pero entendimos que era la mejor decisión”, remató.

Canal 9 mostró en abril una cámara oculta a Marcelo Moretti, que habría cobrado coimas para fichar a juveniles, detonando la interna. Captura de video

Justamente, una de las últimas cosas que había declarado el exsecretario durante su conferencia fue, evidentemente, lo que está empezando a hacer el órgano: “Intentaremos que la mayoría de las cosas queden resueltas, no hay que marcar un camino, pero la recomendación a la Asamblea es que decidan lo antes posible”.

En este sentido, y según pudo saber LA NACION, el candidato a presidir el gobierno de transición es Sergio Costantino, quien no renunció a su cargo de vocal en la comisión directiva actual. Funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Costantino sabe que al menos dos sectores de la política de San Lorenzo -los comandados por César Francis y Matías Lammens- quieren elecciones anticipadas.

El hincha de San Lorenzo ha insultado en el Nuevo Gasómetro, exigido renuncias y movilizado en diversas ocasiones para lograr el fin de mandato de Moretti: hoy "celebran" la acefalía y nueva fecha de CD transitoria. Facebook

“El estatuto es muy claro: se debe llamar a elecciones anticipadas”, razonó Francis ante la consulta de este medio. Y advirtió, en relación a un eventual gobierno que complete el mandato de Moretti: “Que nadie se haga el distraído o se tiente con usar la comisión transitoria como caballo de Troya para tomar por asalto el gobierno del club hasta diciembre del 2027″. Queda a la vista el temor que predominó entre los dirigentes durante estos meses, que pudo poner a Julio Lopardo en funciones de presidente hasta que la figura de Moretti volvió y revolucionó nuevamente el club, hasta terminar en la situación actual.

El martes, en una jornada en la que algunos directivos cercanos a Moretti no pudieron ingresar por los hinchas, algunos de ellos pudieron entrar al estadio y “festejaron” la acefalía en las tribunas. “¡Hay que saltar, porque Moretti, no vuelve más!”, entonaron. Ahora, la noticia de la fecha, elevará la tranquilidad.