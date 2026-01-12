La actitud “antideportiva” que adoptó Kylian Mbappé tras perder la Supercopa que despertó la polémica en España

La tensión en España no baja: la actitud de Kylian Mbappé tras la coronación de Barcelona como campeón de la Supercopa, tras imponerse en el clásico con Real Madrid por 3-2, disparó la polémica en los medios madrileños y catalanes. Sucedió que el plantel del conjunto merengue, encabezado por el delantero francés, tomó la determinación de no realizar el tradicional pasillo de campeón al conjunto catalán y esa postura generó todo un revuelo con versiones contrapuestas.

La acción de Mbappé, que en algunos medios de Barcelona como Mundo Deportivo y Sport calificaron como antideportiva, fue captado por las cámaras de Movistar+ y Esport3 cuando el francés recibió la medalla de subcampeón. Después de este momento, el campeón en Rusia 2018 se dirigió a sus compañeros y, tras un intercambio de palabras, se retiró del área de premiación junto al resto del plantel de Real Madrid.

Rápidamente se viralizaron las imágenes en las que, además, se observa cómointenta acercarse para saludar a los jugadores de Barcelona, pero Mbappé lo intercepta y, tras hablar con él y con otros compañeros, se van de la cancha con gestos de enojo.

Esta actitud fue tomada en España como un desaire por parte de Real Madrid hacia Barcelona, ya que minutos antes, el equipo dirigido por Hansi Flick sí formó el pasillo de honor cuando el rival se encaminó hacia el escenario para recibir la medalla del segundo puesto. Esta diferencia de actitudes amplificó la controversia.

Kylian Mbappé stopping his teammates from giving Barcelona the champions guard of honor last night. He moved the away. pic.twitter.com/ddDXa3CBLp — Prince 👑 (@Princeutd1P) January 12, 2026

Lo curioso del caso es que, según el sitio Sport, enReal Madrid habrían argumentado que actuaron bajo instrucciones de la Federación Española de Fútbol, que le habría solicitado a los jugadores desplazarse a otra zona para evitar obstaculizar el tiro de cámara y que por eso no se realizó el pasillo a Barcelona en la ceremonia.

Ante este escenario, la máxima autoridad de Barcelona, Joan Laporta, habló de la actitud de algunos jugadores de Real Madrid: “Me sorprende lo que hizo Mbappé. En la victoria y en la derrota se debe ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender”.

Así fue el pasillo del Barça al Real Madrid pic.twitter.com/KeJiUwZsL1 — Diario AS (@diarioas) January 11, 2026

Y continuó: “Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. Me sorprende que no nos hayan hecho el pasillo. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción”, explicó el dirigente del equipo catalán.

Con esta victoria, Barcelona amplió su dominio en la Supercopa de España, ya que con esta conquista, el conjunto catalán suma 16 títulos en la competencia, mientras que Real Madrid se estancó en 13. Además, el conjunto catalán consolidó su andar que, con 49 puntos, se mantiene en lo más alto de la Liga local y supera al conjunto de Madrid por cuatro unidades.

Raphinha, la gran figura

Más allá del incidente que rodeó a Mbappé, Raphinha se consolidó como la gran figura de la final de la Supercopa de España. El N° 11 de Barcelona es uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad, condición que ratificó con dos goles, el segundo ayudado por un desvío en el defensor Asencio. Su primer tanto, a los 36 minutos de la etapa inicial, premiaba la búsqueda más ambiciosa de Barcelona, y también validaba el sensato reconocimiento hecho hace unas semanas por su entrenador Hansi Flick, que calificó de “broma increíble” que el brasileño no fuera incluido en el 11 ideal en los premios The Best de la FIFA.

El brasileño Raphinha atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva FADEL SENNA - AFP

Raphinha marcó siete goles en los últimos cinco partidos, mismos números en los clásicos ante Real Madrid. Su contribución va más allá de los goles, velocidad y gambeta. También se involucra con compromiso y sacrificio, pasó a convertirse en un referente que contagia entrega y solidaridad. Puede correr 40 metros hacia atrás para evitar un desborde de Vinicius y festejarlo como si fuera un gol, o saltar todo lo que le dieron las piernas para intentar desviar un cabezazo de Huijsen que después terminó en el 2-2 de Gonzalo García. Raphinha es fútbol y carácter en este Barcelona.