La AFA perdonará a los futbolistas sancionados, que podrán jugar en la primera fecha del Apertura

Todos los futbolistas de la Liga Profesional que acarreen alguna suspensión del pasado torneo Clausura podrán jugar este fin de semana. La amnistía se hará oficial en las próximas horas, e instrumentada a través de un boletín oficial del tribunal de Disciplina, el órgano encargado de las sanciones. En la tarde de este miércoles, el comité ejecutivo de Liga Profesional aprobó el pedido para condonar las penas, una costumbre en las últimas tres temporadas. Y lo hizo sin la presencia de Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino. Fue el único ausente.

“Nosotros no decidimos la amnistía, pero sí la publicamos. No sé si será hoy o mañana, pero si ya está declarada por el comité ejecutivo de la Liga, lo nuestro es al solo efecto de tomar nota. No depende de nosotros otorgarla”, confirma a LA NACION una fuente del tribunal de Disciplina. Así, Estudiantes de La Plata podrá contar con los jugadores Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain y Lucas Alario, todos castigados por el espaldazo a Rosario Central en el partido por los octavos de final del Clausura 2025. Su rival del viernes a las 20 en el Libertadores de América, Independiente, también podrá alistar a Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés, quienes se hubieran perdido el encuentro por sanciones previas. En el caso de Malcorra, una fecha por expulsión de su paso por Rosario Central, su anterior club. Según pudo reconstruir LA NACION, el perdón de la AFA se ampliará a todas las categorías de ascenso.

Con la amnistía, Ignacio Malcorra podrá debutar este viernes con Independiente ante Estudiantes Independiente

“Es la tradición siempre en años de Mundial”, se escudan en la AFA. Si bien se especulaba con esta medida desde fines del año pasado, en los últimos días había trascendido una eventual marcha atrás por el beneficio que recibiría Estudiantes de La Plata, el único club opositor a la gestión que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia.

Desde el tribunal de Disciplina ya habían adelantado que para poder instrumentarse el perdón debían recibir el pedido de la Liga Profesional. Este obstáculo se saldó en horas del mediodía con la aprobación del pedido en el comité ejecutivo de la Liga Profesional, que se reunió en su sede de Puerto Madero.

A la salida del encuentro, el primero de 2026, algunos directivos enfrentaron los micrófonos. Uno de ellos fue Nicolás Russo, presidente de Lanús e histórico aliado de Tapia. El dirigente granate, quien además milita en el Frente Renovador, aprovechó para fustigar a Estudiantes de La Plata por su ausencia. Y, sin nombrarlo, apuntó contra Juan Sebastián Verón: “Estudiantes no estuvo y entiendo que fue el único. Hubo quienes se conectaron por Zoom”. Russo continuó: “Todos los temas deben discutirse en el ámbito que corresponde. Esta es la reunión de la Liga y después está el comité ejecutivo de AFA, para quien le toque integrarlo. Ahí es donde se discuten los temas, no en los medios”. El directivo granate señaló que la amnistía se reclamó “a pedido de un club”. Si bien los reflectores apuntaban a Estudiantes, LA NACION pudo saber que la solicitud no partió del Pincha.

Fernando Muslera, arquero de Estudiantes, podrá defender a su equipo el viernes en la cancha de Independiente Nacho Amiconi

El otro asunto que se discutió en el comité ejecutivo fue el de los juveniles que abandonan el club que los formó y emigran a Europa por medio de la patria potestad. “Es un tema que se tocó. Se habló de lo que está ocurriendo con algunos representantes. Más allá de que lo que hacen algunos perjudica seriamente a los clubes y deben tener una sanción muy fuerte, creo que habría que tomar otras decisiones. Por ejemplo, que los menores de 16 años puedan firmar contratos por cinco temporadas. Y también que Agremiados lo habilite. Hoy firmás por tres años. El otro tema es que estos representantes se ocupan de hacerles pasaportes comunitarios a los chicos de 12-13 años. Y a los 16 años no te quieren firmar contrato. La FIFA no debería permitir que el jugador sea considerado comunitario a los 18 años si no vivió al menos dos años en el país”.

En este sentido, la idea de la AFA es no convocar a las selecciones nacionales juveniles a aquellos chicos que abandonen el club formador por medio de la patria potestad. Esta medida será refrendada por la casa madre del fútbol argentino, y cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los dirigentes. El encuentro en Puerto Madero también abordó cuestiones reglamentarias relacionadas con la temporada que está por comenzar y que ya habían sido discutidas de antemano.