La agenda de la TV del jueves: Barcelona y Manchester City en la Champions League, y Estudiantes por la Copa Libertadores
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 18 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Liga de Quito vs. San Pablo. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 21.30 Flamengo vs. Estudiantes. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
Champions League
- 13.45 Brujas vs. Mónaco. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 13.45 FC Copenhague vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 16 Manchester City vs. Napoli. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 16 Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 16 Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 16 Newcastle vs. Barcelona. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
Copa Sudamericana
- 21.30 Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
ATLETISMO
Mundial de Tokio 2025
- 8 La sexta jornada. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
VÓLEIBOL
Mundial Filipinas 2025
- 7 Francia vs. Argentina. Dsports (610/1610 HD)
- 10 República Checa vs. China. Dsports (64/1614 HD)
- 10.30 Italia vs. Ucrania. Dsports (610/1610 HD)
