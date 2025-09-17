LA NACION

La agenda de la TV del jueves: Barcelona y Manchester City en la Champions League, y Estudiantes por la Copa Libertadores

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Estudiantes visita a Flamengo en el Maracaná
Estudiantes visita a Flamengo en el MaracanáDANIEL DUARTE - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 18 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Liga de Quito vs. San Pablo. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 21.30 Flamengo vs. Estudiantes. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

Champions League

  • 13.45 Brujas vs. Mónaco. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 13.45 FC Copenhague vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 16 Manchester City vs. Napoli. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 16 Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 16 Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)  
  • 16 Newcastle vs. Barcelona. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
Barcelona visita a Newcastle
Barcelona visita a NewcastleManu Fernandez - AP

Copa Sudamericana

  • 21.30 Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

ATLETISMO

Mundial de Tokio 2025

  • 8 La sexta jornada. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

VÓLEIBOL

Mundial Filipinas 2025

  • 7 Francia vs. Argentina. Dsports (610/1610 HD)
  • 10 República Checa vs. China. Dsports (64/1614 HD)
  • 10.30 Italia vs. Ucrania. Dsports (610/1610 HD)
