La agenda de la TV del jueves: Barcelona y Manchester City en la Champions League, y Estudiantes por la Copa Libertadores

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 18 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

19 Liga de Quito vs. San Pablo. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

21.30 Flamengo vs. Estudiantes. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

Champions League

13.45 Brujas vs. Mónaco. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

13.45 FC Copenhague vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

16 Manchester City vs. Napoli. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

16 Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

16 Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

16 Newcastle vs. Barcelona. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

Barcelona visita a Newcastle Manu Fernandez - AP

Copa Sudamericana

21.30 Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Los octavos de final, partido de ida. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

ATLETISMO

Mundial de Tokio 2025

8 La sexta jornada. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

VÓLEIBOL

Mundial Filipinas 2025