La agenda de la TV del jueves: Gallardo se despide de River, Lanús en la Recopa y la Europa League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Marcelo Gallardo dirige a River por última vez, este jueves, en el Monumental
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 26 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17.15 Racing vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium
  • 17.15 Sarmiento vs. Unión. TNT Sports
  • 19.30 Estudiantes (RC) vs. Huracán. ESPN Premium
  • 19.309 River vs. Banfield. TNT Sports

Amistoso internacional

  • 20.45 Inter Miami vs. Independiente del Valle. Disney+

Recopa Sudamericana

  • 21.30 Flamengo vs. Lanús. La final, partido de vuelta. ESPN
Diego Medina, de Lanús, en la marca de De Arrascaeta; el Granate y Flamengo definen la Recopa en Río (AP Photo/Gustavo Garello)
Diego Medina, de Lanús, en la marca de De Arrascaeta; el Granate y Flamengo definen la Recopa en Río (AP Photo/Gustavo Garello)Gustavo Garello - AP

Europa League

  • 14.45 Estrella Roja vs. Lille. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 2
  • 14.45 Ferencvaros vs. Ludogorets. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 3
  • 14.45 Stuttgart vs. Celtic. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN
  • 14.45 Viktoria Plzen vs. Panathinaikos. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 4
  • 17 Bologna vs. Brann. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 4
  • 17 Celta de Vigo vs. PAOK. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN
  • 17 Genk vs. Dinamo Zagreb. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 3
  • 17 Nottingham Forest vs. Fenerbahce. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 2
Nico Domínguez, el argentino que juega para Nottingham Forest
Nico Domínguez, el argentino que juega para Nottingham ForestDARREN STAPLES - AFP

Conference League

  • 14:45 Celje vs. Drita. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
  • 14:45 Fiorentina vs. Jagiellonia Białystok. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
  • 14:45 Rijeka vs. Omonia. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
  • 14:45 Samsunspor vs. Shkëndija. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
  • 17 AZ Alkmaar vs. Noah. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
  • 17 Crystal Palace vs. Zrinjski Mostar. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
  • 17 Lausanne vs. Sigma Olomouc. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
  • 17 Lech Poznan vs. KuPS Kuopio. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+

Copa Libertadores

  • 19 Guaraní vs. Juventud (U). La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sorts
  • 21.30 Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sorts

BÁSQUETBOL

La Euroliga

  • 16 Hapoel Tel Aviv vs. Milan. DSports +
  • 16.45 Real Madrid vs. Bayern Múnich. DSports 2

Eliminatorias Mundial 2027

  • 20 Jamaica vs. Bahamas. DSports 2
  • 21 Puerto Rico vs. Canadá DSports +
  • 22 Nicaragua vs. México. DSports 2
  • 23.55 Estados Unidos vs. República Dominicana. DSports +
