La agenda de la TV del jueves: Gallardo se despide de River, Lanús en la Recopa y la Europa League

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 26 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17.15 Racing vs. Independiente Rivadavia. ESPN Premium
- 17.15 Sarmiento vs. Unión. TNT Sports
- 19.30 Estudiantes (RC) vs. Huracán. ESPN Premium
- 19.309 River vs. Banfield. TNT Sports
Amistoso internacional
- 20.45 Inter Miami vs. Independiente del Valle. Disney+
Recopa Sudamericana
- 21.30 Flamengo vs. Lanús. La final, partido de vuelta. ESPN
Europa League
- 14.45 Estrella Roja vs. Lille. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 2
- 14.45 Ferencvaros vs. Ludogorets. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 3
- 14.45 Stuttgart vs. Celtic. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN
- 14.45 Viktoria Plzen vs. Panathinaikos. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 4
- 17 Bologna vs. Brann. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 4
- 17 Celta de Vigo vs. PAOK. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN
- 17 Genk vs. Dinamo Zagreb. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 3
- 17 Nottingham Forest vs. Fenerbahce. Los 16avos de final, partido de vuelta. ESPN 2
Conference League
- 14:45 Celje vs. Drita. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
- 14:45 Fiorentina vs. Jagiellonia Białystok. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
- 14:45 Rijeka vs. Omonia. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
- 14:45 Samsunspor vs. Shkëndija. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
- 17 AZ Alkmaar vs. Noah. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
- 17 Crystal Palace vs. Zrinjski Mostar. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
- 17 Lausanne vs. Sigma Olomouc. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
- 17 Lech Poznan vs. KuPS Kuopio. Los 16avos de final, partido de vuelta. Disney+
Copa Libertadores
- 19 Guaraní vs. Juventud (U). La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sorts
- 21.30 Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira. La segunda rueda, partido de vuelta. Fox Sorts
BÁSQUETBOL
La Euroliga
- 16 Hapoel Tel Aviv vs. Milan. DSports +
- 16.45 Real Madrid vs. Bayern Múnich. DSports 2
Eliminatorias Mundial 2027
- 20 Jamaica vs. Bahamas. DSports 2
- 21 Puerto Rico vs. Canadá DSports +
- 22 Nicaragua vs. México. DSports 2
- 23.55 Estados Unidos vs. República Dominicana. DSports +
