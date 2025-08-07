LA NACION

La agenda de la TV del jueves: San Lorenzo-Vélez por el Clausura y la final del tenis en Toronto

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

San Lorenzo recibe a Vélez por el Clausura
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 7 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17 Godoy Cruz vs. Gimnasia, por la cuarta fecha. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 19 San Lorenzo vs. Vélez, por la cuarta fecha. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
  • 21 Estudiantes vs. Independiente Rivadavia, por la cuarta fecha. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

TENIS

Masters 1000 de Toronto

  • 20.30 La final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

WTA Masters de Montreal

  • 19 La final, con Victoria Mboko vs. Naomi Osaka o Clara Tauson. Disney+

Masters 1000 de Cincinnati

  • 12 La primera rueda, con João Fonseca vs Yunchaokete Bu, Venus Williams vs. Jessica Bouzas Maneiro, Roman Safiullin vs. Alejandro Tabilo, Tomás Etcheverry vs. Juncheng Shang y Sebastián Báez vs. David Goffin. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 20 Corentin Moutet vs. Mckenzie McDonald y Peyton Stearns vs. Yafan Wang, por la primera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
Camilo Ugo Carabelli debuta ante Kei Nishikori
GOLF

PGA Tour

  • 15 St. Jude Championship. La primera vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
