La agenda de la TV del lunes: el clásico Racing-River por el torneo Clausura, fútbol de Europa, polo y la NBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 24 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

17 Deportivo Riestra vs. Barracas Central. Los octavos de final. TNT Sports

19.30 Racing vs. River. Los octavos de final. ESPN Premium

22 Unión vs. Gimnasia. Los octavos de final. ESPN Premium

Deportivo Riestra recibe a Barracas Central Telam

Premier League

17 Manchester United vs. Everton. ESPN

Serie A

14.30 Torino vs. Como. ESPN 2

16.30 Sassuolo vs. Pisa. ESPN 2

Liga de España

17 Espanyol vs. Sevilla. DSports (1610)

Brasileirão

21 Inter de Porto Alegre vs. Santos. Canal 116 Flow

POLO

Argentino Abierto

14 UAE vs. Los Machitos-El Refugio. Disney+

16.30 La Natividad-La Dolfina vs. Sol de Agosto. Disney+

La Natividad-La Dolfina va por otra victoria en el Campeonato Argentino Abierto de polo, en Palermo. Hernán Zenteno - La Nación

BÁSQUETBOL

La NBA