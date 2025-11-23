LA NACION

La agenda de la TV del lunes: el clásico Racing-River por el torneo Clausura, fútbol de Europa, polo y la NBA

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
ROSARIO, ARGENTINA - OCTOBER 02: Ignacio Fernández of River Plate and Marcos Rojo of Racing Club fight for the ball during the Copa Argentina 2025 quarter-final match between Racing Club and River Plate at Estadio Gigante de Arroyito on October 02, 2025 in Rosario, Argentina. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)
ROSARIO, ARGENTINA - OCTOBER 02: Ignacio Fernández of River Plate and Marcos Rojo of Racing Club fight for the ball during the Copa Argentina 2025 quarter-final match between Racing Club and River Plate at Estadio Gigante de Arroyito on October 02, 2025 in Rosario, Argentina. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)Luciano Bisbal - Getty Images South America

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 24 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17 Deportivo Riestra vs. Barracas Central. Los octavos de final. TNT Sports
  • 19.30 Racing vs. River. Los octavos de final. ESPN Premium
  • 22 Unión vs. Gimnasia. Los octavos de final. ESPN Premium
Deportivo Riestra recibe a Barracas Central
Deportivo Riestra recibe a Barracas CentralTelam

Premier League

  • 17 Manchester United vs. Everton. ESPN

Serie A

  • 14.30 Torino vs. Como. ESPN 2
  • 16.30 Sassuolo vs. Pisa. ESPN 2

Liga de España

  • 17 Espanyol vs. Sevilla. DSports (1610)

Brasileirão

  • 21 Inter de Porto Alegre vs. Santos. Canal 116 Flow

POLO

Argentino Abierto

  • 14 UAE vs. Los Machitos-El Refugio. Disney+
  • 16.30 La Natividad-La Dolfina vs. Sol de Agosto. Disney+
La Natividad-La Dolfina va por otra victoria en el Campeonato Argentino Abierto de polo, en Palermo.
La Natividad-La Dolfina va por otra victoria en el Campeonato Argentino Abierto de polo, en Palermo.Hernán Zenteno - La Nación

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 21 Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers. TNT Sports
  • 23.30 Phoenix Suns vs. Houston Rockets. TNT Sports
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Lanús campeón, lejos de casa y contra un rival brasileño: una marca de por vida, una felicidad eterna
    1

    Lanús, campeón de la Copa Sudamericana: una marca de por vida, una felicitad eterna

  2. Lanús tiene quien lo cuide: los que volvieron para ser campeones, el mago y el hombre de la estatua
    2

    Lanús fue campeón de la Sudamericana de la mano de los referentes: Izquierdoz, Salvio, Marcelino y Laucha Acosta

  3. El cuarto extranjero con más goles en la historia de Boca mete presión para jugar el Mundial
    3

    Miguel Merentiel, entre el sueño de ser campeón con Boca y la lucha por tener una chance en el Mundial

  4. Crisis en San Lorenzo: el silencio de los jugadores y la moderación del DT tras la eliminación del Clausura
    4

    Crisis en San Lorenzo: el silencio de los jugadores y la moderación del DT tras la eliminación del Clausura

Cargando banners ...