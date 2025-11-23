La agenda de la TV del lunes: el clásico Racing-River por el torneo Clausura, fútbol de Europa, polo y la NBA
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 24 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17 Deportivo Riestra vs. Barracas Central. Los octavos de final. TNT Sports
- 19.30 Racing vs. River. Los octavos de final. ESPN Premium
- 22 Unión vs. Gimnasia. Los octavos de final. ESPN Premium
Premier League
- 17 Manchester United vs. Everton. ESPN
Serie A
- 14.30 Torino vs. Como. ESPN 2
- 16.30 Sassuolo vs. Pisa. ESPN 2
Liga de España
- 17 Espanyol vs. Sevilla. DSports (1610)
Brasileirão
- 21 Inter de Porto Alegre vs. Santos. Canal 116 Flow
POLO
Argentino Abierto
- 14 UAE vs. Los Machitos-El Refugio. Disney+
- 16.30 La Natividad-La Dolfina vs. Sol de Agosto. Disney+
BÁSQUETBOL
La NBA
- 21 Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers. TNT Sports
- 23.30 Phoenix Suns vs. Houston Rockets. TNT Sports
