La agenda de la TV del lunes: juegan San Lorenzo, Racing e Independiente por el torneo Apertura, y las ligas de Europa
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 16 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15:30 Barracas Central vs. Atlético Tucumán. TNT Sports
- 15:30 Aldosivi vs. Huracán. ESPN Premium
- 18.30 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia. TNT Sports
- 20 Racing vs. Estudiantes (RC). ESPN Premium
- 22.15 Instituto vs. Independiente. TNT Sports
Serie A
- 16:45 Cremonese vs. Fiorentina. Disney+
Premier League
- 17 Brentford vs. Wolverhampton. ESPN 2
Liga de España
- 17 Rayo Vallecano vs. Levante. Liga de España. ESPN 3
Championship
- 16:50 Portsmouth vs. Derby County. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 22 La Unión de Formosa vs. Independiente de Oliva. TyC Sports
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