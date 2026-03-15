La agenda de la TV del lunes: juegan San Lorenzo, Racing e Independiente por el torneo Apertura, y las ligas de Europa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 16 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

15:30 Barracas Central vs. Atlético Tucumán. TNT Sports

15:30 Aldosivi vs. Huracán. ESPN Premium

18.30 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia. TNT Sports

20 Racing vs. Estudiantes (RC). ESPN Premium

22.15 Instituto vs. Independiente. TNT Sports

San Lorenzo recibe a Defensa y Justicia Manuel Cortina

Serie A

16:45 Cremonese vs. Fiorentina. Disney+

Premier League

17 Brentford vs. Wolverhampton. ESPN 2

Liga de España

17 Rayo Vallecano vs. Levante. Liga de España. ESPN 3

Championship

16:50 Portsmouth vs. Derby County. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional