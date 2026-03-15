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La agenda de la TV del lunes: juegan San Lorenzo, Racing e Independiente por el torneo Apertura, y las ligas de Europa

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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Independiente visita a Instituto
Independiente visita a Instituto X @InstitutoACC

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 16 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15:30 Barracas Central vs. Atlético Tucumán. TNT Sports
  • 15:30 Aldosivi vs. Huracán. ESPN Premium
  • 18.30 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia. TNT Sports
  • 20 Racing vs. Estudiantes (RC). ESPN Premium
  • 22.15 Instituto vs. Independiente. TNT Sports
San Lorenzo recibe a Defensa y Justicia
San Lorenzo recibe a Defensa y JusticiaManuel Cortina

Serie A

  • 16:45 Cremonese vs. Fiorentina. Disney+

Premier League

  • 17 Brentford vs. Wolverhampton. ESPN 2

Liga de España

  • 17 Rayo Vallecano vs. Levante. Liga de España. ESPN 3

Championship

  • 16:50 Portsmouth vs. Derby County. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 22 La Unión de Formosa vs. Independiente de Oliva. TyC Sports
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