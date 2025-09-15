LA NACION

La agenda de la TV del lunes: las ligas de Europa y Argentina en el Mundial de vóleibol

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Luciano de Cecco, jugador de la selección de vóleibol, que se mide ante Corea del Sur en el Mundial
Luciano de Cecco, jugador de la selección de vóleibol, que se mide ante Corea del Sur en el MundialJUNG YEON-JE - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 15 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Serie A

  • 13.30 Hellas Verona vs. Cremonese. Disney+
  • 15.30 Como vs. Genoa. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Nico Paz, el argentino jugador de Como
Nico Paz, el argentino jugador de ComoAntonio Saia - LaPresse

Liga de España

  • 16 Espanyol vs. Mallorca. Dsports+ (613/1613 HD)

Primera Nacional

  • 15.30 Agropecuario vs. Gimnasia (M). TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

ATLETISMO

  • 8 El Mundial Tokio 2025. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

VÓLEIBOL

Mundial de Filipinas 2025

  • 10 Estados Unidos vs. Portugal. Dsports (614/1614 HD)
  • 10:30 Polonia vs. Qatar. Dsports (610/1610 HD)
  • 23 Brasil vs. República Checa. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 23:30 Argentina vs. Corea del Sur. Dsports (610/1610 HD)
