La agenda de la TV del lunes: las ligas de Europa y Argentina en el Mundial de vóleibol
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 15 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Serie A
- 13.30 Hellas Verona vs. Cremonese. Disney+
- 15.30 Como vs. Genoa. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Liga de España
- 16 Espanyol vs. Mallorca. Dsports+ (613/1613 HD)
Primera Nacional
- 15.30 Agropecuario vs. Gimnasia (M). TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
ATLETISMO
- 8 El Mundial Tokio 2025. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
VÓLEIBOL
Mundial de Filipinas 2025
- 10 Estados Unidos vs. Portugal. Dsports (614/1614 HD)
- 10:30 Polonia vs. Qatar. Dsports (610/1610 HD)
- 23 Brasil vs. República Checa. Dsports2 (612/1612 HD)
- 23:30 Argentina vs. Corea del Sur. Dsports (610/1610 HD)
