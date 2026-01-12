La agenda de la TV del lunes: Liverpool en la FA Cup, y acción en la Serie A y la Liga de España
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 12 de enero de 2026.
FÚTBOL
Serie Río de La Plata
- 21 Cerro Largo (Uruguay) vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium y Disney+
Serie A
- 14.30 Genoa vs. Cagliari. ESPN
- 16.30 Juventus vs. Cremonese. Serie A. Disney+
FA Cup
- 16.30 Liverpool vs. Barnsley. Disney+
Liga de España
- 17 Sevilla vs. Celta de Vigo. ESPN
Copa de Francia
- 17 PSG vs. Paris FC, por los 16avos de final. DSports (1610)
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21 Instituto vs. Olímpico. DSports (1610)
La NBA
- 1 (del martes) Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors. TNT Sports Premium
