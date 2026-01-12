LA NACION

La agenda de la TV del lunes: Liverpool en la FA Cup, y acción en la Serie A y la Liga de España

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
El Liverpool de Alexis Mac Allister juega por la FA Cup ante un rival de la tercera categoría del fútbol inglés
El Liverpool de Alexis Mac Allister juega por la FA Cup ante un rival de la tercera categoría del fútbol inglésRichard Sellers/Allstar - Getty Images Europe

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 12 de enero de 2026.

FÚTBOL

Serie Río de La Plata

  • 21 Cerro Largo (Uruguay) vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium y Disney+

Serie A

  • 14.30 Genoa vs. Cagliari. ESPN
  • 16.30 Juventus vs. Cremonese. Serie A. Disney+

FA Cup

  • 16.30 Liverpool vs. Barnsley. Disney+

Liga de España

  • 17 Sevilla vs. Celta de Vigo. ESPN

Copa de Francia

  • 17 PSG vs. Paris FC, por los 16avos de final. DSports (1610)
PSG se mide ante París FC por la Copa de Francia
PSG se mide ante París FC por la Copa de FranciaKARIM JAAFAR - AFP

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21 Instituto vs. Olímpico. DSports (1610)

La NBA

  • 1 (del martes) Portland Trail Blazers vs. Golden State Warriors. TNT Sports Premium
LA NACION
