La agenda de la TV del lunes: el Torneo Clausura, la Serie A y el fútbol de ascenso
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 22 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Estudiantes vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 21 Belgrano vs. Newell’s. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Serie A
- 15.30 Napoli vs. Pisa. Disney+
Championship
- 16 Milwall vs. Watford. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
Primera Nacional
- 21 Quilmes vs. Güemes. Dsports (610/1610 HD)
- 21 All Boys vs. Deportivo Madryn. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Primera B Metropolitana
- 17.30 Excursionistas vs. San Martín. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
Qué ver. Llega un Polémica en el bar más picante para competir con Trato Hecho en el prime de la TV
TV y streaming. Independiente vs. San Lorenzo, juega Boca, clásicos en el fútbol de Europa, Fórmula 1 y la Laver Cup
TV y streaming. Colapinto en la Fórmula 1, juega River y más fútbol local, partidazos en Europa y Messi en la MLS
Más leídas de Fútbol
- 1
River, desanimado y débil: en tres días perdió dos partidos, tantos como en los 39 anteriores del año
- 2
Marcelo Gallardo y su mensaje antes de jugar frente a Palmeiras: “Tenemos que pensar que es posible”
- 3
River jugó muy mal y perdió con Atlético Tucumán, con errores propios que se repiten
- 4
Cristiano Ronaldo anotó un doblete y se sigue acercando a una meta que parecía inalcanzable