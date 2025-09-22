LA NACION

La agenda de la TV del lunes: el Torneo Clausura, la Serie A y el fútbol de ascenso

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Defensa y Justicia visita a Estudiantes de La Plata
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 22 de septiembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 19 Estudiantes vs. Defensa y Justicia. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 21 Belgrano vs. Newell’s. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Newell’s Old Boys y Belgrano vuelven a verse las caras luego de lo que fue la Copa Argentina; esta vez por el Torneo Clausura
Serie A

  • 15.30 Napoli vs. Pisa. Disney+

Championship

  • 16 Milwall vs. Watford. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

Primera Nacional

  • 21 Quilmes vs. Güemes. Dsports (610/1610 HD)
  • 21 All Boys vs. Deportivo Madryn. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera B Metropolitana

  • 17.30 Excursionistas vs. San Martín. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
