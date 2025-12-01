La agenda de la TV del lunes: Racing ante Tigre por el torneo Clausura, y la selección argentina de básquetbol

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 1° de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

17 Barracas Central vs. Gimnasia. Los cuartos de final. ESPN Premium

21.30 Racing vs. Tigre, por los cuartos de final. TNT Sports Premium

Serie A

16.30 Bologna vs. Cremonese. ESPN 3

Liga de España

17 Rayo Vallecano vs. Valencia. ESPN 2

Championship

17 Birmingham City vs. Watford. Championship. Disney+

BÁSQUETBOL

Eliminatorias FIBA