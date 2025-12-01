La agenda de la TV del lunes: Racing ante Tigre por el torneo Clausura, y la selección argentina de básquetbol
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
1 minuto de lectura
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 1° de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17 Barracas Central vs. Gimnasia. Los cuartos de final. ESPN Premium
- 21.30 Racing vs. Tigre, por los cuartos de final. TNT Sports Premium
Serie A
- 16.30 Bologna vs. Cremonese. ESPN 3
Liga de España
- 17 Rayo Vallecano vs. Valencia. ESPN 2
Championship
- 17 Birmingham City vs. Watford. Championship. Disney+
BÁSQUETBOL
Eliminatorias FIBA
- 19 Argentina vs. Cuba. TyC Sports y DSports2 (1612)
- 21 Estados Unidos vs. Nicaragua. DSports+ (1613)
- 21 Canadá vs. Bahamas. DSports (1614)
- 21 Puerto Rico vs. Jamaica. DSports (1617)
- 21 República Dominicana vs. México. DSports (1616)
