LA NACION

La agenda de la TV del lunes: Racing ante Tigre por el torneo Clausura, y la selección argentina de básquetbol

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Racing y Tigre disputan el último de los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura
Racing y Tigre disputan el último de los cruces de cuartos de final del Torneo ClausuraFotobaires

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 1° de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17 Barracas Central vs. Gimnasia. Los cuartos de final. ESPN Premium
  • 21.30 Racing vs. Tigre, por los cuartos de final. TNT Sports Premium

Serie A

  • 16.30 Bologna vs. Cremonese. ESPN 3

Liga de España

  • 17 Rayo Vallecano vs. Valencia. ESPN 2

Championship

  • 17 Birmingham City vs. Watford. Championship. Disney+

BÁSQUETBOL

Eliminatorias FIBA

  • 19 Argentina vs. Cuba. TyC Sports y DSports2 (1612)
  • 21 Estados Unidos vs. Nicaragua. DSports+ (1613)
  • 21 Canadá vs. Bahamas. DSports (1614)
  • 21 Puerto Rico vs. Jamaica. DSports (1617)
  • 21 República Dominicana vs. México. DSports (1616)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Racing vs. Tigre, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  2. La Libertadores tiene a su nuevo dueño: venció a Palmeiras por 1-0 y celebra en Lima
    2

    ¡Flamengo campeón! La Libertadores tiene a su nuevo dueño: venció a Palmeiras por 1-0 y celebra en Lima

  3. Sorteo Mundial 2026: fecha, hora, grupos y formato
    3

    Sorteo Mundial 2026: fecha, hora, grupos y formato

  4. Boca-Argentinos, el segundo ascenso a la Liga Profesional, un posible campeón de Fórmula 1 y fútbol europeo
    4

    TV y streaming del domingo: Boca vs. Argentinos, el segundo ascenso a la Liga Profesional y Fórmula 1

Cargando banners ...