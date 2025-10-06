LA NACION

La agenda de la TV del lunes: sigue el torneo Clausura y la acción del tenis en el Masters 1000 de Shanghai

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Racing recibe a Independiente Rivadavia
Racing recibe a Independiente Rivadavia LA NACION/Marcelo Aguilar

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 6 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 19 Riestra vs. Vélez. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 21 Racing vs. Independiente Rivadavia. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Vélez visita a Deportivo Riestra
Vélez visita a Deportivo RiestraFotobaires

Primera B

  • 20 Excursionistas vs. Comunicaciones. Dsports (610/1610 HD)
  • 21 Midland vs. Deportivo Armenio. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

TENIS

El Masters 1000 de Shanghai

  • 7.30 Alexander Zverev vs. Artur Rinderknech y Alejandro Davidovich Fokina vs. Daniil Medvedev. La tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

FÚTBOL AMERICANO

  • 21 Kansas City Chiefs vs. Jacksonville Jaguars. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
