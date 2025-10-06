La agenda de la TV del lunes: sigue el torneo Clausura y la acción del tenis en el Masters 1000 de Shanghai
La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 6 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Riestra vs. Vélez. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 21 Racing vs. Independiente Rivadavia. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Primera B
- 20 Excursionistas vs. Comunicaciones. Dsports (610/1610 HD)
- 21 Midland vs. Deportivo Armenio. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
TENIS
El Masters 1000 de Shanghai
- 7.30 Alexander Zverev vs. Artur Rinderknech y Alejandro Davidovich Fokina vs. Daniil Medvedev. La tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
FÚTBOL AMERICANO
- 21 Kansas City Chiefs vs. Jacksonville Jaguars. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming. Boca, Di María vs. River, Independiente, el clásico cordobés, ligas europeas, Cerúndolo, Lakers-Warriors
TV y streaming del sábado. Los Pumas, Colapinto en la qualy, sub 20 vs. Italia, Messi, San Lorenzo, ligas europeas, Top 12 y MotoGP
La TV del viernes. Franco Colapinto en Singapur, Cerúndolo en China, el torneo Clausura y las ligas europeas
Más leídas de Fútbol
- 1
En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025 hoy
- 2
Argentina venció a Italia con un golazo, sigue con el puntaje ideal y reafirmó su candidatura en el Mundial
- 3
Argentina le ganó a Italia, quedó primera en el grupo y ahora piensa en el tramo decisivo
- 4
Godoy Cruz e Independiente siguen sin ganar, en otra tarde con Gariano como protagonista