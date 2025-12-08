La agenda de la TV del martes: Atlético de Madrid, Inter de Milan, Chelsea y toda la acción de la Champions League

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 9 de diciembre de 2025.

FUTBOL

Champions League

12.30 Kairat Almaty vs. Olympiakos. ESPN 2

14.45 Bayern Munich vs. Sporting Lisboa. Fox Sports

17 Atalanta vs. Chelsea. ESPN

17 Barcelona vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2

17 PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid. ESPN 3

17 Tottenham Hotspur vs. Slavia Praga. ESPN 4

17 Inter vs. Liverpool. Fox Sports

17 Monaco vs. Galatasaray. Fox Sports 2

17 Union Saint-Gilloise vs. Marsella. Canal 116 (Flow)

El Liverpool de Alexis Mac Allister visita al Inter de Lautaro Martínez Jon Super - AP

Championship

17 Queens Park Rangers vs. Birmingham. Disney+ Premium

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Pro League varones

8.30 Alemania vs. Bélgica. Disney+ Premium

19 Países Bajos vs. Pakistán. Disney+ Premium

Pro League mujeres