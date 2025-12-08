LA NACION

La agenda de la TV del martes: Atlético de Madrid, Inter de Milan, Chelsea y toda la acción de la Champions League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

El Atlético Madrid de los argentinos visita a PSV en Países Bajos
El Atlético Madrid de los argentinos visita a PSV en Países BajosJAVIER SORIANO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 9 de diciembre de 2025.

FUTBOL

Champions League

  • 12.30 Kairat Almaty vs. Olympiakos. ESPN 2
  • 14.45 Bayern Munich vs. Sporting Lisboa. Fox Sports
  • 17 Atalanta vs. Chelsea. ESPN
  • 17 Barcelona vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2
  • 17 PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid. ESPN 3
  • 17 Tottenham Hotspur vs. Slavia Praga. ESPN 4
  • 17 Inter vs. Liverpool. Fox Sports
  • 17 Monaco vs. Galatasaray. Fox Sports 2
  • 17 Union Saint-Gilloise vs. Marsella. Canal 116 (Flow)
El Liverpool de Alexis Mac Allister visita al Inter de Lautaro Martínez
El Liverpool de Alexis Mac Allister visita al Inter de Lautaro MartínezJon Super - AP

Championship

  • 17 Queens Park Rangers vs. Birmingham. Disney+ Premium

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Pro League varones

  • 8.30 Alemania vs. Bélgica. Disney+ Premium
  • 19 Países Bajos vs. Pakistán. Disney+ Premium

Pro League mujeres

  • 11 Inglaterra vs. Bélgica. Disney+ Premium
  • 21.30 Alemania vs. Países Bajos. Disney+ Premium
