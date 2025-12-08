La agenda de la TV del martes: Atlético de Madrid, Inter de Milan, Chelsea y toda la acción de la Champions League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 9 de diciembre de 2025.
FUTBOL
Champions League
- 12.30 Kairat Almaty vs. Olympiakos. ESPN 2
- 14.45 Bayern Munich vs. Sporting Lisboa. Fox Sports
- 17 Atalanta vs. Chelsea. ESPN
- 17 Barcelona vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2
- 17 PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid. ESPN 3
- 17 Tottenham Hotspur vs. Slavia Praga. ESPN 4
- 17 Inter vs. Liverpool. Fox Sports
- 17 Monaco vs. Galatasaray. Fox Sports 2
- 17 Union Saint-Gilloise vs. Marsella. Canal 116 (Flow)
Championship
- 17 Queens Park Rangers vs. Birmingham. Disney+ Premium
HOCKEY SOBRE CÉSPED
Pro League varones
- 8.30 Alemania vs. Bélgica. Disney+ Premium
- 19 Países Bajos vs. Pakistán. Disney+ Premium
Pro League mujeres
- 11 Inglaterra vs. Bélgica. Disney+ Premium
- 21.30 Alemania vs. Países Bajos. Disney+ Premium
LA NACION
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del lunes. Gimnasia-Estudiantes en la semifinal del Clausura, juega Manchester United y la acción de la Serie A
TV y streaming del domingo. Boca-Racing, Pumas 7s y tres campeones: el de Fórmula 1, el del Abierto de Palermo y el de TC
TV y streaming del sábado. Messi en la final de la MLS, Colapinto en la qualy de Abu Dhabi, los Pumas 7s, ligas europeas y TC
Más leídas de Fútbol
- 1
Están jugando con el juego más lindo del mundo: le costará a la FIFA seguir diciendo que es apolítica
- 2
Martín Palermo no consiguió el milagro: Fortaleza descendió tras perder con Botafogo
- 3
Racing dio el golpe, eliminó a Boca en la Bombonera y jugará la final del torneo Clausura
- 4
El Mundial, la Champions, también la MLS: Messi siempre encuentra un motivo para seguir siendo él