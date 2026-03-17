LA NACION

La agenda de la TV del martes: el desquite de los octavos de la Champions League y el torneo Apertura

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Real Madrid visita a Manchester City luego de golearlo 3 a 0 en la ida de los octavos de final de la Champions League
Real Madrid visita a Manchester City luego de golearlo 3 a 0 en la ida de los octavos de final de la Champions LeagueOSCAR DEL POZO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 17 de marzo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 19 Lanús vs. Newell’s. ESPN Premium
  • 21.15 Central Córdoba vs. Deportivo Riestra. TNT Sports
  • 21.15 Gimnasia (M) vs. Estudiantes (LP) ESPN Premium

Champions League

  • 14.45 Sporting Lisboa vs. Bodø/Glimt. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports 2
  • 17 Arsenal vs. Bayer Leverkusen. Los octavos de final, partido de vuelta. ESPN 2
  • 17 Chelsea vs. PSG. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports
  • 17 Manchester City vs. Real Madrid. Los octavos de final, partido de vuelta. ESPN
Chelsea deberá remontar la serie en su estadio cuando reciba a PSG
Chelsea deberá remontar la serie en su estadio cuando reciba a PSGJULIEN DE ROSA - AFP

CONCACAF Champions Cup

  • 22:05 Alajuelense vs. Los Angeles FC. Los octavos de final, partido de vuelta. Disney+
  • 00:05 (del miércoles) Cruz Azul vs. Monterrey. Los octavos de final, partido de vuelta. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21 Boca vs. Peñarol. DSports (611)

VÓLEIBOL

Liga Argentina

  • 18.30 Tucumán de Gimnasia vs. Ciudad. Fox Sports 2
  • 21.30 Monteros vs. UPCN. Fox Sports
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. La “deuda moral” de la UEFA, la falsa neutralidad y las razones reales de la Finalissima frustrada
    1

    Finalissima cancelada: la “deuda moral” de la UEFA, la falsa neutralidad y las verdaderas razones de este fracaso

  2. Mientras el River de Coudet redefine su liderazgo, gana con el empuje de Montiel, el capitán sin cinta
    2

    Mientras el River de Coudet redefine su liderazgo, gana con el empuje de Montiel, el capitán sin cinta

  3. La muerte de Araujo: por qué pasó de la sobriedad en el relato a adoptar las frases de la tribuna
    3

    Marcelo Araujo, el hombre que reinventó el relato en el fútbol argentino y volvió a todos “crazy” con sus ocurrencias

  4. En qué canal pasan Boca vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026
    4

    En qué canal pasan San Lorenzo vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026 hoy