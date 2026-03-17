La agenda de la TV del martes: el desquite de los octavos de la Champions League y el torneo Apertura
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 17 de marzo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 19 Lanús vs. Newell’s. ESPN Premium
- 21.15 Central Córdoba vs. Deportivo Riestra. TNT Sports
- 21.15 Gimnasia (M) vs. Estudiantes (LP) ESPN Premium
Champions League
- 14.45 Sporting Lisboa vs. Bodø/Glimt. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports 2
- 17 Arsenal vs. Bayer Leverkusen. Los octavos de final, partido de vuelta. ESPN 2
- 17 Chelsea vs. PSG. Los octavos de final, partido de vuelta. Fox Sports
- 17 Manchester City vs. Real Madrid. Los octavos de final, partido de vuelta. ESPN
CONCACAF Champions Cup
- 22:05 Alajuelense vs. Los Angeles FC. Los octavos de final, partido de vuelta. Disney+
- 00:05 (del miércoles) Cruz Azul vs. Monterrey. Los octavos de final, partido de vuelta. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21 Boca vs. Peñarol. DSports (611)
VÓLEIBOL
Liga Argentina
- 18.30 Tucumán de Gimnasia vs. Ciudad. Fox Sports 2
- 21.30 Monteros vs. UPCN. Fox Sports
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