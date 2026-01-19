La agenda de la TV del martes: otra fecha imperdible en la Champions League y todo el tenis del Australian Open
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 20 de enero de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 12:15 Kairat Almaty vs. Club Brugge. Fox Sports y Disney+
- 14.45 Bodø/Glimt vs. Manchester City. Fox Sports
- 17 Real Madrid vs. Monaco. ESPN
- 17 Sporting Lisboa vs. PSG. ESPN 2
- 17 Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund. ESPN 3
- 17 Olympiakos vs. Bayer Leverkusen. ESPN 4
- 17 Inter vs. Arsenal. Fox Sports
- 17 Copenhagen vs. Napoli. Disney+ y Canal 116 (Flow)
- 17 Villarreal vs. Ajax. Disney+ y Canal 117 (Flow)
Championship
- 17 Wrexham vs. Leicester. Disney+
FA Cup
- 16.45. Salford City vs. Swindom. Disney+
Serie Río de La Plata
- 20 Miramar Misiones vs. Colón. ESPN Premium y Disney+
- 22 Cerro Largo vs. Deportes Concepción. ESPN Premium y Disney+
TENIS
Australian Open
- 5 Jannik Sinner vs. Hugo Gaston y Naomi Osaka vs. Antonia Ruzic, por la primera rueda. ESPN 2 y Disney+
- 21 La segunda rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 5 (del miércoles) La segunda rueda. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14.45 Monaco vs. Estrella Roja. Dsports 2 (1612)
- 16.45 Real Madrid vs. Milan. Dsports 2 (1612)
La NBA
- 22 San Antonio Spurs vs. Houston Rockets. TNT Sports Premium
Liga Nacional
- 22.10 Quimsa vs. San Martín de Corrientes. TyC Sports
