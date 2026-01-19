LA NACION

La agenda de la TV del martes: otra fecha imperdible en la Champions League y todo el tenis del Australian Open

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Real Madrid se mide ante Mónaco por la Champions League
Real Madrid se mide ante Mónaco por la Champions LeagueJosé Bretón - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 20 de enero de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 12:15 Kairat Almaty vs. Club Brugge. Fox Sports y Disney+
  • 14.45 Bodø/Glimt vs. Manchester City. Fox Sports
  • 17 Real Madrid vs. Monaco. ESPN
  • 17 Sporting Lisboa vs. PSG. ESPN 2
  • 17 Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund. ESPN 3
  • 17 Olympiakos vs. Bayer Leverkusen. ESPN 4
  • 17 Inter vs. Arsenal. Fox Sports
  • 17 Copenhagen vs. Napoli. Disney+ y Canal 116 (Flow)
  • 17 Villarreal vs. Ajax. Disney+ y Canal 117 (Flow)
Manchester City visita Noruega para jugar ante Bodo/Glimt
Manchester City visita Noruega para jugar ante Bodo/GlimtOLI SCARFF - AFP

Championship

  • 17 Wrexham vs. Leicester. Disney+

FA Cup

  • 16.45. Salford City vs. Swindom. Disney+

Serie Río de La Plata

  • 20 Miramar Misiones vs. Colón. ESPN Premium y Disney+
  • 22 Cerro Largo vs. Deportes Concepción. ESPN Premium y Disney+

TENIS

Australian Open

  • 5 Jannik Sinner vs. Hugo Gaston y Naomi Osaka vs. Antonia Ruzic, por la primera rueda. ESPN 2 y Disney+
  • 21 La segunda rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 5 (del miércoles) La segunda rueda. ESPN 2 y Disney+
Jannik Sinner empieza la defensa de su título en el Australian Open
Jannik Sinner empieza la defensa de su título en el Australian Open WILLIAM WEST - AFP

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14.45 Monaco vs. Estrella Roja. Dsports 2 (1612)
  • 16.45 Real Madrid vs. Milan. Dsports 2 (1612)

La NBA

  • 22 San Antonio Spurs vs. Houston Rockets. TNT Sports Premium

Liga Nacional

  • 22.10 Quimsa vs. San Martín de Corrientes. TyC Sports
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Torneo Apertura 2026: cuándo empieza y el fixture de las primeras 12 fechas
    1

    Torneo Apertura 2026: cuándo empieza y el fixture de las primeras 12 fechas

  2. Boca, por la Copa Argentina 2026: cuándo juega vs. Gimnasia de Chivilcoy
    2

    Boca, por la Copa Argentina 2026: cuándo juega vs. Gimnasia de Chivilcoy

  3. En qué canal pasan Boca vs. Olimpia por un amistoso de verano hoy
    3

    En qué canal pasan Boca vs. Olimpia por un amistoso de verano hoy

  4. Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Africana de Naciones, tras el título de Senegal
    4

    Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Africana de Naciones, tras el título de Senegal

Cargando banners ...