La agenda de la TV del martes: otra fecha imperdible en la Champions League y todo el tenis del Australian Open

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 20 de enero de 2026.

FÚTBOL

Champions League

12:15 Kairat Almaty vs. Club Brugge. Fox Sports y Disney+

14.45 Bodø/Glimt vs. Manchester City. Fox Sports

17 Real Madrid vs. Monaco. ESPN

17 Sporting Lisboa vs. PSG. ESPN 2

17 Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund. ESPN 3

17 Olympiakos vs. Bayer Leverkusen. ESPN 4

17 Inter vs. Arsenal. Fox Sports

17 Copenhagen vs. Napoli. Disney+ y Canal 116 (Flow)

17 Villarreal vs. Ajax. Disney+ y Canal 117 (Flow)

Manchester City visita Noruega para jugar ante Bodo/Glimt OLI SCARFF - AFP

Championship

17 Wrexham vs. Leicester. Disney+

FA Cup

16.45. Salford City vs. Swindom. Disney+

Serie Río de La Plata

20 Miramar Misiones vs. Colón. ESPN Premium y Disney+

22 Cerro Largo vs. Deportes Concepción. ESPN Premium y Disney+

TENIS

Australian Open

5 Jannik Sinner vs. Hugo Gaston y Naomi Osaka vs. Antonia Ruzic, por la primera rueda. ESPN 2 y Disney+

21 La segunda rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+

5 (del miércoles) La segunda rueda. ESPN 2 y Disney+

Jannik Sinner empieza la defensa de su título en el Australian Open WILLIAM WEST� - AFP�

BÁSQUETBOL

Euroliga

14.45 Monaco vs. Estrella Roja. Dsports 2 (1612)

16.45 Real Madrid vs. Milan. Dsports 2 (1612)

La NBA

22 San Antonio Spurs vs. Houston Rockets. TNT Sports Premium

Liga Nacional