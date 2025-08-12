La agenda de la TV del miércoles: Independiente juega en Chile, más Copa Libertadores y los octavos en Cincinnati
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 13 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 21.30 Flamengo vs. Internacional. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
Copa Sudamericana
- 19 Bolívar vs. Cienciano. Los octavos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)
- 21.30 Alianza Lima vs. Universidad Católica (Ecuador). Los octavos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)
- 21.30 Universidad de Chile vs. Independiente. Los octavos de final, partido de ida. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Supercopa de Europa
- 16 PSG vs. Tottenham. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) y Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
Copa Argentina
- 19.30 Atlético Tucumán vs. Newell’s Old Boys, por los octavos de final. (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Carabao Cup
- 16 Birmingham City vs. Sheffield United. Primera ronda. Disney+
TENIS
Masters 1000 de Cincinnati
- 12 Frances Tiafoe vs. Holger Rune, Jannik Sinner vs. Adrian Mannarino, Aryna Sabalenka vs. Jesica Bouzas Maneiro, y Francisco Comesaña vs. Andrey Rublev, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 20 Luca Nardi vs. Carlos Alcaraz, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)
