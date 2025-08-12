LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: Independiente juega en Chile, más Copa Libertadores y los octavos en Cincinnati

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Independiente visita a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana
Independiente visita a Universidad de Chile por la Copa SudamericanaJORGE MATIAS BARAVALLE

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 13 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 21.30 Flamengo vs. Internacional. Los octavos de final, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
Estudiantes visita a Cerro Porteño
Estudiantes visita a Cerro PorteñoFotobaires

Copa Sudamericana

  • 19 Bolívar vs. Cienciano. Los octavos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)
  • 21.30 Alianza Lima vs. Universidad Católica (Ecuador). Los octavos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)
  • 21.30 Universidad de Chile vs. Independiente. Los octavos de final, partido de ida. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Supercopa de Europa

  • 16 PSG vs. Tottenham. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD) y Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
El Tottenham de Cristian Romero disputará la final de la Supercopa europea en busca de otro título internacional
El Tottenham de Cristian Romero disputará la final de la Supercopa europea en busca de otro título internacionalInstagram

Copa Argentina

  • 19.30 Atlético Tucumán vs. Newell’s Old Boys, por los octavos de final. (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Carabao Cup

  • 16 Birmingham City vs. Sheffield United. Primera ronda. Disney+

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

  • 12 Frances Tiafoe vs. Holger Rune, Jannik Sinner vs. Adrian Mannarino, Aryna Sabalenka vs. Jesica Bouzas Maneiro, y Francisco Comesaña vs. Andrey Rublev, por los octavos de final. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 20 Luca Nardi vs. Carlos Alcaraz, por los octavos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Francisco Comesaña se enfrentará este miércoles con Andrey Rublev (Photo by Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Francisco Comesaña se enfrentará este miércoles con Andrey Rublev (Photo by Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

POLIDEPORTIVO

  • 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)
