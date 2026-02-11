LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: la Premier League, Copa Argentina, ensayos de la F1 y tenis en Buenos Aires

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
Liverpool, de Alexis Mac Allister, visita a Sunderland
Liverpool, de Alexis Mac Allister, visita a SunderlandPAUL ELLIS - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 11 enero de 2026.

FÚTBOL

Copa Argentina

  • 19 Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (SF). Los 32avos de final. TyC Sports
  • 21.15 Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia de Jujuy. Los 32avos de final. TyC Sports
Rosario Central debuta en la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano de San Francisco
Rosario Central debuta en la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano de San FranciscoFotobaires / Juan Jose Garcia

Copa de Alemania

  • 16:45 Bayern Munich vs. Leipzig. ESPN 3

Premier League

  • 16:30 Aston Villa vs. Brighton. Disney+
  • 16:30 Crystal Palace vs. Burnley. Disney+
  • 16:30 Manchester City vs. Fulham. Disney+
  • 16:30 Nottingham Forest vs. Wolverhampton. Disney+
  • 17.15 Sunderland vs. Liverpool. ESPN
Aston Villa, de Emiliano Martínez, recibe a Brighton
Aston Villa, de Emiliano Martínez, recibe a BrightonGLYN KIRK - AFP

Copa del Rey

  • 17 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad. La semifinal, ida. Canal 116 (Flow)

Copa Libertadores

  • 21.30 Alianza Lima vs. 2 de Mayo. La primera rueda, partido de vuelta. Fox Sports y Disney+

Brasileirão

  • 21.30 San Pablo vs. Gremio. Flow (Canal 116)

TENIS

Argentina Open

  • 13 Los octavos de final, con Román Burruchaga vs. Tomás Martín Etcheverry y Vit Kopriva vs. Matteo Berrettini. TyC Sports
  • 18.30 Los octavos de final, con João Fonseca vs. Alejandro Tabilo y Francisco Cerúndolo vs. Hugo Dellien. TyC Sports 2 (Canal 117 Flow)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 12 Pruebas de Pretemporada, día 1. Fox Sports y Disney+
Franco Colapinto vuelve a la acción en las pruebas de pretemporada
Franco Colapinto vuelve a la acción en las pruebas de pretemporadaTom Baigent - Prensa Alpine

HOCKEY

  • 5:30 Australia vs. Argentina. Pro League Femenino. ESPN 2
  • 11 Italia vs. Argentina. Pro League Masculino. ESPN 3
  • 19:30 Australia vs. Irlanda. Pro League Femenino. Disney+
  • 19:30 Pakistán vs. Alemania. Pro League Masculino. Disney+
  • 19:30 India vs. Bélgica. Pro League Masculino. Disney+

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 21:30 Philadelphia 76ers vs. New York Knicks. ESPN 2
  • 23.55 Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs. ESPN 2
