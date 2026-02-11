La agenda de la TV del miércoles: la Premier League, Copa Argentina, ensayos de la F1 y tenis en Buenos Aires
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 11 enero de 2026.
FÚTBOL
Copa Argentina
- 19 Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (SF). Los 32avos de final. TyC Sports
- 21.15 Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia de Jujuy. Los 32avos de final. TyC Sports
Copa de Alemania
- 16:45 Bayern Munich vs. Leipzig. ESPN 3
Premier League
- 16:30 Aston Villa vs. Brighton. Disney+
- 16:30 Crystal Palace vs. Burnley. Disney+
- 16:30 Manchester City vs. Fulham. Disney+
- 16:30 Nottingham Forest vs. Wolverhampton. Disney+
- 17.15 Sunderland vs. Liverpool. ESPN
Copa del Rey
- 17 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad. La semifinal, ida. Canal 116 (Flow)
Copa Libertadores
- 21.30 Alianza Lima vs. 2 de Mayo. La primera rueda, partido de vuelta. Fox Sports y Disney+
Brasileirão
- 21.30 San Pablo vs. Gremio. Flow (Canal 116)
TENIS
Argentina Open
- 13 Los octavos de final, con Román Burruchaga vs. Tomás Martín Etcheverry y Vit Kopriva vs. Matteo Berrettini. TyC Sports
- 18.30 Los octavos de final, con João Fonseca vs. Alejandro Tabilo y Francisco Cerúndolo vs. Hugo Dellien. TyC Sports 2 (Canal 117 Flow)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 12 Pruebas de Pretemporada, día 1. Fox Sports y Disney+
HOCKEY
- 5:30 Australia vs. Argentina. Pro League Femenino. ESPN 2
- 11 Italia vs. Argentina. Pro League Masculino. ESPN 3
- 19:30 Australia vs. Irlanda. Pro League Femenino. Disney+
- 19:30 Pakistán vs. Alemania. Pro League Masculino. Disney+
- 19:30 India vs. Bélgica. Pro League Masculino. Disney+
BÁSQUETBOL
La NBA
- 21:30 Philadelphia 76ers vs. New York Knicks. ESPN 2
- 23.55 Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs. ESPN 2
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del martes. Manchester United y Chelsea en la Premier League, y sigue la acción del tenis en el Argentina Open
TV y streaming del lunes. Sigue el torneo Apertura, las ligas de Europa y el primer día del Argentina Open
TV y streaming. Vélez vs. Boca y más fútbol local, argentinos en partidazos en Europa, el fastuoso Super Bowl y la NBA
Más leídas de Fútbol
- 1
Con la pegada de Iván Tapia, Barracas Central hizo de la pelota parada un argumento para sumar su primer triunfo
- 2
Lanús vs. Talleres, un empate con emociones en el final, llegadas desde los bancos de suplentes
- 3
Estos son los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026
- 4
Martín Palermo habló del quiebre con Juan Román Riquelme y contó cuándo dejó de ser el mismo vínculo en Boca