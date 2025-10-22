LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: Racing en la semifinal de la Libertadores y la Champions League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Maravilla Martínez, sinónimo de gol para Racing, que buscará dar el impacto en Brasil
Maravilla Martínez, sinónimo de gol para Racing, que buscará dar el impacto en Brasil

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 22 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 21.30 Flamengo vs. Racing. La semifinal, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)

Champions League

  • 13.45 Athletic Bilbao vs. Qarabag. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 13.45 Galatasaray vs. Bodø/Glimt. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 16 Chelsea vs. Ajax. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 16 Eintracht Frankfurt vs. Liverpool. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 16 Sporting Lisboa vs. Olympique de Marsella. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 16 Real Madrid vs. Juventus. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
  • 16 Mónaco vs. Tottenham. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
El Real Madrid de Franco Mastantuono recibe a Juventus
El Real Madrid de Franco Mastantuono recibe a Juventus

Torneo Clausura

  • 19.15 Huracán vs. Central Córdoba. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 20 Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 22.30 San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

Liga Nacional

  • 20.35 Obras vs. Boca. Dsports (610/1610 HD)
