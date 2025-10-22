La agenda de la TV del miércoles: Racing en la semifinal de la Libertadores y la Champions League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 22 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 21.30 Flamengo vs. Racing. La semifinal, partido de ida. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD)
Champions League
- 13.45 Athletic Bilbao vs. Qarabag. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 13.45 Galatasaray vs. Bodø/Glimt. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 16 Chelsea vs. Ajax. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 16 Eintracht Frankfurt vs. Liverpool. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 16 Sporting Lisboa vs. Olympique de Marsella. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 16 Real Madrid vs. Juventus. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)
- 16 Mónaco vs. Tottenham. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 1608 HD)
Torneo Clausura
- 19.15 Huracán vs. Central Córdoba. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
BÁSQUETBOL
La NBA
- 20 Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 22.30 San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Liga Nacional
- 20.35 Obras vs. Boca. Dsports (610/1610 HD)
