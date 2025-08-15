La agenda de la TV del viernes: empieza la Premier League, la quinta fecha del Clausura y los cuartos de final en Cincinnati

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 15 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

15.30 Aldosivi vs. Belgrano. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

19 Instituto vs. Unión. . ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

21 Racing vs. Tigre. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

Premier League

15.50 Liverpool vs. Bournemouth. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

El Liverpool de Alexis Mac Allister debuta en la Premier League GLYN KIRK� - AFP�

Liga de España

14 Girona vs. Rayo Vallecano. DSports (DTV 610 - DTV 1610 HD)

16.30 Villarreal vs. Oviedo. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

Ligue 1

15.30 Rennes vs. Olympique de Marsella. Disney+

Gerónimo Rulli brilla en Olympique de Marsella ATPImages - Getty Images Europe

Copa de Alemania

13 Sonnenhof Grossaspach vs. Bayer Leverkusen, por la primera ronda. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

Copa Italia

13 Empoli vs. Reggiana. DSports+ (DTV 613 - DTV 1613 HD)

13.30 Sassuolo vs. Catanzaro. DSports (DTV 614 - DTV 1614 HD)

15.45 Lecce vs. Juve Stabia. (DTV 614 - DTV 1614 HD)

16.15 Genoa vs. Vicenza. DSports+ (DTV 613 - DTV 1613 HD)

Primera Nacional

21 Ferro vs. Colegiales. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera C

20 Ituzaingó vs. Cambaceres. DSports (DTV 610 - DTV 1610 HD)

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

16 Andrey Rublev vs. Carlos Alcaraz, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

21 Ben Shelton vs. Alexander Zverev, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

Carlos Alcaraz busca pasar a las semifinales en el Cincinnati Open (Photo by Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

GOLF

PGA Tour

15 BMW Championship. La segunda vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

BOXEO

ESPN Knockout

21 Muhammadkhuja Yaqubov vs. William Foster III, desde Florida. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

POLIDEPORTIVO