La agenda de la TV del viernes: empieza la Premier League, la quinta fecha del Clausura y los cuartos de final en Cincinnati

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

Racing y Tigre cierran la jornada del viernes en Avellaneda
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 15 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 15.30 Aldosivi vs. Belgrano. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
  • 19 Instituto vs. Unión. . ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 21 Racing vs. Tigre. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

Premier League

  • 15.50 Liverpool vs. Bournemouth. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
El Liverpool de Alexis Mac Allister debuta en la Premier League
Liga de España

  • 14 Girona vs. Rayo Vallecano. DSports (DTV 610 - DTV 1610 HD)
  • 16.30 Villarreal vs. Oviedo. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

Ligue 1

  • 15.30 Rennes vs. Olympique de Marsella. Disney+
Gerónimo Rulli brilla en Olympique de Marsella
Copa de Alemania

  • 13 Sonnenhof Grossaspach vs. Bayer Leverkusen, por la primera ronda. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

Copa Italia

  • 13 Empoli vs. Reggiana. DSports+ (DTV 613 - DTV 1613 HD)
  • 13.30 Sassuolo vs. Catanzaro. DSports (DTV 614 - DTV 1614 HD)
  • 15.45 Lecce vs. Juve Stabia. (DTV 614 - DTV 1614 HD)
  • 16.15 Genoa vs. Vicenza. DSports+ (DTV 613 - DTV 1613 HD)

Primera Nacional

  • 21 Ferro vs. Colegiales. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera C

  • 20 Ituzaingó vs. Cambaceres. DSports (DTV 610 - DTV 1610 HD)

TENIS

Masters 1000 de Cincinnati

  • 16 Andrey Rublev vs. Carlos Alcaraz, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 21 Ben Shelton vs. Alexander Zverev, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Carlos Alcaraz busca pasar a las semifinales en el Cincinnati Open (Photo by Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
GOLF

PGA Tour

  • 15 BMW Championship. La segunda vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

BOXEO

ESPN Knockout

  • 21 Muhammadkhuja Yaqubov vs. William Foster III, desde Florida. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

POLIDEPORTIVO

  • 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
  • 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)

