La agenda de la TV del viernes: empieza la Premier League, la quinta fecha del Clausura y los cuartos de final en Cincinnati
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 15 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 15.30 Aldosivi vs. Belgrano. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
- 19 Instituto vs. Unión. . ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 21 Racing vs. Tigre. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Premier League
- 15.50 Liverpool vs. Bournemouth. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Liga de España
- 14 Girona vs. Rayo Vallecano. DSports (DTV 610 - DTV 1610 HD)
- 16.30 Villarreal vs. Oviedo. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
Ligue 1
- 15.30 Rennes vs. Olympique de Marsella. Disney+
Copa de Alemania
- 13 Sonnenhof Grossaspach vs. Bayer Leverkusen, por la primera ronda. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
Copa Italia
- 13 Empoli vs. Reggiana. DSports+ (DTV 613 - DTV 1613 HD)
- 13.30 Sassuolo vs. Catanzaro. DSports (DTV 614 - DTV 1614 HD)
- 15.45 Lecce vs. Juve Stabia. (DTV 614 - DTV 1614 HD)
- 16.15 Genoa vs. Vicenza. DSports+ (DTV 613 - DTV 1613 HD)
Primera Nacional
- 21 Ferro vs. Colegiales. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Primera C
- 20 Ituzaingó vs. Cambaceres. DSports (DTV 610 - DTV 1610 HD)
TENIS
Masters 1000 de Cincinnati
- 16 Andrey Rublev vs. Carlos Alcaraz, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 21 Ben Shelton vs. Alexander Zverev, por los cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
GOLF
PGA Tour
- 15 BMW Championship. La segunda vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
BOXEO
ESPN Knockout
- 21 Muhammadkhuja Yaqubov vs. William Foster III, desde Florida. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
POLIDEPORTIVO
- 9 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
- 15.30 Juegos Panamericanos Junior. TyC Sports 2 (CV 8/90/116 HD - DTV 1632 HD)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
La TV del jueves River visita a Libertad por la Copa Libertadores y se juegan los cuartos de final en Cincinnati
La TV del miércoles. Independiente juega en Chile, más Copa Libertadores y Sudamericana, y los octavos de final en Cincinnati
La TV del martes. Racing visita a Peñarol por la Copa Libertadores, y juegan Comesaña y Alcaraz en Cincinnati
Más leídas de Fútbol
- 1
River y las segundas partes bajo el manto de Gallardo: algunos éxitos y unas cuantas decepciones
- 2
Lionel Messi evoluciona de su lesión y se reintegró al grupo de Inter Miami
- 3
Haaland, Gyökeres, Isak, Højlund y Strand Larsen: los goles de la Premier League tienen acento escandinavo
- 4
Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: “Es un sueño estar acá”