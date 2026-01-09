LA NACION

La agenda de la TV del viernes: fútbol de Europa, rugby seven en Mar del Plata, tenis y básquetbol

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

Karim Adeyemi, jugador de Borussia Dortmund, que visita a Frankfurt
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 9 de enero de 2026.

FÚTBOL

Liga de España

  • 15 Getafe vs. Real Sociedad. DSports+ (613)

Bundesliga

  • 16.30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund. ESPN

Segunda división de España

  • 14.30 Cádiz vs. Sporting Gijón. DSports (616)

FA Cup

  • 16.30 Milton Keynes vs. Oxford United. Disney+
  • 16.30 Port Vale vs. Fleetwood. Disney+
  • 16.30 Preston North End vs. Wigan. Disney+
  • 16.30 Wrexham vs. Nottingham Forest. Disney+
Morgan Gibbs-White (centro), del Nottingham Forest, celebra tras anotar (John Walton/PA vía AP)
RUGBY

  • 17.30 Súper Seven de Mar del Plata. ESPN 4

TENIS

United Cup

  • 20.20 Suiza vs. Bélgica, por las semifinales: Belinda Bencic vs. Elise Mertens, Stan Wawrinka vs. Zizou Bergs y el dobles mixto. TyC Sports
El enorme revés de una mano de Stan Wawrinka
BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 14.15 Olympiacos vs. Bayern Munich. DSports 2 (612)

Liga Nacional

  • 21.05 Unión vs. Gimnasia (CR). DSports (1610)
