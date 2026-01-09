La agenda de la TV del viernes: fútbol de Europa, rugby seven en Mar del Plata, tenis y básquetbol
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 9 de enero de 2026.
FÚTBOL
Liga de España
- 15 Getafe vs. Real Sociedad. DSports+ (613)
Bundesliga
- 16.30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund. ESPN
Segunda división de España
- 14.30 Cádiz vs. Sporting Gijón. DSports (616)
FA Cup
- 16.30 Milton Keynes vs. Oxford United. Disney+
- 16.30 Port Vale vs. Fleetwood. Disney+
- 16.30 Preston North End vs. Wigan. Disney+
- 16.30 Wrexham vs. Nottingham Forest. Disney+
RUGBY
- 17.30 Súper Seven de Mar del Plata. ESPN 4
TENIS
United Cup
- 20.20 Suiza vs. Bélgica, por las semifinales: Belinda Bencic vs. Elise Mertens, Stan Wawrinka vs. Zizou Bergs y el dobles mixto. TyC Sports
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 14.15 Olympiacos vs. Bayern Munich. DSports 2 (612)
Liga Nacional
- 21.05 Unión vs. Gimnasia (CR). DSports (1610)
