La agenda de la TV del viernes: fútbol de Europa, rugby seven en Mar del Plata, tenis y básquetbol

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 9 de enero de 2026.

FÚTBOL

Liga de España

15 Getafe vs. Real Sociedad. DSports+ (613)

Bundesliga

16.30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund. ESPN

Segunda división de España

14.30 Cádiz vs. Sporting Gijón. DSports (616)

FA Cup

16.30 Milton Keynes vs. Oxford United. Disney+

16.30 Port Vale vs. Fleetwood. Disney+

16.30 Preston North End vs. Wigan. Disney+

16.30 Wrexham vs. Nottingham Forest. Disney+

Morgan Gibbs-White (centro), del Nottingham Forest, celebra tras anotar (John Walton/PA vía AP) John Walton - PA

RUGBY

17.30 Súper Seven de Mar del Plata. ESPN 4

TENIS

United Cup

20.20 Suiza vs. Bélgica, por las semifinales: Belinda Bencic vs. Elise Mertens, Stan Wawrinka vs. Zizou Bergs y el dobles mixto. TyC Sports

El enorme revés de una mano de Stan Wawrinka ANTONY DICKSON� - AFP�

BÁSQUETBOL

Euroliga

14.15 Olympiacos vs. Bayern Munich. DSports 2 (612)

Liga Nacional