La agenda de la TV del viernes: la fecha 10 del Clausura, ligas de Europa y la Copa Ryder
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 26 de septiembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 19 Platense vs. San Martín. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 19 Banfield vs. Unión. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
- 21.15 Central Córdoba vs. Tigre. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
Ligas de Europa
- 15.30 Bayern Munich vs. Werder Bremen. Bundesliga. Disney+
- 15.30 Estrasburgo vs. Olympique de Marsella. Ligue 1. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 15.50 West Bromwich Albion vs. Leicester City. Championship. Disney+
- 16 Girona vs. Espanyol. Liga de España. Dsports (610/1610 HD)
Primera Nacional
- 22 Gimnasia y Tiro vs. Atlanta. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
RUGBY
Rugby Championship
- 1.50 (del sábado) Nueva Zelanda vs. Australia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
GOLF
Copa Ryder
- 13 La primera vuelta, desde Farmingdale. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
