La agenda de la TV del viernes: las ligas de Europa, el sorteo de la Champions y la selección de básquetbol

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

El Aston Villa de Emiliano Martínez abre la fecha 28 de la Premier league
El Aston Villa de Emiliano Martínez abre la fecha 28 de la Premier league

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 27 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Champions League

  • 8 Sorteo de los octavos de final. ESPN

Bundesliga

  • 16:30 Augsburg vs. FC Koln. ESPN 3

Ligue 1

  • 16:30 Estrasburgo vs. Lens. ESPN 2
Joaquín Panichelli, el delantero argentina de buen presente en Estrasburgo (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Joaquín Panichelli, el delantero argentina de buen presente en Estrasburgo

Serie A

  • 16:30 Parma vs. Cagliari. Disney+

Premier League

  • 16:50 Wolverhampton vs. Aston Villa. ESPN

Championship

  • 16:50 Briston City vs. Watford. Disney+

Liga de España

  • 17 Levante vs. Alavés. DSports + (1613)
El Alavés de Chacho Coudet busca ganar para alejarse de la zona de descenso, ante un rival directo en la lucha por la permanencia
El Alavés de Chacho Coudet busca ganar para alejarse de la zona de descenso, ante un rival directo en la lucha por la permanencia

BÁSQUETBOL

Eliminatorias Mundial 2027

  • 19 Brasil vs. Venezuela. DSports 2 (1612)
  • 20 Chile vs. Colombia. DSports + (1613)
  • 21.30 Argentina vs. Uruguay. DSports 2 (1612) y TyC Sports
  • 22 Cuba vs. Panamá. DSports (1614)
Facundo Campazzo, jugador de la selección argentina de básquetbol
Facundo Campazzo, jugador de la selección argentina de básquetbol

La NBA

  • 21 Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons. ESPN 2
  • 23.30 Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 2

RUGBY

Super Rugby Americas

  • 19.55 Peñarol Rugby vs. Tarucas. ESPN 3

BOXEO

ESPN Knockout

  • 23 Edward Vázquez vs. Grimardi Machuca, desde Texas. ESPN 3
