La agenda de la TV del viernes: las ligas de Europa, el sorteo de la Champions y la selección de básquetbol

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 27 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Champions League
- 8 Sorteo de los octavos de final. ESPN
Bundesliga
- 16:30 Augsburg vs. FC Koln. ESPN 3
Ligue 1
- 16:30 Estrasburgo vs. Lens. ESPN 2
Serie A
- 16:30 Parma vs. Cagliari. Disney+
Premier League
- 16:50 Wolverhampton vs. Aston Villa. ESPN
Championship
- 16:50 Briston City vs. Watford. Disney+
Liga de España
- 17 Levante vs. Alavés. DSports + (1613)
BÁSQUETBOL
Eliminatorias Mundial 2027
- 19 Brasil vs. Venezuela. DSports 2 (1612)
- 20 Chile vs. Colombia. DSports + (1613)
- 21.30 Argentina vs. Uruguay. DSports 2 (1612) y TyC Sports
- 22 Cuba vs. Panamá. DSports (1614)
La NBA
- 21 Cleveland Cavaliers vs. Detroit Pistons. ESPN 2
- 23.30 Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 2
RUGBY
Super Rugby Americas
- 19.55 Peñarol Rugby vs. Tarucas. ESPN 3
BOXEO
ESPN Knockout
- 23 Edward Vázquez vs. Grimardi Machuca, desde Texas. ESPN 3
