Marcelo Bielsa dirigió el Atlas de México entre 1992 y 1994 Crédito: Twitter

11 de agosto de 2020

Muchísimos jugadores han sido dirigidos técnicamente por Marcelo Bielsa y en la mayoría de ellos ha dejado los mejores recuerdos. Desde lo deportivo, se acumulan las enseñanzas con las que algunos futbolistas conviven hasta el día de hoy. Por tratarse de un personaje muy particular también deparó innumerables anécdotas y el exdelantero mexicano Jared Borgetti contó algunas situaciones muy divertidas por las que pasó con el DT argentino cuando lo dirigía en Atlas de México.

En una entrevista por Instagram con Emiliano Nunia para el programa Soy Deportes, el exjugador histórico de la selección azteca aseguró que fue un privilegio que Bielsa lo haya hecho debutar y que le enseñó no solamente a disfrutar del fútbol. "También, a verlo con otros ojos. Me enseñó a analizarlo y a entender por qué un equipo puede ser mejor que otro", señaló.

La parte más llamativa de la entrevista se dio cuando Borgetti contó una anécdota de cuando "El Loco" era su entrenador. "Yo había quedado afuera del banco de suplentes y vi el partido desde una tribuna. Era el juego de vuelta por los cuartos de final y resulta que a Bielsa lo expulsan. Era un estadio pequeño y el lugar al que le tocaba ir era arriba, un lugar difícil para ver y sin mucho espacio", comenzó su relato.

Jared Borgetti recordó sus tiempos en el Atlas de México, con Marcelo Bielsa como DT Crédito: Twitter

"Entonces, en vez de irse ahí, se fue del estadio y se puso a caminar alrededor de la cancha cuando el partido todavía se estaba disputando. En lugar de seguir de cerca lo que pasaba en el juego, empezó a dar vueltas sin parar por las afueras del estadio. Tenía cosas un poco inusuales. Yo llegué a la conclusión de que él disfruta más los entrenamientos que los partidos. A él le fascina entrenar y preparar jugadas", agregó Jared sobre Bielsa.

También hizo referencia al aspecto personal del entrenador: "Recuerdo que llegaba a los entrenamientos con todos los pelos parados y despeinado. El aspecto a él no le vale. Y resulta que al día siguiente, aparecía rapado y pelado. Le preguntamos: '¿qué le pasó, profe?' y respondía 'Nada, me cansé'. O en otros momentos llegaba con la espuma de afeitar en sus orificios nasales u orejas, pero porque siempre quería estar afeitado. Recuerdo una vez que llegó con un "calcetín" de un color y el otro, de otro color".

Ya en sus tiempos en México, en sus inicios como DT, Marcelo Bielsa dejaba una huella de sus "locuras" Crédito: Twitter

Sobre la exitosa carrera del rosarino como director técnico, Borgetti afirmó que no lo sorprendió porque se veía lo "metódico, obsesivo y exigente" con el trabajo y que fue esto lo que le permitió marcar la diferencia sobre el resto. "Llegar a Primera y que mi primer DT haya sido Bielsa, con todas sus exigencias... Juro que me daba miedo entrenar con él, porque lo que exigía para un joven era muy duro y nunca lo dejabas conforme. Era complicado porque no sabías si lo estabas haciendo bien o qué estaba haciendo mal. Por ahí hacías todo bien y en una que te equivocabas parecía que habías hecho todo mal. Uno tiene que aprender a saber callarse, mejor dicho saber en qué momento debe hablar. No siempre tenés que responder ante un cuestionamiento", admitió.

Por último, describió la particular relación del DT con Luis María Bonini: "El profe Bonini era una gran persona, el intermediario entre Bielsa y nosotros, los jugadores. Estuvo solamente un año porque no lo aguantó más a Bielsa... Uff, no te imaginas esos pleitos. Bonini le decía: 'Marcelo, se terminó el entrenamiento. Llevamos una hora y media y los jugadores ya no pueden más'. Y Bielsa le decía que no, que le faltaban tareas que hacer".