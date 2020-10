Scaloni Crédito: AFA

12 de octubre de 2020

Es un partido de alta exigencia. El entrenador de la selección de la Argentina, Lionel Scaloni, lo tiene bien en claro. Jugar en la altura de La Paz es un condicionante y el desafío para la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas, ante el seleccionado de Bolivia, este martes, implica un trabajo todavía más intenso. "La dificultad es máxima, es importante saberlo. Es un partido muy complejo de jugar en el que son muchos los factores a tener en cuenta", dijo el seleccionador que tiene experiencia de haber jugado en La Paz.

Resulta imposible no concentrar la atención de los futbolistas en lo que implican los 3640 metros sobre el nivel del mar y cómo eso afecta el rendimiento físico de cada uno. "Psicológicamente no hablamos nada, hicimos una buena charla y hablamos con ellos de lo que debemos hacer para este partido", explicó el entrenador. Y después explicó cómo medirá las sensaciones de cada uno de sus jugadores para poder estar listo para el duelo con Bolivia: "Lo voy a hablar uno por uno, vamos a charlar. Evaluar vamos a evaluar a todos. El tema es la sensación que uno tiene. Antes de que lleguemos a la cancha no nos vamos a dar cuenta de cómo uno reacciona. Viniendo dos días antes, la idea era notarlo. Necesitamos a los jugadores al 100 por ciento. Si hay un jugador que no está al 100 por ciento, hablaré y tomaré la mejor decisión para el equipo. Lo importante es una hora y media antes del partido".

No hubo demasiadas precisiones respecto del equipo que podría disponer Scaloni, ya que las reacciones de los futbolistas a estas condiciones, serán determinantes para definir el equipo: "Vamos a esperar a la tarde si podemos confirmar el equipo. Tenemos una idea. No va a haber muchos cambios, pero seguro alguno haya. Vamos a ver cómo están en el entrenamiento. Jugar en la altura es distinto al llano. Tomaremos nuestros recaudos".

El trabajo de Bolivia es un dato que sigue de cerca Scaloni. Si bien explicó el seleccionador que no modificará el plan de trabajo por cómo se exprese el rival, sí tiene muy en cuenta que lleva más de 20 días de trabajo en la altura de La Paz, una situación atípica, pero muy favorable para el equipo de César Farías. "Sabemos que ellos hace más de 20 días están trabajando acá. Nosotros no estamos pensando en jugar el partido en función de ellos, queremos hacer nuestras cosas con la dificultad que eso tiene. Intentaremos llevar un resultado bueno a la Argentina, más allá de que es complicado el escenario, pero creemos que podemos hacerlo", dijo Scaloni.

Su experiencia como jugador y la victoria de la Argentina en 2005 (2-1), la última en la altura de La Paz, también resultó un punto central de la charla con Scaloni: "No hay una fórmula de venir el día antes del partido o dos días antes. Hay que estar 20 días entrenando para tener una condición física igual a la de ellos. Hay jugadores que están bien y van a afrontar el partido".

Y finalizó: "Hay jugadores que sufren más, otros que sufren menos, por una cuestión física y de entrenamiento. Preparamos el partido de una manera que pensamos que puede ir bien. Es un partido de fútbol. Tenemos una idea clara, la transmitimos. Intentaremos dar los últimos toques de cara al partido, viendo el bendito viaje de la pelota. Es verdad que la altura cansa y marea. Lo importante es el viaje de la pelota".

