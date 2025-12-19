Supercopa de Italia: Bologna le ganó a Inter por penales y jugará la final contra Napoli

En el Al-Awwal Park, de Riad, Arabia Saudita, Bologna se clasificó para la final de la Supercopa de Italia al vencer a Inter por 3-2 en la definición por penales, tras un 1-1 en el tiempo regular en la segunda semifinal. El vencedor se enfrentará el lunes por el trofeo con Napoli, que el jueves derrotó por 2-0 a Milan.

En un desenlace en el que uno de cada dos remates fue fallado, incluidos dos por encima del travesaño, el equipo en el que juega Santiago Castro –fue titular y salió en la segunda etapa– se aseguró pasar a la final del torneo por primera vez, tras acceder por conquistar la Copa Italia, otro hecho inédito para el club. Del otro lado, Lautaro Martínez, que ingresó a 20 minutos del final, inauguró la serie de penales con una conversión para el nerazzurro, que finalmente le sirvió de poco.

¡GOOOL DE LAUTARO MARTÍNEZ!



El Toro convirtió su penal e Inter pasó al frente en la #SupercopaDeItaliaEnDSPORTS. pic.twitter.com/HIAyTDasWW — DSPORTS (@DSports) December 19, 2025

Marcus Thuram había puesto en ventaja a Inter a los 2 minutos, tomando de aire un pase de Alessandro Bastoni por encima de la defensa. Y Riccardo Orsolini consiguió la igualdad a los 35, con un penal que tardó en ser confirmado en la revisión.

En esa jugada, que se discutió largamente, Castro fue a disputar la pelota con el defensor Yann Bisseck y en medio de la presión el camerunés la tocó involuntariamente con el brazo derecho. El árbitro Daniele Chiffi no identificó la acción enseguida, y por eso se decidió el penal más tarde.

Ciro Immobile se abraza al arquero Federico Ravaglia tras la victoria por penales sobre Inter en la segunda semifinal de la Supercopa de Italia, que Bologna definirá contra Napoli el lunes. NurPhoto - NurPhoto

En el segundo tiempo sí se sancionó de primera mano otro penal, aunque para Inter, pero desde el VAR convocaron al juez para que observara la jugada en el monitor junto al campo de juego. Allí, Chiffi se convenció de que, en realidad, Thuram era quien había cometido falta en primer término, antes de que el defensor Torbjorn Heggem se llevara por delante al francés. Entonces el juez dio marcha atrás con la sanción, que mutó a un tiro libre para Bologna.

Inter sostuvo el dominio del juego en gran parte del partido, además de estar en ventaja por más de media hora, y contó con varias oportunidades de asegurar el triunfo. No obstante, no logró vulnerar a la figura del encuentro, el arquero Federico Ravaglia, que evitó la derrota de Bologna en el tiempo regular y más tarde atajó dos penales (a Bastoni y a Ange-Yoan Bonny, de débil remate), al fin y al cabo determinantes.

Ravaglia se lanzó hacia su izquierda y contiene fácilmente el débil tiro de Ange-Yoan Bonny, de Inter; en la definición fueron fallados 5 de los 10 penales. Altaf Qadri - AP

En ese desenlace, Nicolò Barella (Inter) y Juan Miranda (Bologna) lanzaron sus remates por encima del travesaño, en un momento en el que se sucedieron cinco disparos sin que ninguno fuera convertido. Al final, Ciro Immobile no falló y sentenció el duelo.

Las semifinales de la Supercopa italiana fueron, por lo tanto, letales para los dos grandes de la capital lombarda, ya que Milan había sido derrotado por Napoli en un partido marcado por una enorme tensión y por insultos entre los integrantes de ambos cuerpos técnicos. Incluso, la directiva napolitana condenó este viernes el comportamiento “totalmente fuera de control” de Massimiliano Allegri, el DT de los rossoneri, que según la prensa italiana es objeto ahora de un expediente disciplinario.

Compacto de Bologna 1 (3) vs. Inter 1 (2)

En el palmarés del torneo, Napoli tiene dos conquistas (1990 y 2014). Bologna puso fin en 2025 a 51 años de sequía al adjudicarse la Copa Italia pero nunca levantó este trofeo, que desde 2023 es disputado por cuatro equipos (campeón y subcampeón de Serie A y de la Copa Italia) y que está en juego en Arabia Saudita por cuarta temporada consecutiva y sexta vez en su historia.

El club campeón recibirá 11.000.000 de euros (12,8 millones de dólares) en un torneo que posee una bolsa total récord de 23.000.000 (26,9 millones de dólares).