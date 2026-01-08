La brutal patada en el pecho a un rival en Indonesia que derivó en una suspensión de por vida y una fuerte multa

En el fútbol de Indonesia se dio una situación increíble, no sólo por la brutalidad de una acción en pleno partido de la liga local, sino porque la sanción que le aplicaron al futbolista que cometió la infracción es la más dura que puede recibir un deportista. Muhammad Hilmi Gimnastiar, mediocampista de PS Putrajaya Pasuruan, fue suspendido de por vida y deberá pagar una multa de 2.500.000 rupias (27.800 dólares) tras darle una patada en el pecho a un rival en la cuarta división del fútbol de Indonesia.

Gimnastiar agredió a Nugraha Adhiansyah, del Perseta 1970 Tulungagung, en el partido que su equipo perdió 7-2 y por el golpe que le aplicó su rival tuvo que ser hospitalizado. Los médicos constataron lesiones sin riesgo vital, aunque fue necesario el suministro de oxígeno y atención intensiva para Adhiansyah.

La brutal patada en un partido del campeonato de Indonesia

Horas después del episodio, el club Putra Jaya Pasuruan anunció la rescisión del contrato de Gimnastiar y emitió una disculpa pública dirigida al equipo afectado, Perseta 1970 Tulungagung.

El presidente del comité disciplinario de la Asociación de Fútbol de Java Oriental, Samiadji Makin Rahmat, justificó la resolución afirmando: “Las acciones del jugador no sólo violaron el espíritu deportivo, sino que también pusieron en peligro la vida de otros jugadores, por lo que corresponde un castigo severo”.

Además, el comité disciplinario emitió un comunicado oficial para fundamentar la sanción: “La suspensión perpetua busca no sólo disuadir a Gimnastiar, sino también advertir al resto de los jugadores sobre la inadmisibilidad de semejantes acciones”. Gimnastiar, nacido el 15 de marzo de 2005 en Pasuruan y número 23 del equipo, no había presentado antecedentes previos de violencia.

Komite Disiplin Asprov PSSI Jawa Timur menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas di dunia sepak bola seumur hidup kepada pemain Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar.



Hukuman tersebut dijatuhkan setelah Hilmi melakukan tindakan kekerasan terhadap pemain Perseta 1970… pic.twitter.com/FlDHBmsQ39 — Bola (@Bolanet) January 6, 2026

La sanción tuvo un amplio respaldo desde los órganos rectores del fútbol en Indonesia, que subrayaron su decisión de “enseñar a otros futbolistas a no cometer actos similares”, según dejó constancia el Comité Judicial y Técnico de Indonesia en un comunicado. Además, en el comunicado escribieron: "Esto es fútbol, ​​no artes marciales. Esperamos que esta decisión sirva de lección“.

El club Putra Jaya Pasuruan también decidió despedir al administrador de la cuenta de Instagram del club, que previamente había recibido fuertes críticas por sus publicaciones aparentemente justificando las acciones del jugador. Ante esta situación, el club escribió en la cuenta oficial del club: “Hemos despedido al administrador de Instagram y la cuenta será administrada temporalmente y directamente por el director de PS Putra Jaya Sumurwaru. Nos disculpamos sinceramente por este incidente”.