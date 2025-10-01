La Champions League, en vivo

LA NACION
Se juegan los nueve encuentros que cierran la segunda jornada

Qarabag, el equipo de Azerbaiyán que ganó los dos partidos que disputó
Los primeros finales

Newcastle derrotó 4 a 0 a Union St. Gilloise en Bruselas. Nick Woltemade abrió la cuenta para los ingleses con un exquisito taco. De este modo, logró su primera victoria en el certamen y la próxima fecha recibe a Benfica.

Además, Qarabar de Azerbaiyán le ganó 2 a 0 a Copenhage y sorprende a todos en la Champions con puntaje ideal tras ganarle a Benfica en la primera fecha. En la siguiente jornada Athletic de Bilbao.

Gol de Qarabag

El sorprendente equipo azerí derrota a Copenhage por 2 a 0 y de este modo está llegando a seis unidades con puntaje ideal. El segundo tanto lo hizo Emmanuel Addai a los 38 del segundo tiempo.

Llegó el cuarto

Con un contraataque letal, Harvey Barnes puso el 4 a 0 de Newcastle ante Union St. Gilloise a los 36 del segundo tiempo. Los ingleses están logrando su primera victoria en el campeonato.

Golea Newcastle

Otra vez Anthony Gordon. Y de nuevo de penal a los 19 del segundo tiempo. El equipo inglés gana 3 a 0 en Bruselas a Union St. Gilloise. Además, en el local, el argentino Kevin Mac Allister fue reemplazado por Mathias Rasmussen a los 22 minutos.

Presencia de argentinos

Olympiacos de Grecia vista a Arsenal con dos futbolistas argentinos en la alineación inicial: Francisco Ortega y Santiago Hezze. En el banco de suplentes del cuadro griego estará Lorenzo Scipioni. En Bayer Leverkusen, que recibe a PSV, Ezequiel Fernández es titular y Claudio Echeverri estará en banco de suplentes.

Santiago Hezze, jugador de Olympiacos
Equipos confirmados para el gran duelo de este miércoles

PSG y Barcelona tienen todo listo para medirse en el estadio olímpico de la ciudad catalana.

Con Lamine Yamal, que vuelve a la titularidad, El equipo de Hansi Flick formará de la siguiente manera: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Gerard Martín; Frenkie de Jong y Pedri; Lamine Yama, Dani Olmo y Marcus Rashford; Ferran Torres.

El español Lamine Yamal será titular ante PSG
Final de los primeros tiempos

Newcastle aumentó el marcador en el final. Anthony Gordon, de penal, estableció el 2 a 0 para los ingleses ante Union St. Gilloise. Además, Qarabag le sigue ganando 1 a 0 a Copenhage en Azerbaiyán.

Un gol de taco

Con la presencia de Kevin Mac Allister, Union St. Gilloise recibe a Newcastle en Bélgica. El argentino es titular en el duelo que se disputa en el estadio Lotto Park de Bruselas. Los ingleses ganan 1 a 0 con un gol marcado por Nick Woltemade a los 17 de la primera etapa. El alemán desvió la pelota con el taco tras un remate del Italiano Sandro Tonali. Además, Qarabag derrota a

Todos los partidos

Con los horarios confirmados, así se disputan los nueve duelos con sus respectivas transmisiones.

  • 13.45 Qarabag vs. Copenhagen
  • 13.45 Union Saint-Gilloise vs. Newcastle
  • 16 Arsenal vs. Olympiacos
  • 16 Barcelona vs. PSG
  • 16 Bayer Leverkusen vs. PSV
  • 16 Monaco vs. Manchester City
  • 16 Villarreal vs. Juventus
  • 16 Napoli vs. Sporting Lisboa
  • 16 Borussia Dortmund vs. Athletic de Bilbao

Bienvenidos a la cobertura al instante de la Champions League

Comenzamos el seguimiento del cierre de la segunda fecha de la etapa de liga de la Champions League. Se disputan los nueve partidos que restan para que finalice esta jornada con la presencia de algunos jugadores argentinos y un duelo que se llevará todas las miradas: Barcelona recibe a PSG.

En abril del año pasado, PSG y Barcelona también jugaron por la Champions League
