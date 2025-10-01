La Champions League, en vivo

Newcastle derrotó 4 a 0 a Union St. Gilloise en Bruselas. Nick Woltemade abrió la cuenta para los ingleses con un exquisito taco. De este modo, logró su primera victoria en el certamen y la próxima fecha recibe a Benfica.

Además, Qarabar de Azerbaiyán le ganó 2 a 0 a Copenhage y sorprende a todos en la Champions con puntaje ideal tras ganarle a Benfica en la primera fecha. En la siguiente jornada Athletic de Bilbao.