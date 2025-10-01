La Champions League, en vivo
Se juegan los nueve encuentros que cierran la segunda jornada
Los primeros finales
Newcastle derrotó 4 a 0 a Union St. Gilloise en Bruselas. Nick Woltemade abrió la cuenta para los ingleses con un exquisito taco. De este modo, logró su primera victoria en el certamen y la próxima fecha recibe a Benfica.
Además, Qarabar de Azerbaiyán le ganó 2 a 0 a Copenhage y sorprende a todos en la Champions con puntaje ideal tras ganarle a Benfica en la primera fecha. En la siguiente jornada Athletic de Bilbao.
Gol de Qarabag
El sorprendente equipo azerí derrota a Copenhage por 2 a 0 y de este modo está llegando a seis unidades con puntaje ideal. El segundo tanto lo hizo Emmanuel Addai a los 38 del segundo tiempo.
Llegó el cuarto
Con un contraataque letal, Harvey Barnes puso el 4 a 0 de Newcastle ante Union St. Gilloise a los 36 del segundo tiempo. Los ingleses están logrando su primera victoria en el campeonato.
Golea Newcastle
Otra vez Anthony Gordon. Y de nuevo de penal a los 19 del segundo tiempo. El equipo inglés gana 3 a 0 en Bruselas a Union St. Gilloise. Además, en el local, el argentino Kevin Mac Allister fue reemplazado por Mathias Rasmussen a los 22 minutos.
Presencia de argentinos
Olympiacos de Grecia vista a Arsenal con dos futbolistas argentinos en la alineación inicial: Francisco Ortega y Santiago Hezze. En el banco de suplentes del cuadro griego estará Lorenzo Scipioni. En Bayer Leverkusen, que recibe a PSV, Ezequiel Fernández es titular y Claudio Echeverri estará en banco de suplentes.
Equipos confirmados para el gran duelo de este miércoles
PSG y Barcelona tienen todo listo para medirse en el estadio olímpico de la ciudad catalana.
Con Lamine Yamal, que vuelve a la titularidad, El equipo de Hansi Flick formará de la siguiente manera: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Gerard Martín; Frenkie de Jong y Pedri; Lamine Yama, Dani Olmo y Marcus Rashford; Ferran Torres.
Sin el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembelé, Luis Enrique dispuso la siguiente alineación para visitar a su exequipo: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho y Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha y João Neves; Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Bradley Barcola.
Final de los primeros tiempos
Newcastle aumentó el marcador en el final. Anthony Gordon, de penal, estableció el 2 a 0 para los ingleses ante Union St. Gilloise. Además, Qarabag le sigue ganando 1 a 0 a Copenhage en Azerbaiyán.
Un gol de taco
Con la presencia de Kevin Mac Allister, Union St. Gilloise recibe a Newcastle en Bélgica. El argentino es titular en el duelo que se disputa en el estadio Lotto Park de Bruselas. Los ingleses ganan 1 a 0 con un gol marcado por Nick Woltemade a los 17 de la primera etapa. El alemán desvió la pelota con el taco tras un remate del Italiano Sandro Tonali. Además, Qarabag derrota a
Todos los partidos
Con los horarios confirmados, así se disputan los nueve duelos con sus respectivas transmisiones.
- 13.45 Qarabag vs. Copenhagen
- 13.45 Union Saint-Gilloise vs. Newcastle
- 16 Arsenal vs. Olympiacos
- 16 Barcelona vs. PSG
- 16 Bayer Leverkusen vs. PSV
- 16 Monaco vs. Manchester City
- 16 Villarreal vs. Juventus
- 16 Napoli vs. Sporting Lisboa
- 16 Borussia Dortmund vs. Athletic de Bilbao
Bienvenidos a la cobertura al instante de la Champions League
Comenzamos el seguimiento del cierre de la segunda fecha de la etapa de liga de la Champions League. Se disputan los nueve partidos que restan para que finalice esta jornada con la presencia de algunos jugadores argentinos y un duelo que se llevará todas las miradas: Barcelona recibe a PSG.
