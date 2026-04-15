Olimpia vs. Barracas Central, el duelo de la Copa Sudamericana que pone frente a frente a Alejandro Domínguez y Chiqui Tapia

Dos clubes centenarios bajo la figura de dos apellidos. Dos instituciones que ofrecen un recorrido muy diferente en el plano internacional, aunque quedan prácticamente hermanadas por aquellos hombres que dirigieron con el personalismo como sello distintivo. Olimpia es el gigante de Paraguay: tres veces campeón de la Copa Libertadores, una de la Copa Intercontinental, en dos oportunidades ganó la Recopa Sudamericana..., además de ser el equipo guaraní que más veces participó en certámenes de la Conmebol. Los ciclos de Osvaldo Domínguez Dibb quedaron en la historia por los logros. Alejandro Domínguez, su hijo, trazó otra línea y hace una década ocupa el sillón de la Conmebol.

Barracas Central es debutante en los torneos internacionales. El Guapo empezó a crecer en 2001 en el fútbol argentino, con Claudio Chiqui Tapia en la conducción; hoy, su hijo Matías ostenta el cargo de presidente: un poder residual. Chiqui -como Alejandro-, tenía planes ambiciosos: la presidencia de la AFA, de la que tomó el mando en 2017. Va por su tercer ciclo, que terminará en 2028, aunque rodeado por múltiples causas judiciales: por una denuncia de ARCA fue procesado y embargado por 350 millones de pesos –al igual que el tesorero Pablo Toviggino-, por apropiación de aportes previsionales por un monto que asciende a $19 mil millones.

Alejandro Domínguez y Claudio Chiqui Tapia, una conexión que empezó en 2016, en la Copa América Centenario en los Estados Unidos IG | @alejandrodominguezws

La Copa Sudamericana, en su segunda fecha, por el Grupo G, pondrá este miércoles, desde las 21, cara a cara en el estadio De los Defensores del Chaco a Olimpia y a Barracas Central. Detrás de los equipos, un duelo entre los dos dirigentes con mayor poder en el fútbol sudamericano, dos hombres que quedaron en veredas opuestas en el pasado, pero que se necesitaron para desarrollar sus planes: limaron diferencias y trazaron la nueva ruta juntos, con la candidatura del Mundial 2030 como gran bandera.

Domínguez y Tapia son polos opuestos, pero se atraen. El paraguayo nació en una familia acomodada: su padre, Domínguez Dibb, fue un empresario que se diversificó entre medios de comunicación, tabacaleras, desarrollos inmobiliarios, hotelería y gastronomía; Alejandro se graduó en Economía en la Universidad de Kansas y con un MBA de la Universidad Católica de Asunción. El sentir de dirigente de fútbol lo heredó de don Osvaldo e integró la comisión directiva de Olimpia entre 1997 y 2007. Entre 2014 y 2016 lideró la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Alejandro Domínguez y su padre Osvaldo Domínguez Dibb, el dirigente que lideró a Olimpia, de Paraguay, en los ciclos más exitosos IG | @alejandrodominguezws

El argentino fue barrendero, sindicalista, futbolista amateur, dirigente y delegado de Barracas Central. Integró la mesa directiva de la Primera C y fue su presidente, también miembro titular de la mesa de la Primera B. Integró el Comité Ejecutivo de la AFA y fue nombrado secretario de torneos de la AFA. Acompañó a la selección en giras por los Estados Unidos, China, Italia y Chile, durante la Copa América 2015. Un año después presidió al plantel que jugó la Copa América Centenario, en los Estados Unidos. El 29 de marzo de 2017 fue ungido, al liderar una lista única y con 40 votos de 43, como presidente de la AFA.

Con su hijo Matías, Claudio Chiqui Tapia festeja el ascenso de Barracas Central a la Primera B: el sanjuanino era el presidente del Guapo, club del que tomó las riendas en 2001 X | @tapiachiqui

Los caminos de Domínguez y Tapia se cruzaron en la Copa América Centenario. El FIFA gate hacía tambalear al fútbol sudamericano. Domínguez estrenaba su presidencia en la Conmebol y Tapia empezaba su relación directa con la selección, con Lionel Messi. El paraguayo, por su amistad con Mauricio Macri, tenía información de que el fútbol argentino cerraría filas detrás de Chiqui. No lo convencía la figura del sanjuanino: otro dirigente forjado en el ascenso, en un club pequeño, sin recorrido internacional... Observaba que se repetía la aventura de Julio Grondona y su padre Osvaldo, una relación de tirantez. Pero utilizó una frase que transmitía la búsqueda del consenso, necesitaba atraer a las dos principales federaciones, asociaciones, de Sudamérica para guiar con respaldo: “No se puede gobernar el fútbol sudamericano sin la Argentina y Brasil”, sentenció.

Los nuevos socios llegaron de la mano de Domínguez a la FIFA, ocuparon sillas en el Consejo Ejecutivo, que es el principal órgano de la entidad. Tapia y el paraguayo igualmente se recelaban: el escándalo de la final de la Copa Libertadores 2018, con el traslado del segundo partido entre River y Boca a Madrid, las sanciones retroactivas, futbolistas que jugaron a pesar de sanciones porque el Comet los habilitaba... A pesar de los gestos de 2016, el vínculo se desplomó tres años después: la Copa América, de 2019, en Brasil, enseñó las diferencias, con las polémicas arbitrales como eje del reclamo argentino.

La protesta pública de Messi, con cuestionamientos a la Conmebol, recorrió el planeta. El organismo sudamericano le abrió a Leo tres expedientes disciplinarios, lo multó con 50 mil dólares... Tapia reaccionó, porque defender a la estrella que podía alumbrar su camino al frente de la AFA era un deber y una posible ganancia a futuro. La AFA envió una carta incendiaria, reclamó por las decisiones del VAR, habló de corrupción y de favoritismo para el anfitrión: “Lo que ocurrió merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observados los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca”, rezaba la misiva. La respuesta desde la sede de Luque no se hizo esperar y el castigo, tampoco: “Retirar con efecto inmediato la confianza al Sr. Claudio Tapia para ejercer la representación interina de la Conmebol ante el Consejo de la FIFA”.

Las conquistas de la selección que dirige Lionel Scaloni modificaron el escenario. Campeón de las dos últimas Copa América y de la Finalissima, la Argentina ejercía un dominio mundial y Messi tenía la oportunidad de coronar en el Mundial de Qatar 2022. El fútbol sudamericano podía pulsearle el trofeo a Europa, que ejercía el poder desde 2006, cuando Italia, España, Alemania y Francia ensayaron un hilo de festejos mundialistas. Domínguez entendió que debía recomponer la relación con Tapia para no desacreditarse y quitó las sanciones que pesaban sobre Messi.

Juan Román Riquelme, Alejandro Domínguez y Chiqui Tapia en el partido de Leyendas en Asunción @dataref

Con Messi levantando la Copa del Mundo, el binomio Domínguez-Tapia recuperó la conexión: homenajes, encuentros en el edificio de la Conmebol, partidos de fútbol en el predio de la AFA para conmemorar el Día del Dirigente Deportivo, la condecoración para Chiqui con una Orden de Honor en el grado de Gran Collar Extraordinario -sólo la tenía Arturo Salah, exfutbolista, entrenador del seleccionado y presidente de la Federación de Fútbol de Chile- y palabras de reconocimiento fuera de protocolos: “Quiero decirles que en los The Best se olvidaron de un pequeño detalle, se olvidaron de condecorar al mejor dirigente del mundo. Claudio Tapia es el dirigente en carrera que más títulos ganó en el mundo”, consideró Domínguez.

Habla Lionel Scaloni, el entrenador de la Argentina, flanqueado por Alejandro Domínguez y Claudio Chiqui Tapia, que luce Orden de Honor en el grado de Gran Collar Extraordinario Jorge Saenz - AP

La candidatura para el Mundial 2030 fortaleció la sintonía y los discursos floridos se repitieron. “La conquista del campeonato Mundial [en referencia a la conquista de la Copa del Mundo 2022] comenzó con una decisión política de Alejandro: hacer la Copa América en pandemia para darle competitividad a las selecciones”, elogió Chiqui. La respuesta de Domínguez fue una reflexión sobre el primer contacto, diez años atrás. “En esa Copa América, la Argentina se quedó sin dirigentes. Renunciaban, no estaban. El único que estuvo en ese momento fue Chiqui Tapia. Le dije, vení por favor que hay que entregar las medallas. El único dirigente argentino que no se había ido era Chiqui Tapia”.

Alejandro Domínguez, Claudio Chiqui Tapia y Gianni Infantino, el presidente de la FIFA: la Argentina tuvo en Conmebol apoyo para ser una de las sedes para el Mundial 2030 DAVID SALAZAR - AFP

En medio de las presentaciones judiciales que lo persiguen a Tapia, el 12 de marzo Domínguez viajó a Buenos Aires para respaldar la propuesta de la AFA de jugar la Finalissima con España en el Monumental, en medio de la incertidumbre y los mensajes de la UEFA de disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. El presidente de la Conmebol, además, visitó el renovado estadio de Barracas Central.

Claudio Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez, que brindó respaldo a la AFA en la pulseada por traer la Finalissima al Monumental IG | @alejandrodominguezws

Sin acuerdo, el encuentro entre los campeones continentales de Europa y de América se canceló y en la ceremonia del sorteo de la Libertadores y de la Sudamericana, a la que Tapia viajó tras pagar una caución de 30 millones de pesos, el líder paraguayo lanzó una chicana: “¿Sabés quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron. Como campeones del mundo voy a defender como tenemos que hacerlo”.

Después de los recelos y las diferencias, Domínguez y Tapia caminan a la par. Están en el mismo equipo y se necesitan para jugar el partido del poder.