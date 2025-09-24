La confesión de Marcelo Bielsa en España: “Soy un admirador de la copia, de la imitación”

Marcelo Bielsa, entrenador argentino de Uruguay, dio una charla como invitado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y volvió a elogiar a su admirado Pep Guardiola, actual DT de Manchester City. “Poseen a Guardiola, que es desde mi punto de vista el mejor entrenador del mundo desde que yo analizo el fútbol”, dijo ante un auditorio repleto, en la apertura del curso de formación de la RFEF. Además, el Loco volvió a destacar a la imitación como recurso. “Yo soy un admirador de la copia”, confesó.

“Alguna vez, hace algunos años también aquí, se me señaló que ejercía la falsa modestia, el exceso de amabilidad o diplomacia para generar adhesiones. Pero eso siempre lo tomo como inhibitorio, porque la falsa modestia es inducir al otro a que piense lo contrario de lo que uno está diciendo”, recordó el rosarino. Y añadió: “Pero este país [por España], este sitio y la historia reciente del fútbol español invita a venir a escuchar más que a pretender ser escuchado. Y lo digo con absoluta sinceridad, porque se mire donde se mire, el fútbol español ha producido un legítimo espíritu o inclinación a la imitación y a la copia”, contó el ex DT de Athletic Bilbao y Espanyol, allí en España.

El argentino Marcelo Bielsa, durante su exposición en la Academia de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) @AcademiaRFEF

El Loco insistió: “Soy un admirador de la copia, de la imitación. Mirar lo que está bien hecho y aprender a hacerlo es la base de la cultura, más allá de que copiar tenga mala prensa. Todos nos educamos en un proceso donde se transmite lo que otro conocía, supo o descubrió, y que vale la pena saber”.

Y continuó: “Sinceramente, siento que es exagerado pretender expresarme en este ámbito. Más allá de lo actual y de la cantidad, poseen a Guardiola, que es desde mi punto de vista el mejor entrenador del mundo desde que yo analizo el fútbol”, resaltó el entrenador formado en Newell’s.

Marcelo Bielsa posa junto a Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) @AcademiaRFEF

Admiración recíproca

Bielsa admira a Guardiola y el sentimiento es recíproco. Y el entrenador español se conmueve por el Loco. Es una relación de respeto y afecto, que lleva casi dos décadas. Con motivo del rutilante ascenso de Leeds United a la Premier League de la mano de Bielsa, a mediados de 2020, el conductor catalán exhibió, una vez más, la admiración por su colega. Una declaración de principios. “Creo que es un ejemplo para el mundo del fútbol por su ética y su forma especial de jugar. Es un auténtico entrenador. No hay otro en el mundo que pueda jugar de esa manera”, lo elogió Pep.

El entrenador argentino del Leeds United, Marcelo Bielsa (izq.), Observa el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Leeds United junto al entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, afp - POOL

Guardiola felicitó a Bielsa por el ascenso de Leeds a la máxima categoría, conseguido aquel año. “Su producto final es muy personal. Pero no lo imites, porque nadie puede hacerlo. Eso lo hace muy especial. En mi opinión, va a ser increíble para el fútbol inglés tenerlo en la Premier League la próxima temporada y aprender de él y de la forma de jugar de su equipo”, decía allá hacia fines de 2020 y en plena pandemia del coronavirus.

Más acá, en octubre de 2023, y durante una conferencia en el mítico estadio Centenario antes de un partido de la selección uruguaya, el rosarino volvió a deshacerse en elogios para Guardiola. “Que un equipo suene bien con poco ensayo es una fantasía. Hay un camino que es para que un equipo funcione más o menos bien sin ensayar, es mucho más fácil la especulación. ¿Usted vio los partidos de los equipos que juegan contra...? Ahora hay una cosa muy común que es cómo juega alguien que se siente peor contra alguien que se siente mejor. Yo lo llamo el ‘daño de Guardiola’. Guardiola lo que logró no es que se imitara su fantasía inigualable para la construcción del juego, sino lo que logró es que 11 jugadores se opusieran a su equipo en un terreno que mide 30 metros de profundidad”.

Bielsa sobre los cambios que generó Guardiola dentro del fútbol.



Bielsa continuó: “¿Qué consiguió? Que le cueste ganar un poco más los partidos, pero los sigue ganando y sigue obteniendo los triunfos que tiene. Además hay una fantasía que utilizamos los mediocres, dentro de los cuales me incluyo, que es decir que no podemos hacer lo que hace Guardiola porque no tenemos los jugadores para semejante construcción llena de atractivos que es ver un equipo de Guardiola. Pero eso tampoco es cierto, porque Guardiola tiene muchos imitadores que sin jugadores han conseguido expresiones futbolísticas muy valiosas...“.

Más de Bielsa sobre Guardiola: “Y a su vez, hay muchos entrenadores con jugadores iguales o mejores que Guardiola que no han construido una expresión tan digna de ser vista como ha hecho él. ¿Qué estoy tratando de decir? Que en este proceso o desarrollo del proyecto de Uruguay no hay cabida para las excusas, porque ninguna excusa te exime del reclamo justo vinculado con la obtención del resultado. Y que tampoco hay tiempo para el desarrollo y consolidación de una idea. Eso para mí no es un obstáculo”.