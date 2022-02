La confesión de Sergio Kun Agüero que dejó asombrados a los hinchas de River

Sergio Agüero está dispuesto a contar cada detalle de su vida. Si bien en esta oportunidad no se trató de una de sus transmisiones en su canal de Twitch, el ex futbolista reveló en una entrevista por qué está circulando en redes sociales una foto suya, cuando era chico, con la camiseta de River. Y en esa charla contó que estuvo cerca de ser jugador del club de Núñez, incluso, cuando ya estaba en Independiente.

“ Esa foto es de un club de Don Torcuato, en una filial de River. En ese momento, yo jugaba ahí porque mi mejor amigo jugaba ahí, entonces los domingos estaba al pedo y me iba a jugar con él. Me ponía la camiseta de River porque el equipo era una filial, pero no era de AFA ni nada. Era un lugar en el que sacaban jugadores del barrio para llevarlos a River”, contó Agüero en una charla con TyC Sports.

Y después continuó con el tema y confesó que realmente estuvo cerca de ser parte de la entidad millonaria: “Fui a River cuando tuve unos quilombos en Independiente con porcentajes de pases. Estuve como tres o cuatro meses que mi viejo no quería que vaya y me fui a probar, pero no me quisieron dar pensión, mi viejo se enojó y dijo que si no me la daban, me iba. Si me hubiesen dado la pensión, hubiese jugado en River ”, confesó el ex delantero.

La foto de Kun Agüero con una camiseta de River que despertó miles de versiones en las redes sociales

Y agregó detalles de lo que sucedió en aquel momento en el que estaba en conflicto con Independiente: “Yo quería jugar en Independiente, pero era chico y no sabía lo que estaba pasando internamente en el club. Mi viejo me dijo de ir a River porque necesitaba que vaya al colegio y esté en la pensión. Fuimos, me probé, ya me conocían, pero no sé quién era el director que dijo que no había lugar. Mi viejo dijo que no me iba a llevar desde Quilmes hasta Núñez todos los días porque no podía”.

Su posible retorno a Independiente

En la misma charla Agüero habló acerca de un rumor que aseguraba que había posibilidades de que retorne a Avellaneda y el ex futbolista fue claro en su mensaje: “Lo del otro día fue porque había visto noticias que decían que yo volvía en junio a entrenar con Independiente. Dije que no sabía quién se postulaba a las elecciones, que no le mientan a la gente y que no hicieran campaña conmigo. Solamente fue para que no confundan a la gente y entiendan que era algo totalmente mentira. Nací y quiero a Independiente, pero hoy no tengo pensado hacer cosas para ningún club”.

Y explicó que sí llegó a un acuerdo con Manchester City para oficiar de emisario del club inglés: “Con el City estamos viendo para ir a tres o cuatro eventos anuales y algo parecido estoy buscando con la selección de la Argentina”.