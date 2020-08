Ameal dijo que Boca no va a separar a Sebastián Villa y que está disponible para jugar Crédito: Captura de TV

24 de agosto de 2020 • 14:16

A fines de abril, Daniela Cortés, la novia del delantero colombiano Sebastián Villa, denunció públicamente en las redes sociales haber sido golpeado por su pareja. Lo definió como un "maltratador físico y psicológico" y luego realizó una denuncia penal por violencia de género, en la que también presentó videos e imágenes. Instantáneamente, el jugador salió a desmentir las versiones en sus redes sociales y realizó una contradenuncia por extorsión. Hoy, mientras la situación judicial todavia no tiene resolución, Jorge Ameal, presidente de Boca, realizó una controvertida declaración que seguramente traerá un cimbronazo en el club.

"Si el técnico define que juega, juega. Hoy está trabajando con el plantel y no tiene ningún impedimento. Alrededor de Villa se creó una situación por el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó que sea culpable o no. Y pongamos que sea culpable, si lo es, hay que curarlo. No se puede sobre la pena seguir penando. Hay que ir por otro camino. Hay muchas herramientas para resolverlo. Pero no nos tenemos que adelantar, esperemos que la Justicia lo decida", declaró Ameal en diálogo con TyC Sports.

"Nosotros estamos esperando lo que determine la Justicia. Obviamente, sin fútbol, esto tuvo mucho centimetraje y audio Nosotros siempre dijimos que vamos a escuchar a la Justicia. Pero esto lo digo con total sinceridad. Creo que a la gente hay que ayudarla, no seguirla sancionando y complicándole la vida. Si el chico tuvo un problema, busquemos cómo podemos resolverlo. Lo lógico es sancionar y sacarle lo que él sabe hacer, que es jugar al fútbol. Y lo condenan a un tema que me parece que no es lo mejor. Pero esta es mi opinión. Nosotros somos una Comisión de 30 miembros y cada cual puede expedirse. Lo definirá la Justicia", agregó el presidente xeneize.

Sebastián Villa se encuentra entrenando con Boca y podrá jugar la Libertadores Crédito: Prensa/Boca

Cortés regresó a Colombia a fines de julio en uno de los vuelos de repatriación que coordina la embajada de ese país en Buenos Aires. La expareja del jugador de Boca y de la selección de Colombia lo denunció el pasado 28 de abril por violencia de género, tras acciones que remiten al lunes 27 en la casa que ambos ocupaban en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning.

En la causa interviene la UFI 3 de Esteban Echeverría, a cargo del juez Javier Maffucci Moore, y la fiscalía a cargo de Verónica Pérez. En el mismo juzgado, el futbolista presentó el 29 de abril una denuncia contra Cortés por "amenazas, extorsión y robo". En su primera declaración virtual, Villa fue notificado de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en concurso real con amenazas coactivas agravadas".

Mientras las partes todavía aguardan la resolución judicial por las apelaciones cruzadas que presentaron, el jugador finalmente continúa en el club, se entrena diariamente con el resto de sus compañeros y hasta fue habilitado para viajar al exterior para jugar la Copa Libertadores, que se retomará desde el 15 de septiembre. El juez Javier Maffucci Moore accedió al pedido formal realizado por la defensa del jugador colombiano, el abogado Martín Apolo, tras la eximición de prisión confirmada el martes pasado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora.

Por otro lado, la Cámara ya ratificó el embargo de 150.000 pesos impuesto a Villa, de 24 años, en la causa que se le sigue por violencia de género tras la denuncia de Cortés, de 25 años. Y en la misma resolución fueron rechazadas las apelaciones presentadas por el abogado querellante Fernando Burlando referidas a la eximición de prisión, el monto del embargo y el pago de una manutención a la denunciante. La Cámara entendió que la requerida cuota alimentaria es una cuestión que debe tramitarse en la Justicia Civil y "excede la competencia penal". Hasta ahora, en la causa se escucharon las declaraciones de 12 testigos de parte, nueve por el lado de Villa y tres propuestos por la querella.