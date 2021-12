La Copa del Mundo está en la Argentina: todo lo que se necesita saber para poder verla

A 353 días del inicio de Qatar 2022, la Copa del Mundo está de visita en la Argentina. Como es habitual en la previa a la gran cita del fútbol, el trofeo realiza una gira por diferentes países del globo. La estación previa había sido en Bogotá, Colombia, y esta vez transitará por Buenos Aires durante 48 horas. Este sábado se podrá ver gratuitamente en el Shopping Abasto.

En el marco de un evento organizado por Visa y Pedidos Ya en la ciudad de Buenos Aires, la copa estuvo acompañada de uno de los 43 campeones del mundo que tiene este país con la camiseta albiceleste: Jorge Luis Burruchaga. Al cabo, el último futbolista argentino que marcó un gol en una final (1986), dado que la Argentina no pudo convertir en las definiciones de 1990 y 2014. “Este trofeo te pone la piel de gallina. Es algo increíble. Es el sueño que uno tenía desde chico. Y es muy difícil poder lograrla” , dijo “Burru”, visiblemente emocionado.

Asimismo, este sábado, el trofeo será expuesto en el Shopping Abasto entre las 11 y las 15 como parte de una acción solidaria entre VISA y UNICEF. “La gloria no tiene precio. Si bien hay dinero de por medio, en ese sueño imposible que teníamos lo más difícil es esto, la Copa del Mundo. La vuelvo a ver y me sigue emocionando”, añadió Burruchaga.

Siempre en relación el trofeo más emblemático del fútbol, la FIFA convocó a concurso al que se presentaron 53 diseños de artistas de siete países y la propuesta ganadora fue la idea del italiano Silvio Gazzaniga (autor también de otros trofeos, como la Copa de UEFA), que representa a dos figuras humanas sosteniendo la Tierra como símbolo de la alegría y la grandeza del deportista en el momento del triunfo. “Realmente, es muy hermosa”, sonrió Burruchaga, que estuvo acompañado por Sergio Goycochea, recordado por sus atajadas en los penales de Italia 1990.

La producción fue encargada también a una empresa transalpina, la joyería GDE Bertoni de Milán, que sigue ocupándose de la conservación del trofeo antes de la final. La copa es de oro de 18 quilates, mide 36,8 centímetros y pesa 6,142 kilogramos, de los cuales cinco kilos son oro puro. Además, la base cuenta con dos anillos de malaquita, una piedra semipreciosa, entre los cuales se inscribe el nombre de los campeones de cada edición del Mundial. “Cada vez que veo la copa de cerca se me aparecen tres imágenes. La primera es mi padre, porque él no quería que fuese futbolista dado que en esa época este deporte no era rentable, no era lo que es hoy, no había dinero. Yo trabajé de cualquier cosa antes de ser un jugador profesional. Entonces tras el tercer gol de la final fui corriendo hacia un costado, me arrodillé y miré al cielo. Fue como decirle ‘y pensar que vos no querías… mira dónde estoy’. Y después se me acercó ‘Checho’ Batista, alto, gigante, con esa barba. Cuando lo vi, en ese estado de excitación, pensé que había bajado Jesús del cielo. Finalmente, surge Carlos Bilardo. Él, por sus cábalas, siempre me sacaba de la cancha faltando cinco minutos. ¡Y yo no quería salir en la final! Pero cuando el árbitro marcó el cierre con Carlos nos abrazamos y nos largamos a llorar de la alegría. Fue algo hermoso”, relató Burruchaga.

El mundial del próximo año contará con algunas particularidades: será la primera vez que se celebrará en Medio Oriente y el primero que se realizará al final del año calendario. El torneo tendrá lugar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre en ocho estadios de vanguardia. “Creo que hay varios candidatos. Me parece que Francia está un escalón por encima, pero luego aparecen España, Brasil, Alemania Argentina e Italia si es que logra clasificarse. A la selección de Lionel Scaloni la veo muy bien. Si el torneo se jugara hoy, sería una gran candidata por el envión que trae de la Copa América. Pero falta mucho, un año. Y espero que en ese período no suceda nada extraño con las lesiones, por ejemplo. Ahora, una cosa: lo peor que nos puede pasar es creernos campeones del mundo”, remarcó Burruchaga.

Por otro lado, Burruchaga comparó la previa del Mundial 1986 con la actual. Es sabido que aquella vez el seleccionado de Bilardo había llegado a México envuelvo en un clima espeso, polémico, a tal punto que los jugadores tuvieron una reunión muy fuerte que los terminó de arropar como grupo. “Son tiempos distintos, pero en definitiva cuando buscás este éxito, que es la copa, hay que estar unidos. Siempre todos juntos. No hay otra variante. Nosotros, se sabe, no nos llevábamos bien hasta esa famosa reunión. Charlamos y estuvimos a punto de matarnos, aunque nos pusimos de acuerdo. Eso marcó un punto de partida. Ahora, cuando hay problemas, si no los arreglás rápido, todo será más complicado. Y si querés la gloria, el ego hay que dejarlo de lado. Cuando defendés la camiseta de la Argentina pesa una tonelada. Pero cuando vos ganás algo, esa tonelada te lleva a darle felicidad a la gente, a la familia”, subrayó Burruchaga.

“No es menor que la Argentina se haya clasificado antes de que terminen las eliminatorias. Está en un nivel superlativo el equipo pero hay que tener los pies sobre la tierra. En el ‘86 clasificamos con lo justo. Un año antes no creíamos que íbamos a ser campeones, y ya en México fue otra cosa”, señaló el ex volante.

En los últimos días, Qatar inauguró otros dos estadios y falta estrenar sólo el de la final. En la fecha inicial de la Copa Árabe debutaron el Al Bayt, sede del partido inaugural de la Copa del Mundo, y el 974; queda por presentar el de Lusail, donde se definirá el próximo campeón. Las obras principales en este último recinto fueron completadas recientemente cuando el Comité Supremo anunció la culminación de todos los estadios un año antes de la Copa del Mundo.