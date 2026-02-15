Entre algunas sorpresas, la Copa FA dejó fuera a Dibu Martínez y Aston Villa y vio clasificarse a dos favoritos

La cuarta rueda de la Copa FA dejó un impacto directo en clave argentina. Emiliano Martínez debió ingresar antes del entretiempo tras la expulsión al arquero suplente y no logró evitar la derrota de Aston Villa por 3-1 contra Newcastle United. En la misma jornada, Liverpool avanzó con Alexis Mac Allister desde el inicio y Manchester City cumplió sin brillo frente a un rival de la cuarta categoría. Además, Mansfield, de la tercera, eliminó a Burnley y firmó otra sorpresa en el torneo más antiguo del mundo.

En Villa Park todo cambió en pocos segundos. Aston Villa ganaba por 1-0 gracias a un tanto de Tammy Abraham cuando, en tiempo agregado de la primera etapa, el neerlandés Marco Bizot, que atajaba en lugar de Dibu, salió lejos del área para cortar un contraataque y derribó a Jacob Murphy cerca de la mitad de la cancha, cuando se iba solo. El árbitro Chris Kavanagh interpretó que se había tratado de una situación manifiesta de gol y mostró la tarjeta roja.

La decisión obligó al entrenador Unai Emery a modificar el plan. Sacó a Leon Bailey en el ataque y dispuso el ingreso de Martínez, que había comenzado en el banco por una rotación. Con un hombre menos durante todo el segundo período, el conjunto local perdió consistencia y quedó a merced de los avances del visitante.

El empate llegó a los 18 minutos, cuando un remate de Sandro Tonali se desvió en Amadou Onana y descolocó al arquero argentino. Poco después, el mediocampista italiano volvió a marcar, con un disparo bajo desde fuera del área. Sobre el cierre, Nick Woltemade selló el 3-1 definitivo, tras un grosero error de la defensa. Aston Villa no logró rehacerse tras la expulsión del guardavalla y quedó eliminado.

Distinta fue la suerte de Liverpool, que superó por 3-0 a Brighton & Hove en Anfield Roda y ratificó su condición de favorito. Curtis Jones abrió el marcador en el área chica tras un saque lateral-centro. En el segundo tiempo Dominik Szoboszlai, uno de los mejores volantes en la actualidad, continuó su racha anotadora, al ampliar con un potente remate. Mohamed Salah convirtió un penal que él mismo generó para sellar el tanteador.

Falta de Carlos Baleba contra Alexis Mac Allister; Liverpool no tuvo problemas para eliminar a Brighton & Hove, ex club del argentino. DARREN STAPLES� - AFP�

Mac Allister fue titular y participó en la construcción del juego en un equipo que mostró fluidez y control territorial. El conjunto dirigido por Arne Slot resolvió la llave sin sobresaltos y obtuvo con autoridad su pase a los octavos de final.

Manchester City también avanzó, aunque lejos de sus mejores versiones. Derrotó por 2-0 a Salford City, de la cuarta categoría (EFL League Two), en el Etihad Stadium. El primer tanto llegó por un gol en contra de Alfie Dorrington a los 6 minutos. Recién a los 36 de la mitad final, Marc Guéhi marcó el segundo y definió el encuentro. El equipo dirigido por Josep Guardiola, que en lo previo expresó sentirse “agotado física y mentalmente”, administró la ventaja frente a un adversario que resistió con orden. Sin brillo, pero sin riesgos, City continúa en competencia.

El partido resonante de la jornada fue ganado por Mansfield Town, con un 2-1 a Burnley como local en Turf Moor. Louis Reed marcó a 10 minutos del final y concretó la remontada del conjunto de la tercera categoría sobre un rival de la Premier League, que atraviesa una temporada compleja, en la que pelea por salvarse.

West Ham United evitó otro golpe grande al imponerse por 1-0 en el tiempo extra a Burton Albion, también de la tercera categoría, gracias a un tanto de Crysencio Summerville a los 50 minutos de la segunda parte, y aguantó con diez futbolistas luego de una expulsión a Freddie Potts. A su vez, Norwich superó por 3-1 a West Bromwich y Southampton necesitó una prórroga para vencer a Leicester, que se despidió con un 1-2.

La Copa FA, fiel a su tradición, volvió a ofrecer contrastes.