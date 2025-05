La crisis de San Lorenzo: la jugada de la AFA, la fórmula presidencial que se avecina y la “temporada de renuncias” en la comisión directiva

La AFA jugó en la crisis política que vive San Lorenzo. Este lunes, Claudio “Chiqui” Tapia recibió en el predio de Ezeiza a los representantes del oficialismo en la comisión directiva del club. El presidente en uso de licencia, Marcelo Moretti, estuvo en una parte del encuentro. La orden que emanó desde la casa madre fue clara: “Ordénense”. Entre líneas, los dirigentes supieron que no había resquicio para armados raros ni por fuera de la letra chica del estatuto. Dicho de otra manera, Tapia les encomendó respetar el orden sucesorio. De licencia el presidente y renunciado el vicerpresidente primero (Néstor Navarro), le corresponde al vicepresidente segundo, Andrés Terzano, ocupar el sillón presidencial.

Tapia también habló de Moretti. “No hay que revolear a nadie”, les dio a entender a los dirigentes. “Dénle la licencia y esperen”, les dijo el presidente de la AFA, según cuenta a LA NACION un dirigente del club que pide anonimato. Así, el camino de la suspensión a través del tribunal de Ética parece no tener sustento. La movida de Tapia puede promover represalias, sobre todo en la oposición. Los enemigos de Moretti lo quieren afuera. No por tiempo indeterminado, sino para siempre. “Renuncia o expulsión”, dicen sin medias tintas.

Dos que ya no están: Marcelo Moretti (presidente, licenciado) y Néstor Navarro (vicepresidente, renunció)

En la mañana de este martes, algunos de los invitados por Tapia al cónclave del lunes alistaban los papeles para encauzar el rumbo. Se redactaba, con el ojo de la AFA, el llamado a reunión de comisión directiva para el mediodía del jueves: a las 13.45 en el palco del Nuevo Gasómetro. El encuentro será largo por todo lo que deberán tratar. Entre los temas claves, el pedido de licencia de Moretti, la renuncia de Néstor Navarro a su cargo de vicepresidente primero -se irá también de la comisión directiva-, además de las salidas de otros integrantes. Y la conformación del nuevo binomio que comandará el club.

En este sentido, la fórmula de consenso estaría integrada por Andrés Terzano -vicepresidente segundo- y Julio Lopardo, vocal y ex hombre fuerte del departamento de fútbol, lugar del que fue eyectado por Moretti cuando estaba en funciones. Ocurrió después de declaraciones radiales del ahora potencial vicepresidente del Ciclón en contra de Tapia. “Es una vergüenza lo que ha hecho la AFA con San Lorenzo. No puede estar en una vocalía. Eso es decirle al club que no existe. Hay que respetar la historia. Me parece que Tapia no conoce la historia del club”. Corría septiembre del año pasado y el presidente de la AFA había dejado al Ciclón afuera del cuadro jerárquico del comité ejecutivo. Era -es- el único de los cinco grandes sin una vicepresidencia.

Según pudo reconstruir LA NACION de varias fuentes independientes, Lopardo le pidió disculpas al presidente de la AFA por aquellas palabras y, luego, llegó la venia de la casa del fútbol a una eventual fórmula de consenso con Terzano. “No se quieren apartar ni una línea de lo que dice el estatuto”, razona una fuente del club sobre el momento actual. Entienden que cualquier otro nombre apuntado para gestionar la institución no tendría legitimidad. Y le abriría la puerta a otro jugador, que por ahora observa desde afuera: la Inspección General de Justicia (IGJ). Si algún socio entiende que se viola el estatuto podría hacer un reclamo ante el ente regulador. Y San Lorenzo se expondría a una eventual intervención. Nadie quiere ese camino. Tapia, el que menos.

La oposición a Boedo en Acción (la agrupación que llevó a Moretti a la presidencia) podría pedir la destitución del presidente caído en desgracia tras la cámara oculta de Canal 9 hace unos días, donde aparece guardando un fajo de dólares a cambio de que un futbolista juvenil fuera fichado por el club. Claro que no tiene los votos: el poroteo habla de 10 a 7 a favor del oficialismo, que ya no tiene al renunciado Navarro ni tampoco a Daniela Méndez Righi, vocal y secretaria de actas. “El proyecto se desvirtuó y resulta imposible contribuir a solucionar este presente”, explicó Méndez Righi, según publicó el periodista Gonzalo Orellano en su cuenta de X (antes Twitter). Su pedido de dimisión ya fue presentado y será formal en la próxima reunión de comisión directiva. También está en la secretaría del club la renuncia de Pablo Levalle, actual subintendente que está de viaje en China. El oficialismo perdería así dos votos en su cruzada para defender a Moretti.

“Empezó la temporada de renuncias”, esbozan desde la orilla opuesta al oficialismo. Entienden que habrá más salidas en las próximas horas y que la acefalía es uno de los caminos posibles para la continuidad del club. En ese caso, y según manda el estatuto, debería hacerse cargo el presidente de la Asamblea de Representantes, Daniel Roberto Matos, y llamar a elecciones en noventa días. “Es la única chance”, dicen lejos de Moretti.

“Si van por ese binomio [Terzano-Lopardo] es tirar un fósforo encendido en un tanque de nafta. No tienen futuro. Nos convirtieron en la Argentina del 2001: ya tuvimos como seis presidentes. Nos falta un Rodríguez Saá para cantar bingo”, dice a LA NACION César Francis, dirigente opositor que cuenta con una vocalía en la comisión directiva. “Sea cual fuera la composición del gobierno que intenten hacer, desembocará inexorablemente en lo que venimos pidiendo desde el día 1: acefalía, asamblea, comisión transitoria, llamado a elecciones y acordar el manejo del club en paralelo”, completa Francis. Y adelanta: “Nosotros vamos a votar la destitución de Moretti para que luego se lo expulse del club”.

Claro que esa eventual destitución de Moretti se chocaría de frente con la idea de la AFA de que sea -apenas- licenciado por 90 días. A esta hora, el conteo de votos sigue dándole al oficialismo la chance de proteger a su presidente. Pero puede cambiar hora a hora con la salida de nuevos dirigentes. En cualquier caso, parte de la oposición está decidida a votarlo igual y dejar asentados en el libro de actas los nombres de los defensores de Moretti.

Mientras tanto, el presidente -con una licencia sólo aprobada por su propio bloque- sigue diciéndoles a los suyos que cuando concluya su licencia en la Justicia volverá a comandar el club. Que cuenta con el apoyo de la AFA -es cierto, aunque en parte- y que su inocencia quedará probada. En el medio, un partido de fútbol que se torna crucial: Tigre aparece en el horizonte, por los octavos de final del torneo Apertura. Y el deseo de todos los hinchas del Ciclón: que si en los escritorios todo se complica, las buenas noticias, al menos, provengan del verde césped.