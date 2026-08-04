La crisis en la FIFA, en vivo: la rebelión europea y el futuro de Gianni Infantino, minuto a minuto
Cómo queda el tablero del fútbol luego del fallido plan para privatizar la Copa del Mundo
Críticas a Infantino desde Jordania: "Un chantaje"
El príncipe jordano Ali Bin Al Hussein, quien perdió las elecciones contra Infantino en 2016, también criticó al presidente de la FIFA desde su cuenta de X: “Somos un país pequeño con un presupuesto mínimo para nuestra federación y tuvimos que superar enormes obstáculos. Primero, la entrada de nuestros aficionados a Estados Unidos: no a todos se les concedieron visados, a pesar de tener entradas, que, como sabemos, se vendieron a precios exorbitantes. Segundo, el gobierno estadounidense, a través de la FIFA, nos está cobrando impuestos por nuestra participación. Dinero que debería destinarse a los jugadores y al personal. Esto no ocurrió con quienes jugaron y se alojaron en Canadá y México. Pero como estábamos en Estados Unidos, ahora afrontamos estos enormes costes fiscales por nuestra participación. Tercero, llevamos desde diciembre esperando el dinero de los premios para nuestros jugadores por la Copa Árabe en Qatar, un evento de la FIFA. El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no se ha entregado, mientras que la FIFA presume de los miles de millones que tiene en reserva”, protestó.
Y agregó: “Está claro que el problema reside en la dirección. Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en estos y otros asuntos, hasta que durante el Mundial me comunicaron verbalmente que si apoyaba a Infantino, contribuiría enormemente a ayudar a nuestra federación. Nos enorgullecemos de que Jordania defienda valores éticos. No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación constituye un chantaje y nos negamos a ceder”. Hace unos años, y para demostrar que no comulgaba ni un poco con Hussein, Infantino mudó la sede regional de la FIFA en el continente asiático y la trasladó a Emiratos Árabes Unidos. Estaba en... Ammán, la capital jordana.
Lo que viene...
La oposición a Infantino crece desde adentro de la FIFA. Más allá de los países africanos que lo defienden, al menos cuatro naciones europeas decidieron quitarle el apoyo que le habían dado de cara a las elecciones del año próximo: Gales, Inglaterra, Serbia y Suecia ya no votarán por él.
A quienes piensan en otra conducción de la FIFA se les abren dos caminos: por un lado, conseguir los votos (precisan 43) para que el Consejo de la entidad llame a un Congreso Extraordinario. Por otro, nominar a un candidato en condiciones de ganar las elecciones. Tienen tiempo de hacerlo hasta el próximo 18 de noviembre. En este sentido, dos nombres salieron a la palestra: el canadiense Víctor Montagliani, actual presidente de la Concacaf (la Confederación de América Central, del Norte y del Caribe) y la noruega Lise Klaveness.
Esta última recibió un apoyo impensado: el del suizo Joseph Blatter, antecesor de Infantino en la presidencia de la FIFA. “Lise Klaveness merece el máximo respeto. Fue la única que siempre mantuvo una postura firme y no se dejó llevar por la corriente principal. Y en la FIFA, es el momento idóneo para que una mujer tome la iniciativa”, la promocionó Blatter en un posteo en la red social X (antes conocida como Twitter).
África apoya a Infantino
Varios importantes dirigentes del fútbol africano como el marroquí Fouzi Lekjaa y otros integrantes del Consejo de la FIFA como el egipcio Hany Abo Rida, Hamidou Djibrilla (Níger) y Ahmed Yhaya (Mauritania) apoyaron al presidente de la FIFA. Lo mismo hizo Veron Mosengo-Omba, presidente de la federación congoleña y excompañero de estudios del propio Infantino en Suiza.
El apoyo se sustenta en la necesidad de dinero que tienen, en general, las federaciones africanas. “Nuestro problema es cómo conseguir dinero. En este momento, no tenemos patrocinadores. Entonces, ¿cómo competimos? Las naciones más ricas pueden formar a los jugadores, cuentan con infraestructuras y equipamiento, y no es casualidad que luego obtengan resultados. La mayoría de los países europeos no tienen estos problemas”, se pregunta Saïd Ali Athouman, presidente de la Federación de Fútbol de las Comoras, citado en un cable de la agencia Reuters. “Nuestro Gobierno no puede garantizar que haya suministros médicos en los hospitales y, al mismo tiempo, ocuparse del fútbol. Malaui necesita dinero. Malaui necesita estadios”, dijo por su parte Fleetwood Haiya, presidente de la Asociación de Fútbol de Malaui.
La Confederación Africana de Fútbol (CAF) tiene casi la misma cantidad de miembros que la UEFA: cuenta con 54 banderas, una menos que los europeos. El apoyo de ese continente podría funcionar como contrapeso a favor de Infantino.
El Congreso Extraordinario" y los votos que se necesitan
El estatuto de la FIFA establece que el Consejo de la entidad puede llamar a un Congreso Extraordinario si es que la quinta parte de las asociaciones miembro lo reclaman por escrito. El pedido, además, debe contener la agenda para ese día. Según las reglas de la FIFA, el Consejo tiene tres meses de plazo para convocar al Congreso Extraordinario.
Europa, sin depender de otro continente, tiene los votos suficientes para hacerlo. Sucede que hay 55 asociaciones miembro de la FIFA que pertenecen a la FIFA, y todas -sin distinción- apoyaron el boicot resuelto la semana pasada en un congreso virtual de urgencia. Gales, por caso, fue más allá y se convirtió en la primera asociación en retirarle a Infantino el apoyo que le había dado para una eventual reelección.
Como el total de afiliados a la FIFA es de 211 países, los 55 europeos equivalen al 26% del total, una porción superior a la quinta parte que necesitan para conseguir la convocatoria al Congreso Extraordinario, donde podría definirse la eyección de Infantino.
Claro que, como apuntan los principales medios europeos, tal convocatoria no se dará hasta que los opositores a la conducción actual no cuenten con los votos necesarios para aprobar la salida de Infantino. El poroteo más optimista les da 140 sufragios, una cifra que, en principio, les permitiría quitar del cargo al ítalo-suizo-qatarí que gobierna desde 2016: precisan mayoría simple en ese Congreso Extraordinario para lograrlo.
La carta del secretario general de la FIFA
Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA y mano derecha de Infantino, escribió una carta al personal de la entidad en la que se refirió al fallido proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise) de su jefe. “Quisiera reconocer y destacar el fantástico trabajo realizado por todos ustedes, quienes trabajaron incansablemente, tanto presencialmente como a distancia, para garantizar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos fuera un rotundo éxito, un evento disfrutado por miles de millones de personas en todo el mundo con una pasión compartida por el fútbol. Una serie de acontecimientos tristes y reprobables —que afortunadamente concluyeron con el abandono definitivo del proyecto FFE—, por mucho que nos consternen, no deben eclipsar esta realidad", empieza el ejecutivo.
Y agrega: “Todos nos hemos visto inmersos en una situación convulsa, difícil de comprender y aceptar, pero, como Secretario General, les insto a que se mantengan enfocados en lo que siempre nos ha unido: servir al fútbol y a nuestras 211 Asociaciones Miembro, de la mano de todas las partes interesadas y en pleno cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos de la FIFA. Les aseguro que, como miembros de la administración, contarán con nuestra defensa y protección frente al contexto político actual. No tienen de qué preocuparse”, asegura Grafstrom.
Y completa: “Las personas, los momentos de inestabilidad y los episodios desafortunados van y vienen. La institución, su misión y su responsabilidad con el fútbol mundial perduran, y por eso debemos mantener siempre nuestra profesionalidad, perspectiva y serenidad”.
Arsene Wenger se desmarca: "No participé en el plan"
El francés, exentrenador de Arsenal y actual director de desarrollo de la FIFA, se manifestó por primera vez acerca del fallido plan de Infantino, su jefe, de privatizar la Copa del Mundo. “No participé en este plan estratégico y me enteré del proyecto a través de informes de los medios de comunicación”, afirmó. Y añadió: “La decisión de retirar el proyecto fue absolutamente necesaria e indiscutible, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad”.
Además, Wenger recordó que desde su cargo, “supervisa el análisis de datos del juego, el centro de entrenamiento en línea de la FIFA, el desarrollo de la educación juvenil a través de 60 academias en 60 países donde más se necesita, y las competiciones juveniles en todo el mundo”. Y contó que, además, es asesor técnico de la IFAB, el ente que supervisa el cumplimiento de las reglas del juego.
La crisis de la FIFA, minuto a minuto
El fallido plan de Gianni Infantino de privatizar la Copa del Mundo desencadenó una ola de críticas en el mundo del fútbol. La UEFA, que gobierna el fútbol europeo, decidió un boicot a todos los torneos organizados por el ente rector mundial. Y en las últimas horas avisó que sus dirigentes no trabajarán para los diferentes comités en los que fueron designados en la FIFA. A esta medida se sumaron Asia y Concacaf, que es la Confederación de América del Norte, Central y el Caribe.
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