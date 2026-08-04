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La crisis en la FIFA, en vivo: la rebelión europea y el futuro de Gianni Infantino, minuto a minuto

Cómo queda el tablero del fútbol luego del fallido plan para privatizar la Copa del Mundo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFAFREDERIC J. BROWN - AFP

Críticas a Infantino desde Jordania: "Un chantaje"

El príncipe jordano Ali Bin Al Hussein, quien perdió las elecciones contra Infantino en 2016, también criticó al presidente de la FIFA desde su cuenta de X: “Somos un país pequeño con un presupuesto mínimo para nuestra federación y tuvimos que superar enormes obstáculos. Primero, la entrada de nuestros aficionados a Estados Unidos: no a todos se les concedieron visados, a pesar de tener entradas, que, como sabemos, se vendieron a precios exorbitantes. Segundo, el gobierno estadounidense, a través de la FIFA, nos está cobrando impuestos por nuestra participación. Dinero que debería destinarse a los jugadores y al personal. Esto no ocurrió con quienes jugaron y se alojaron en Canadá y México. Pero como estábamos en Estados Unidos, ahora afrontamos estos enormes costes fiscales por nuestra participación. Tercero, llevamos desde diciembre esperando el dinero de los premios para nuestros jugadores por la Copa Árabe en Qatar, un evento de la FIFA. El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no se ha entregado, mientras que la FIFA presume de los miles de millones que tiene en reserva”, protestó.

El príncipe jordano Ali Bin al Hussein, durante una de sus giras como candidato a presidente de la FIFA en 2020
El príncipe jordano Ali Bin al Hussein, durante una de sus giras como candidato a presidente de la FIFA en 2020Reuters

Y agregó: “Está claro que el problema reside en la dirección. Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en estos y otros asuntos, hasta que durante el Mundial me comunicaron verbalmente que si apoyaba a Infantino, contribuiría enormemente a ayudar a nuestra federación. Nos enorgullecemos de que Jordania defienda valores éticos. No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación constituye un chantaje y nos negamos a ceder”. Hace unos años, y para demostrar que no comulgaba ni un poco con Hussein, Infantino mudó la sede regional de la FIFA en el continente asiático y la trasladó a Emiratos Árabes Unidos. Estaba en... Ammán, la capital jordana.

Lo que viene...

La oposición a Infantino crece desde adentro de la FIFA. Más allá de los países africanos que lo defienden, al menos cuatro naciones europeas decidieron quitarle el apoyo que le habían dado de cara a las elecciones del año próximo: Gales, Inglaterra, Serbia y Suecia ya no votarán por él.

A quienes piensan en otra conducción de la FIFA se les abren dos caminos: por un lado, conseguir los votos (precisan 43) para que el Consejo de la entidad llame a un Congreso Extraordinario. Por otro, nominar a un candidato en condiciones de ganar las elecciones. Tienen tiempo de hacerlo hasta el próximo 18 de noviembre. En este sentido, dos nombres salieron a la palestra: el canadiense Víctor Montagliani, actual presidente de la Concacaf (la Confederación de América Central, del Norte y del Caribe) y la noruega Lise Klaveness.

El canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf y potencial candidato a enfrentar a Gianni Infantino en las próximas elecciones de la FIFA
El canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf y potencial candidato a enfrentar a Gianni Infantino en las próximas elecciones de la FIFAOmar Vega - Getty Images North America

África apoya a Infantino

Varios importantes dirigentes del fútbol africano como el marroquí Fouzi Lekjaa y otros integrantes del Consejo de la FIFA como el egipcio Hany Abo Rida, Hamidou Djibrilla (Níger) y Ahmed Yhaya (Mauritania) apoyaron al presidente de la FIFA. Lo mismo hizo Veron Mosengo-Omba, presidente de la federación congoleña y excompañero de estudios del propio Infantino en Suiza.

El apoyo se sustenta en la necesidad de dinero que tienen, en general, las federaciones africanas. “Nuestro problema es cómo conseguir dinero. En este momento, no tenemos patrocinadores. Entonces, ¿cómo competimos? ‌Las naciones más ricas pueden formar a los jugadores, cuentan con infraestructuras y equipamiento, y no es casualidad que luego obtengan resultados. ⁠La mayoría de los países europeos no tienen estos problemas”, se pregunta Saïd Ali Athouman, presidente de la Federación ⁠de Fútbol de las Comoras, citado en un cable de la agencia Reuters. “Nuestro Gobierno no puede garantizar que haya suministros médicos en los hospitales y, al mismo tiempo, ocuparse del fútbol. Malaui necesita dinero. Malaui necesita estadios”, dijo por su parte Fleetwood Haiya, presidente de la Asociación de Fútbol de Malaui.

Patrice Motsepe, titular de la Confederación Africana de Fútbol , junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Patrice Motsepe, titular de la Confederación Africana de Fútbol , junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFAThemba Hadebe - AP

El Congreso Extraordinario" y los votos que se necesitan

El estatuto de la FIFA establece que el Consejo de la entidad puede llamar a un Congreso Extraordinario si es que la quinta parte de las asociaciones miembro lo reclaman por escrito. El pedido, además, debe contener la agenda para ese día. Según las reglas de la FIFA, el Consejo tiene tres meses de plazo para convocar al Congreso Extraordinario.

Europa, sin depender de otro continente, tiene los votos suficientes para hacerlo. Sucede que hay 55 asociaciones miembro de la FIFA que pertenecen a la FIFA, y todas -sin distinción- apoyaron el boicot resuelto la semana pasada en un congreso virtual de urgencia. Gales, por caso, fue más allá y se convirtió en la primera asociación en retirarle a Infantino el apoyo que le había dado para una eventual reelección.

Otros tiempos: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y el esloveno Aleksander Ceferin, máximo dirigente de la UEFA
Otros tiempos: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y el esloveno Aleksander Ceferin, máximo dirigente de la UEFAChristophe Ena - AP

La carta del secretario general de la FIFA

Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA y mano derecha de Infantino, escribió una carta al personal de la entidad en la que se refirió al fallido proyecto FFE (FIFA Forward Enterprise) de su jefe. “Quisiera reconocer y destacar el fantástico trabajo realizado por todos ustedes, quienes trabajaron incansablemente, tanto presencialmente como a distancia, para garantizar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos fuera un rotundo éxito, un evento disfrutado por miles de millones de personas en todo el mundo con una pasión compartida por el fútbol. Una serie de acontecimientos tristes y reprobables —que afortunadamente concluyeron con el abandono definitivo del proyecto FFE—, por mucho que nos consternen, no deben eclipsar esta realidad", empieza el ejecutivo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario general Mattias Grafstrom
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario general Mattias GrafstromFernando Calistro - AP

Y agrega: “Todos nos hemos visto inmersos en una situación convulsa, difícil de comprender y aceptar, pero, como Secretario General, les insto a que se mantengan enfocados en lo que siempre nos ha unido: servir al fútbol y a nuestras 211 Asociaciones Miembro, de la mano de todas las partes interesadas y en pleno cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos de la FIFA. Les aseguro que, como miembros de la administración, contarán con nuestra defensa y protección frente al contexto político actual. No tienen de qué preocuparse”, asegura Grafstrom.

Arsene Wenger se desmarca: "No participé en el plan"

El francés, exentrenador de Arsenal y actual director de desarrollo de la FIFA, se manifestó por primera vez acerca del fallido plan de Infantino, su jefe, de privatizar la Copa del Mundo. “No participé en este plan estratégico y me enteré del proyecto a través de informes de los medios de comunicación”, afirmó. Y añadió: “La decisión de retirar el proyecto fue absolutamente necesaria e indiscutible, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad”.

ARCHIVO - El presidente de la FIFA Gianni Infantino (derecha) y Arsene Wenger presencian el partido Suecia-Inglaterra por los cuartos de final de la Eurocopa femenina 2025, en Zúrich, el 17 de julio de 2025. (AP Foto/Martin Meissner)
ARCHIVO - El presidente de la FIFA Gianni Infantino (derecha) y Arsene Wenger presencian el partido Suecia-Inglaterra por los cuartos de final de la Eurocopa femenina 2025, en Zúrich, el 17 de julio de 2025. (AP Foto/Martin Meissner)Martin Meissner - AP

Además, Wenger recordó que desde su cargo, “supervisa el análisis de datos del juego, el centro de entrenamiento en línea de la FIFA, el desarrollo de la educación juvenil a través de 60 academias en 60 países donde más se necesita, y las competiciones juveniles en todo el mundo”. Y contó que, además, es asesor técnico de la IFAB, el ente que supervisa el cumplimiento de las reglas del juego.

La crisis de la FIFA, minuto a minuto

El fallido plan de Gianni Infantino de privatizar la Copa del Mundo desencadenó una ola de críticas en el mundo del fútbol. La UEFA, que gobierna el fútbol europeo, decidió un boicot a todos los torneos organizados por el ente rector mundial. Y en las últimas horas avisó que sus dirigentes no trabajarán para los diferentes comités en los que fueron designados en la FIFA. A esta medida se sumaron Asia y Concacaf, que es la Confederación de América del Norte, Central y el Caribe.

Por Alejandro Casar González
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