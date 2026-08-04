La crisis en la FIFA, en vivo: la rebelión europea y el futuro de Gianni Infantino, minuto a minuto

El príncipe jordano Ali Bin Al Hussein, quien perdió las elecciones contra Infantino en 2016, también criticó al presidente de la FIFA desde su cuenta de X: “Somos un país pequeño con un presupuesto mínimo para nuestra federación y tuvimos que superar enormes obstáculos. Primero, la entrada de nuestros aficionados a Estados Unidos: no a todos se les concedieron visados, a pesar de tener entradas, que, como sabemos, se vendieron a precios exorbitantes. Segundo, el gobierno estadounidense, a través de la FIFA, nos está cobrando impuestos por nuestra participación. Dinero que debería destinarse a los jugadores y al personal. Esto no ocurrió con quienes jugaron y se alojaron en Canadá y México. Pero como estábamos en Estados Unidos, ahora afrontamos estos enormes costes fiscales por nuestra participación. Tercero, llevamos desde diciembre esperando el dinero de los premios para nuestros jugadores por la Copa Árabe en Qatar, un evento de la FIFA. El dinero que nuestro equipo debería recibir por haber llegado a la final aún no se ha entregado, mientras que la FIFA presume de los miles de millones que tiene en reserva”, protestó.

El príncipe jordano Ali Bin al Hussein, durante una de sus giras como candidato a presidente de la FIFA en 2020 Reuters

Y agregó: “Está claro que el problema reside en la dirección. Durante meses, la FIFA se ha negado a ayudarnos en estos y otros asuntos, hasta que durante el Mundial me comunicaron verbalmente que si apoyaba a Infantino, contribuiría enormemente a ayudar a nuestra federación. Nos enorgullecemos de que Jordania defienda valores éticos. No lo apoyamos antes y, desde luego, no lo haremos ahora. Pero toda esta situación constituye un chantaje y nos negamos a ceder”. Hace unos años, y para demostrar que no comulgaba ni un poco con Hussein, Infantino mudó la sede regional de la FIFA en el continente asiático y la trasladó a Emiratos Árabes Unidos. Estaba en... Ammán, la capital jordana.