¿Cuántas veces se habló de la Bombonera como el plus de Boca que intimida a los rivales? Su ensordecedor ambiente, especialmente en las noches de Copa Libertadores, hizo que sea reconocido como uno de los escenarios míticos de fútbol. De hecho, muchos hinchas depositan su esperanza en la magia que pueda realizar cuando llegue el momento de volver a toparse con River para darle fin a una serie que arrancó bastante adversa, con el 0-2 y un juego alejado del pretendido.

Porque, en base a los buenos resultados conseguidos hasta la visita del martes pasado al Monumental y la demostración de actitud en muchos partidos que tuvo en 2019, esperaba mucho más de lo que terminó mostrando el equipo de Gustavo Alfaro en la primera semifinal. Si bien faltan 17 días para el superclásico definitivo, se percibe que en los fanáticos hay una mezcla de resignación, desilusión y bronca. Seguramente, también haya una porción pequeña de fe que irá creciendo a medida que se acerque la hora de la verdad, pero el mal humor es un síntoma que se mantendrá y que solo tiene un remedio: dar vuelta la serie ante River.

En la Ribera son conscientes de aquello. Y hasta tienen algo de temor con respecto al clima que pueda presentar la Bombonera: se sabe que, en muchos compromisos de este estilo, eso que parece ser un aliado se convierte en un lobo que te respira en la nuca. Ni que hablar en un contexto ante el rival de toda la vida, en el que la impaciencia general puede influir en las piernas de los jugadores. Por eso, Nicolás Burdisso, aquel que -como director deportivo- puso sobre la mesa la medida de que nadie del plantel hablara públicamente por estos días, dio ayer un mensaje que dejó en evidencia esa intranquilidad.

"Jugadores, técnico y dirigentes estamos con las ideas claras. Pero, además, necesitamos más que nunca de nuestro público y del templo", expresó, pidiendo un marco favorable, de apoyo. Aunque, por si no había quedado claro, al instante lo repitió: "Insisto en que tenemos que pedirle a la gente que nos siga, que esté con nosotros apoyándonos. Es un partido importante. Hay que confiar en lo que el DT va a tratar de pensar y ver que fue lo que nos trajo hasta acá. Fue un partido en lo que no se hizo lo que se practicó acá. No se puede tirar a la basura tantos meses de trabajo".

El nerviosismo que se palpa desde la caída en Núñez, que puso a Boca al borde del abismo como sucede hace cinco años en los cruces con River, es enorme. Tanto es así que el Gobierno evalúa la idea para que la definición se posponga para el 30 de octubre, días después de las elecciones nacionales: sienten que una hipotética eliminación puede derivar en un clima de tensión capaz de alterar el operativo de seguridad.

La otra parte de las declaraciones del exzaguero tuvo que ver con lo que se habla en el vestuario y en los pasillos del club: tienen plena confianza en que lograrán un episodio épico. Así, también intentó calmar un poco las aguas turbulentas: "No tuve que hablar ni con Alfaro ni con el plantel. Vi un grupo maduro, adulto. Obviamente, sintió el resultado, pero también sabe que hay una revancha". Y pidió creer: "No hay nadie más preparado que nuestro entrenador para la elección de la estrategia y de los jugadores para ese día. Hay que confiar. Si llegamos a la semifinal es porque estamos construyendo algo importante desde enero. Creo que los procesos siempre necesitan de un punto de inflexión grande y hoy tenemos la oportunidad de darlo vuelta".

Boca siente que puede revertir la historia, pero precisa de calma interna en el plantel y del apoyo externo de sus hinchas.