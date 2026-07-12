La desgarradora carta de la pareja de Jayden Adams: “Descansa tranquilo, mi ángel”

El universo del fútbol todavía está conmocionado por la noticia de la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, que participó de la Copa del Mundo. El impacto resultó de dimensión internacional, con las condolencias de los clubes locales y las selecciones, pero la carta de la pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, dejó un mensaje conmovedor y le dio más contexto al dolor por semejante pérdida.

La carta de Aqueelah difundida en las redes sociales se convirtió en el testimonio más íntimo del doloroso momento que atraviesa la familia de Adams: “No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No sólo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre”.

Aqueelah, con quien el futbolista compartía una hija llamada Allaïa-Jayda, contó el difícil momento que atraviesa tanto ella como la pequeña y en un segundo mensaje publicado tras la carta principal, agradeció el apoyo de los que la rodean: “Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y Allaïa durante este momento difícil. Agradezco cada mensaje, incluso si aún no he respondido. Les contestaré a todos tan pronto como pueda. Gracias por su comprensión y amabilidad”.

Las autoridades de Ciudad del Cabo abrieron una investigación judicial después de que el cuerpo de Adams fuera hallado en una propiedad de Military Road, Schotschekloof. El portavoz policial, capitán FC van Wyk, exlicó que “se están investigando las circunstancias que rodean el incidente”, y que el hallazgo ocurrió a las 11.06. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de la muerte.

El ministro de Deportes, Gayton McKenzie, pidió respeto y cautela tanto a los medios como al público: “Deseo hacer un llamamiento a los medios de comunicación y al público para que actúen con moderación y compasión y se abstengan de especular, mientras se les da a su familia y al Mamelodi Sundowns el espacio y la privacidad que necesitan en este momento tan difícil”.

La noticia del fallecimiento de Adams despertó de inmediata reacción de los medios sudafricanos, como lo que sucedió con la South African Football Players Union (SAFPU), el principal sindicato de jugadores del país, que destacó: “La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Le ha robado a nuestra nación a un futbolista extraordinario, pero nunca podrá borrar el legado que deja Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca te olvidaremos”.

El club Mamelodi Sundowns, donde jugaba Adams, emitió un comunicado: “Mamelodi Sundowns está devastado por el trágico fallecimiento de Jayden Adams. Es con profundo pesar que Mamelodi Sundowns puede confirmar el fallecimiento del talentoso mediocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams. El Presidente y la Familia Motsepe, la Junta Directiva, el equipo técnico, los jugadores, la gerencia, el personal, los aficionados del Mamelodi Sundowns FC y toda la nación amarilla expresan sus más sentidas condolencias a la familia y amigos mientras lloramos la pérdida de Jayden. Oramos para que el todopoderoso Dios consuele y fortalezca a la familia Adams, a sus amigos y a todos los que lo conocieron. Sundowns solicita respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras lloran esta profunda pérdida”.

La conmoción por la partida del joven futbolista trascendió fronteras y la FIFA determinó que en los dos partidos de las semifinales se realice un minuto de silencio en memoria de Adamas.