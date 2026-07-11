Se conoció un video de Jayden Adams, quien murió a los 25 años, apartado en el festejo de Sudáfrica en el Mundial

El fútbol internacional se encuentra conmocionado por la muerte de Jayden Adams, el mediocampista sudafricano de 25 años que integró el seleccionado nacional en el Mundial 2026. A pocos días de haber regresado de la cita máxima, donde su equipo alcanzó una instancia histórica al clasificar a dieciseisavos de final, su fallecimiento fue confirmado por las autoridades sudafricanas. En las últimas horas, un video que retrata la alegría del plantel tras la victoria ante Corea del Sur en Monterrey comenzó a circular con fuerza y generó diversas interpretaciones sobre el estado anímico que atravesaba el jugador en sus horas finales.

En la secuencia, se observa a los integrantes de los Bafana Bafana celebrar con gran intensidad el pase a la siguiente fase del torneo. Sin embargo, un plano específico captó a Adams sentado en solitario, con la mirada perdida y ajeno a la algarabía de sus compañeros. Este comportamiento, que pasó inadvertido durante la euforia del momento, cobró un peso significativo a raíz del desenlace fatal. Si bien las causas de su deceso aún no fueron esclarecidas oficialmente, diversos usuarios en redes sociales comenzaron a vincular la actitud del futbolista con un posible cuadro de salud mental agravado por situaciones personales recientes.

Jayden Adams was going through something serious in his life, this was South African players celebrating after their win against South Koreawhile he was sitting quiet 😭😭😭😭💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/wxouqLLLeG — Reymi (@MarmoushEra) July 11, 2026

El entorno del deportista, que también se desempeñaba en el Mamelodi Sundowns, atraviesa un profundo hermetismo. Brendine Adams, representante del jugador, solicitó públicamente privacidad para la familia: “En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”. Según consignó el agente, la última charla con el jugador ocurrió el jueves previo al hallazgo, oportunidad en la que Jayden Adams se mostraba ilusionado con los desafíos deportivos venideros.

La trayectoria reciente del mediocampista estuvo marcada por duros golpes emocionales: el pasado 17 de junio, mientras la selección se encontraba concentrada en los Estados Unidos, falleció su abuela, Marianna Adams. A pesar de la pérdida, el joven futbolista decidió permanecer en el plantel y participar en el encuentro contra República Checa. Además, el recuerdo de su mejor amigo, el también jugador Oshwin Andries, fallecido en 2023, permanecía presente en su día a día. Esta serie de duelos, sumada a la presión de una carrera profesional en ascenso, puso el foco sobre el bienestar emocional de los deportistas de élite.

Jayden Adams jugó el Mundial 2026 con la selección de Sudáfrica Instagram

Por su parte, el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, expresó su pesar a través de un comunicado oficial donde lamentó la pérdida de uno de los talentos más prometedores de la nación. Asimismo, la South African Football Players Union emitió un mensaje de despedida donde destacaron la humildad y el legado de quien fuera una pieza clave en el esquema del entrenador Hugo Broos.

El comunicado de prensa del Ministerio de Deporte, Artes y Cultura de Sudáfrica sobre el fallecimiento de Jayden Adams

Mientras la policía de la Provincia del Cabo Occidental continúa con la investigación tras el hallazgo del cuerpo en su vivienda de Ciudad del Cabo, el mundo del deporte busca comprender las circunstancias de una partida tan inesperada. La imagen de Adams en el vestuario, inmóvil ante la euforia colectiva, queda hoy como un recordatorio silencioso sobre la fragilidad humana detrás del éxito profesional y la exposición pública de los futbolistas en competencias de alta exigencia mundial.