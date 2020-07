Silva fue demandado por 8 millones de dólares en respuesta al reclamo del futbolista por "casi ocho meses" de sueldos impagos. Fuente: FotoBAIRES

El defensor uruguayo Gastón Silva acusó este lunes a la dirigencia de Independiente de "extorsión", tras la demanda que le realizó el club por ocho millones de dólares en respuesta al reclamo del futbolista por "casi ocho meses" de sueldos impagos. El defensor uruguayo de 26 años publicó una carta en su cuenta oficial de Twitter para brindar su postura luego de varios meses de conflicto.

"Independiente me demanda por ocho millones de dólares: de la negación de la realidad a la extorsión", se titula el descargo público del jugador, que en mayo pasado se declaró jugador libre por "falta de pago", a través de una carta documento enviada al club. En primer lugar, el defensor acusa a la dirigencia de no cumplir el contrato firmado y que durante "más de medio año de trabajo" no cobró en tiempo y forma su remuneración.

"Mi caso es muy sólido, no hay que ser abogado para darse cuenta que si un club fue intimado al pago de una suma equivalente a casi ocho meses de sueldo y no te pagó, poco derecho tiene a reclamar. Sentido común", escribió Silva en su duro comunicado. "Si tuviste problema con uno, quizá el jodido sea ese uno. Pero si tenés problemas con casi todos, quizá tengas que rever tu manera de conducir", añadió.

El lateral izquierdo reclamó ante la FIFA después de que Independiente le negara la libertad de acción por los incumplimientos en los pagos y un juicio. A pesar de que desde el club destacaron que sus argumentos son "apresurados e infundados", la AFA la semana pasada ya lo habilitó como jugador libre para poder fichar con otro club, y la FIFA podría fallar a su favor con una medida cautelar para que pueda seguir su carrera durante el juicio.

"A pesar de que el club fue conocedor de mi reclamo, mantuvo su postura incumplidora. Los jugadores de fútbol no tenemos menos derechos que otros trabajadores porque ganemos muy bien. Los importantes ingresos que percibimos son innegables y conocidos por todos. Aún así, no dejamos de ser trabajadores, y ante la mirada de la ley, contamos con el derecho a cobrar en debida forma la contraprestación acordada con nuestro empleador", agregó Silva.

"Lamento mucho si mi decisión ha generado malestar en los hinchas de una gran institución como Independiente. Pero me encuentro en el derecho y el deber (ante mi familia) de ejercer una férrea defensa de lo que legalmente me corresponde. El club me inicia una contrademanda por 8 millones de dólares. Era previsible. Pretende generar temor en los clubes que puedan estar interesados en contratarme. El terrorismo de mercado. Quizás lo logren, no lo sé", destacó el futbolista uruguayo.

El defensor también reveló que le ofreció una propuesta al club "antes y después" de la libertad de acción que otorgó la AFA la semana pasada por falta de pago pero que desde la dirigencia encabezada por Hugo Moyano tomaron este caso como una cuestión "personal".

"Responden que el tema conmigo es personal, una cuestión de orgullo, que no les importa arreglar porque al juicio 'lo va a pagar el próximo' (muchachos, al juicio lo va a pagar Independiente; no hay ellos, nosotros ni próximos. Y aprovecho para aclarar que mi posición es diferente: lo mío no es personal. Al contrario, no dejo de reconocer que gracias a esta dirigencia tuve el honor de jugar en un grande de América. Me honraron al contratarme. Pero mi posición es simplemente defender mis derechos, no es nada en contra de nadie", escribió Silva.

El club utiliza esta demanda para forzarme a arreglar bajo condiciones abusivas, pero no lo lograrán. Y si eso me impide continuar mi carrera hasta que FIFA me dé la razón, esperaré Gastón Silva

"El club utiliza esta demanda para forzarme a arreglar bajo condiciones abusivas. No tengo nada en contra del club, pero esta tampoco es la forma en la cual lo lograrán. Y si eso me impide continuar mi carrera hasta que FIFA me dé la razón, esperaré", denunció el futbolista.

Por otro lado, el jugador le dedicó unas palabras al hincha de Independiente y aseguró que entiende el "enojo" pero aclaró: "Si tuviste problema con uno, quizá el 'jodido sea ese uno'. Pero si tenés problemas con casi todos, quizá tengas que revisar tu manera de conducir", remarcó, para agregar también que "la pandemia afectó a todos los clubes, pero noticia es uno solo".

Por otro lado, consideró que no es "razonable" que los dirigentes lo quieran "ensuciar" por el conflicto que protagonizó con Pumas de México, previo a su llegada al club de Avellaneda, y aclaró que si se "erró en el camino" de su contratación, el "error" fue compartido. Luego del descargo, Silva expresó que volverá a guardar silencio público hasta "esperar la palabra que importa: la de los tribunales de la FIFA".