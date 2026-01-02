Fútbol de verano 2026: River, Independiente, San Lorenzo y la lista de amistosos de los argentinos

Con 27 partidos programados para entre el 9 y el 26 de enero, la Serie Río de la Plata será el centro de la pretemporada para varios equipos sudamericanos, entre ellos, cinco argentinos. River jugará por primera vez, en dos encuentros en Maldonado, y también Independiente, San Lorenzo, Huracán, Atlético Tucumán, Unión y Colón tendrán rodaje en Uruguay. Boca no participará, pero planea amistosos con público en La Bombonera.

El verano futbolístico de Sudamérica volverá a tener en Uruguay su mayor atracción con la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que se consolidó como la principal plataforma de preparación para los clubes del continente. Los partidos se desarrollarán en Montevideo, Maldonado y Paysandú, con presencia también de equipos de Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Para la Serie Río de La Plata se espera el debut de las incorporaciones riverplatenses: Aníbal Moreno y Fausto Vera.

River debutará el 11 de enero frente a Millonarios en el Estadio Campus de Maldonado a las 21, y volverá a presentarse el 17 ante Peñarol, en el mismo escenario, pero a las 22. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo tendrá dos pruebas internacionales contra rivales de fuste con miras a la participación en el torneo Apertura y por la Copa Sudamericana.

A su vez, Independiente jugará tres veces en Montevideo, siempre a las 21: el 10 de enero con Alianza Lima, el 13 frente a Millonarios y el 16 ante Wanderers. La sede será el Parque Viera, habitual en esta clase de certámenes.

Kevin Lomónaco y Felipe Loyola, por ahora parte del plantel de Independiente, que tiene agendados tres partidos en la competencia de fútbol de verano.

San Lorenzo de Almagro, por su parte, tendrá dos compromisos: el 14 contra Cúcuta en el estadio Luis Franzini y el 17 con Cerro Porteño, también en Montevideo. Colón, a su vez, sostendrá dos encuentros en Paysandú: el 20 ante Miramar Misiones y el 23 frente al local, Paysandú FC. Unión jugará el 14 contra Alianza Lima y el 17 con Defensor Sporting. Y Atlético Tucumán se enfrentará con Cerro Largo el 12 y con Progreso el 15, en estadios distintos de la capital uruguaya.

La Serie Río de la Plata 2026 contará también con Nacional, de Uruguay; Colo Colo, de Chile, y Olimpia, de Paraguay. El torneo será transmitido en Argentina por ESPN Premium y en Sudamérica por Disney+ Plan Premium. Además, este año se incorporará una Serie Colombia, con partidos en Bogotá y Cali. Santa Fe se enfrentará con Táchira el 9 de enero, y América y Deportivo Cali tendrán partidos en su ciudad frente a rivales colombianos.

Calendario completo de los equipos argentinos

10/1: Independiente vs. Alianza Lima

11/1: River Plate vs. Millonarios

12/1: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán

13/1: Huracán vs. Cerro Porteño e Independiente vs. Millonarios

14/1: Unión vs. Alianza Lima y San Lorenzo vs. Cúcuta

15/1: Progreso vs. Atlético Tucumán

16/1: Independiente vs. Montevideo Wanderers

17/1: Unión vs. Defensor Sporting, San Lorenzo vs. Cerro Porteño y River vs. Peñarol

20/1: Colón vs. Miramar Misiones

23/1: Colón vs. Paysandú FC

Sin Boca, sin superclásico

Boca, protagonista de los veranos marplatenses durante décadas, no será parte del campeonato. En cambio, planea realizar dos amistosos con público en La Bombonera, orientados a socios que habitualmente no acceden a partidos oficiales. Serían a mediados de enero, como parte de una pretemporada que el plantel realizará principalemente en el predio de Ezeiza y estará encabezada por Claudio Úbeda, que continuará como entrenador y que por ahora no dispone de refuerzos.

La ausencia de Boca en la Serie Río de La Plata vuelve a impedir los superclásicos de verano, que se inciaron en 1974 y tuvieron su último capítulo en enero de 2018, con una victoria de River por 1-0 en Mar del Plata. En 44 años, los Boca vs. River fueron el centro de la temporada baja, en Mar del Plata, Mendoza y Córdoba. Entre 1986 y 2018 hubo un solo año, 1989, en el que no existió al menos un superclásico veraniego, tradición que desapareció hace casi ocho años.