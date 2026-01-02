Fútbol de verano 2026: River, Independiente, San Lorenzo y la lista de amistosos de los argentinos
La competencia se desarrollará en Uruguay desde el 9 hasta el 26 de enero; Boca no participará, pero planea jugar en La Bombonera
- 4 minutos de lectura'
Con 27 partidos programados para entre el 9 y el 26 de enero, la Serie Río de la Plata será el centro de la pretemporada para varios equipos sudamericanos, entre ellos, cinco argentinos. River jugará por primera vez, en dos encuentros en Maldonado, y también Independiente, San Lorenzo, Huracán, Atlético Tucumán, Unión y Colón tendrán rodaje en Uruguay. Boca no participará, pero planea amistosos con público en La Bombonera.
El verano futbolístico de Sudamérica volverá a tener en Uruguay su mayor atracción con la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que se consolidó como la principal plataforma de preparación para los clubes del continente. Los partidos se desarrollarán en Montevideo, Maldonado y Paysandú, con presencia también de equipos de Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
River debutará el 11 de enero frente a Millonarios en el Estadio Campus de Maldonado a las 21, y volverá a presentarse el 17 ante Peñarol, en el mismo escenario, pero a las 22. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo tendrá dos pruebas internacionales contra rivales de fuste con miras a la participación en el torneo Apertura y por la Copa Sudamericana.
A su vez, Independiente jugará tres veces en Montevideo, siempre a las 21: el 10 de enero con Alianza Lima, el 13 frente a Millonarios y el 16 ante Wanderers. La sede será el Parque Viera, habitual en esta clase de certámenes.
San Lorenzo de Almagro, por su parte, tendrá dos compromisos: el 14 contra Cúcuta en el estadio Luis Franzini y el 17 con Cerro Porteño, también en Montevideo. Colón, a su vez, sostendrá dos encuentros en Paysandú: el 20 ante Miramar Misiones y el 23 frente al local, Paysandú FC. Unión jugará el 14 contra Alianza Lima y el 17 con Defensor Sporting. Y Atlético Tucumán se enfrentará con Cerro Largo el 12 y con Progreso el 15, en estadios distintos de la capital uruguaya.
La Serie Río de la Plata 2026 contará también con Nacional, de Uruguay; Colo Colo, de Chile, y Olimpia, de Paraguay. El torneo será transmitido en Argentina por ESPN Premium y en Sudamérica por Disney+ Plan Premium. Además, este año se incorporará una Serie Colombia, con partidos en Bogotá y Cali. Santa Fe se enfrentará con Táchira el 9 de enero, y América y Deportivo Cali tendrán partidos en su ciudad frente a rivales colombianos.
Calendario completo de los equipos argentinos
- 10/1: Independiente vs. Alianza Lima
- 11/1: River Plate vs. Millonarios
- 12/1: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán
- 13/1: Huracán vs. Cerro Porteño e Independiente vs. Millonarios
- 14/1: Unión vs. Alianza Lima y San Lorenzo vs. Cúcuta
- 15/1: Progreso vs. Atlético Tucumán
- 16/1: Independiente vs. Montevideo Wanderers
- 17/1: Unión vs. Defensor Sporting, San Lorenzo vs. Cerro Porteño y River vs. Peñarol
- 20/1: Colón vs. Miramar Misiones
- 23/1: Colón vs. Paysandú FC
Sin Boca, sin superclásico
Boca, protagonista de los veranos marplatenses durante décadas, no será parte del campeonato. En cambio, planea realizar dos amistosos con público en La Bombonera, orientados a socios que habitualmente no acceden a partidos oficiales. Serían a mediados de enero, como parte de una pretemporada que el plantel realizará principalemente en el predio de Ezeiza y estará encabezada por Claudio Úbeda, que continuará como entrenador y que por ahora no dispone de refuerzos.
La ausencia de Boca en la Serie Río de La Plata vuelve a impedir los superclásicos de verano, que se inciaron en 1974 y tuvieron su último capítulo en enero de 2018, con una victoria de River por 1-0 en Mar del Plata. En 44 años, los Boca vs. River fueron el centro de la temporada baja, en Mar del Plata, Mendoza y Córdoba. Entre 1986 y 2018 hubo un solo año, 1989, en el que no existió al menos un superclásico veraniego, tradición que desapareció hace casi ocho años.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo de verano
Arranque positivo. San Lorenzo empezó el año con una sonrisa en Uruguay y Russo dejó en claro todo lo que necesita
Se juega. River vs. Vasco Da Gama, en vivo: cómo ver online el último amistoso de pretemporada
Uno más. Cuándo juega River vs. Vasco da Gama de Brasil, por un amistoso internacional: día, hora y TV
- 1
Kylian Mbappé lideró la temporada de goles, pero cierra el año con una lesión en la rodilla que lo inquieta
- 2
Pep Guardiola: “¿Mi deseo para 2026? Ganarle a Sunderland el 1° de enero, y en tres días nos toca Chelsea"
- 3
Kazu Miura, el futbolista japonés que inspiró un personaje de cómic y continúa jugando a los 58 años
- 4
Anotó el primer gol de 2026 y más tarde corrió de arco a arco para dar la sorpresa de año nuevo en Australia