Cuándo arranca el Torneo Apertura 2026: fecha y todos los partidos

Los 30 equipos que integrarán la Primera División del fútbol argentino en este 2026 ya se preparan para un año en el que afrontarán, como mínimo, tres torneos: Apertura, Clausura y Copa Argentina. El primero de ellos se llevará a cabo en el primer semestre, el siguiente en los seis meses posteriores y el restante durante todo el año. Los campeones se clasificarán a la Copa Libertadores 2027 junto a los mejores de la Tabla Anual, en la que se sumarán los puntos obtenidos en las etapas regulares del Apertura y el Clausura.

El primer certamen del año comienza el jueves 22 de enero, con la fecha 1 que se extenderá hasta el domingo 25 de este mes. El partido inaugural será Aldosivi vs. Defensa y Justicia, que se enfrentarán en el estadio José María Minella a partir de las 17 del jueves, en lo que será el único encuentro interzonal de la primera jornada. La fecha concluirá con dos encuentros en simultáneo el domingo a las 21: Argentinos Juniors vs. Sarmiento de Junín y Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto.

El estadio José María Minella de Mar del Plata albergará el primer partido del Apertura 2026 entre Aldosivi y Defensa y Justicia LA NACION/Mauro Rizzi

Tanto en el Apertura como en el Clausura, los dos certámenes que se disputan en formato copa pero que cuentan como liga para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), habrá dos zonas de 15 equipos (idénticas y con la localía invertida entre torneo y torneo), 16 fechas -una interzonal y una por equipo contra su clásico rival o club “pareja”- y rondas de eliminación directa de octavos de final en adelante. La final será en una sede neutral.

En la temporada 2025, el campeón del primero de estos dos torneos fue Platense, que se consagró por primera vez en la historia. Derrotó en la final a Huracán por 1 a 0 con un golazo de Guido Mainero. El ganador del segundo campeonato fue Estudiantes de La Plata, que venció por penales a Racing tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Ambas definiciones se jugaron en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Estudiantes y Platense ganaron el Clausura y el Apertura 2025, por lo que se clasificaron a la Copa Libertadores 2026

Grupos de la temporada 2026

Zona A

Boca.

Independiente.

San Lorenzo.

Deportivo Riestra.

Talleres de Córdoba.

Instituto de Córdoba.

Platense.

Vélez.

Estudiantes de La Plata.

Gimnasia de Mendoza.

Lanús.

Newell’s.

Defensa y Justicia.

Central Córdoba de Santiago del Estero.

Unión de Santa Fe.

Zona B

River.

Racing.

Huracán.

Barracas Central.

Belgrano de Córdoba.

Estudiantes de Río Cuarto.

Argentinos Juniors.

Tigre.

Gimnasia de La Plata.

Independiente Rivadavia.

Banfield.

Rosario Central.

Aldosivi.

Atlético Tucumán.

Sarmiento de Junín.

Así se juega la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17: Aldosivi vs. Defensa y Justicia (Interzonal)

20: Unión vs. Platense (Zona A)

20: Banfield vs. Huracán (Zona B)

22.15: Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A)

22.15: Instituto vs. Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45: San Lorenzo vs. Lanús (Zona A)

20: Independiente vs. Estudiantes (Zona A)

22.15: Talleres vs. Newell’s (Zona A)

22.15: Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17: Barracas Central vs. River (Zona B)

19.30: Gimnasia vs. Racing (Zona B)

22: Rosario Central vs. Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero