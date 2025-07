La dura respuesta de Gallardo a Verón y Milito por el pase de Salas a River: “Ya hablaron demasiado”

Se esperaba su palabra y llegó. Marcelo Gallardo eligió un tono seco, contundente y sin vueltas para responderles a Diego Milito y a Juan Sebastián Verón. El pase de Maximiliano Salas de Racing a River, mediante la ejecución de la cláusula de rescisión, desató una tormenta dirigencial que terminó con acusaciones de ruptura del “pacto de caballeros” y una inesperada escalada verbal entre algunos de los protagonistas más respetados del fútbol argentino.

Después de que Racing perdiera a una de sus figuras en plena pretemporada y de que el atacante debutara con un gol en el triunfo 3-1 de River ante Platense, el foco de la conferencia pospartido en el Monumental se centró en la controversia.

Consultado por los cuestionamientos públicos de Diego Milito (presidente de la Academia) y de Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes de La Plata), Gallardo fue directo: “Prefiero no opinar. La palabra del futbolista, que se expresó, él vivió todo el proceso y me parece la palabra más valiosa. Me parece que ya hablaron demasiado”.

"A MI POCO ME PREOCUPAN LAS OPINIONES EXTERNAS, YO SÉ MUY BIEN COMO SOY, COMO NOS COMPORTAMOS NOSOTROS... HAN HABLADO DEMASIADO"



🔥 El Muñeco Gallardo fue consultado sobre las opiniones de los presidentes de Racing y Estudiantes luego del caso Maxi Salas y fue contundente



😳… pic.twitter.com/n7hctoqrpO — SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2025

Sin levantar la voz, pero con un tono que dejó entrever incomodidad, el técnico más ganador de la historia de River remarcó que lo que digan desde afuera le tiene sin cuidado: “Poco me preocupan las opiniones externas porque sé cómo nos comportamos, y lo demás me tiene sin cuidado”.

Más adelante, completó su postura con una frase que no necesitó aclaraciones: “Han hablado demasiado y no me preocupa en absoluto. Sé qué es lo que soy, cómo me comporto y sin hipocresía. A través de eso, la seguridad y la claridad que tengo para manejarme... Poco me importa”.

El malestar de Racing se centró en que River ejecutó la cláusula de rescisión de 11.5 millones de dólares brutos, en vez de negociar la compra del delantero de 27 años. Para Milito, esa decisión vulneró “un acuerdo de palabra” que existe entre los dirigentes del fútbol argentino y que desalienta este tipo de operaciones entre clubes locales.

“Hay códigos dentro de la convivencia dirigencial y las relaciones institucionales. Evidentemente, para algunos clubes no es así. Hablé con mi par de River hace un mes y no pudieron honrar su palabra”, cuestionó Milito, quien también aseguró que Racing “no lo haría” y pidió más “solidaridad entre los dirigentes” para que no se repitan casos similares.

¡QUÉ DEBUT, MAXI! ⚪🔴



Gran jugada colectiva y Salas la empujó para el 2-1 de River sobre Platense



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/gvTI4uXQAO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 14, 2025

Desde Estudiantes, Verón eligió Instagram para expresar su enojo con una frase con tono irónico y mensaje implícito hacia la institución de Núñez: “Al final, los reyes de los buenos modales y los que dan clases de moralismo la hacen peor: se hacen los ofendidos y te la ponen jajajaja. Viva la ‘otra cultura’”.

En este contexto, el único que no entró en el ida y vuelta fue Maximiliano Salas, quien optó por la diplomacia: “Estoy enfocado en el equipo, en River. Después, lo que pasó, ya está. Ahora lo más importante para mí es este nuevo proyecto”, dijo el atacante tras su debut con gol.

"ENFOCADO EN EL EQUIPO, LO QUE PASÓ YA ESTÁ"



Maxi Salas habló tras su debut con gol y triunfo de River sobre Platense#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3YzjMf5ITB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 14, 2025

Sin embargo, antes de abandonar Racing, Salas había difundido un comunicado fuerte contra Milito, en el que dejaba entrever diferencias con el presidente y defendía su decisión de salir por la cláusula. El trasfondo de la operación, según trascendió, también habría incluido descontento con el manejo de su contrato y ciertas promesas incumplidas por la dirigencia de Avellaneda.

Mientras tanto, en Núñez se celebra el rendimiento inmediato del refuerzo, y Gallardo empieza a delinear su rol en el equipo. El “Pizzero”, apodo con el que lo conocen desde sus inicios en All Boys, fue titular, convirtió y mostró movilidad.