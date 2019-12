La emoción de Antonio Mohamed en la jornada de su redención: Monterrey campeón

Antonio Mohamed, llegó como interino a Monterrey y se quedó con el título Apertura mexicano Fuente: AP

Para Antonio Mohamed, la tercera sí fue la vencida. Luego de perder dos finales con Monterrey que terminaron por costarle el puesto, el Turco volvió como interino y condujo a los Rayados al título del torneo Apertura mexicano, tras vencer 4-2 a América en la serie de penales.

Mohamed aceptó un acuerdo por seis meses y tomó a un equipo que estaba lejos de la liguilla bajo el mando del uruguayo Diego Alonso. Con el octavo y último boleto disponible, clasificó a Monterrey a la liguilla y sacó del camino a Santos y Necaxa, antes de la gran definición con las Águilas.

Tras el penal de Lionel Vangioni que concretó la victoria, Mohamed salió del banco con un rosario en mano y rompió en llanto. Al frente de los Rayados había caído en las finales del Clausura 2016 y el Apertura 2017.

El héroe fue el delantero argentino Rogelio Funes Mori, que anotó un gol que mandó al alargue y convirtió uno de los cuatro penales en el desempate. "La gente tenía que creer en nosotros por los jugadores que tenemos y ya era hora, se hizo desear mucho el título, pero por suerte somos campeones'', dijo Funes Mori.

América llegó al título en el Estadio Azteca, pero tuvo que remontar una desventaja de 2-0. El uruguayo Federico Viñas igualó el global apenas a los seis minutos, el paraguayo Richard Sánchez aumentó la ventaja para las Águilas, pero el delantero argentino Funes Mori anotó para empatar el global 3-3.

Una felicidad enorme. Pusieron muchos huevos. Confianza, trabajo en equipo. Diego (Alonso) es parte de esto. Se lo dedicó a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, deben estar haciendo un banquete allá arriba Antonio Mohamed

En los penales, el holandés Vincent Janssen y los argentinos Funes Mori, Nicolás Sánchez y Lionel Vangioni acertaron por el Monterrey, mientras que Marcelo Barovero aportó su cuota para que Rayados pueda festejar el quinto título de su historia y el primero desde el Apertura 2010.

"En lo personal fue grandiosa su llegada porque yo no iba ni a la banco y llegó el Turco que me conocía y me dio la confianza de volver a jugar, yo sabía que tenía que matarme por la confianza que me dio y se la tenía que regresar'', dijo Vangioni.

Mohamed ya había salido campeón en el estadio Azteca cuando le dio un título a las Águilas en el Apertura 2014, antes de que los dirigentes se negaran a renovarle el contrato. Emigró entonces a los Rayados para su primera etapa en el club con el que ahora se reivindica. Este el el tercer título del Turco en México, donde también se coronó con Tijuana.

